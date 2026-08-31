Военный аэроразведчик и блогер Александр Карпюк (Serg Marco) об очередном вызове для нашей ПВО:

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Ну, и пока продолжается тревога, напишу и я свое мнение о реактивных "шахедах", если уж все высказались.

За эти дни я увидел в интернете несколько мыслей о положении дел с реактивными "шахедами": некоторые сильно упрощены, некоторые манипулятивные, некоторые довольно профессионально изложены. Попробую собрать свое мнение об этом всем.

Ну, во-первых, мне там скинули пост одного критика дронов-перехватчиков. Пишет, что "вот видите, реактивные "шахеды" полетели, а перехватчики ничего не могут им сделать, я же говорил, что все дроны-перехватчики — х**ня".

Ну, не может пан майор в банальную логику, ну что поделаешь. Есть такие люди, которые ищут негатив и радуются ему, потому что это повод заявить "я же говорил!!!". Но здесь именно и дело в том, что реактивные "шахеды" — это как раз модернизация существующей системы, потому что дроны-перехватчики "убили" старые, более дешевые и массовые "шахеды". Тупо за один год дроны-перехватчики сделали поражение обычным "шахедом" неэффективным экономически, потому что их слишком много сбивается дешевыми перехватчиками. Можете вспомнить Киев год назад — как его "листали" обычными "шахедами", а над защитой бились всего четыре экипажа перехватчиков (и несколько десятков экипажей ЗРК), какой тогда стоял крик; и сравнить с тем, что было сделано за это время. А кто-то так и не увидел, ну такие эксперты.

Также увидел критику о том, что не подготовились к реактивным "шахедам". Это упрощенное восприятие, все же реактивные "шахеды" существуют уже полтора года и все это время относительно успешно сбивались. В интернете до*ера видео сбивания реактивных "шахедов" зенитными дронами и другими средствами, и даже в сегодняшней ситуации зенитные дроны, согласно статистике, сбивают 15% реактивных "шахедов", а разработки улучшенных зенитных дронов велись и до этого. То есть дело не в том, что зенитные дроны не сбивают реактивные "шахеды", а дело в том, что они это делают недостаточно, потому что нужно выйти на показатель около 40%, чтобы сломать новую бухгалтерию войны, когда противодействие ударному средству в комплексе будет сильно дешевле стоимости ударного средства. Но почему так произошло, если обычные "шахеды" существующая система научилась переваривать, то что же произошло с реактивными?

Попробуем разобраться.

1) Тактика. Новые реактивные "шахеды" идут на высоте 3500+ метров, что ограничивает список средств, которые могут им противодействовать. Зенитные комплексы на автопушках (такие как Гепард и аналоги) и группы МВГ с пулеметами не достают их. ПЗРК у МВГ тоже не получают реактивные "шахеды" на большой высоте.

Это означает, что есть три эффективных средства противодействия: авиация (без вертолетов, только реактивная), ЗРК и зенитные дроны. Исключение из системы вертолетов, МВГ и пушечных зениток оказывает большое влияние на эффективность всей системы, которая эволюционно настраивалась все же взаимодействовать в комплексе. Теперь эту систему нужно оптимизировать, изменить, усилить там, где она эффективна. Над этим трудятся.

2) Новое средство. "Герань-4". До этого мы имели дело в основном с "Герань-3", на реактивном двигателе. Но это была именно "Герань", в которую впиндюрили реактивный двигатель. Она не могла лететь очень быстро и маневрировать на высоких скоростях, потому что у нее не выдерживал фюзеляж. Разгоняться она была способна только на небольших участках, и дроны перехватчики очень эффективно ее сбивали.

"Герань-4" — это уже другое средство, имеющее мало общего с Герань-3, и китайцы помогли России с соответствующим двигателем и массовой партией. Эта модель гораздо дороже обычного "шахеда", она уже ближе к нашим "Пекло" или "Рута". Кстати, у россиян большие проблемы с перехватом наших реактивных дронов, то есть проблема зеркальная — хотя, по-моему, у наших по тактико-техническим характеристикам все гораздо лучше.

Появление новой "Герань-4" в большом количестве стало резким эволюционным шагом, и система, которая переваривала дроновые атаки с большей частью более медленными "Герань-3" забуксовала.

3) Радары. Почему-то все кричат о необходимости дронов-перехватчиков, но забывают, что основным в системе является не дрон, а радар. Радары у нас до сих пор в дефиците, западные производители законтрактованы, украинские тоже забиты заказами, а несколько сейчас разрабатывают свои тактические радары, но это все время. Чтобы эффективно противодействовать реактивному "шахеду", его нужно обнаруживать раньше и не терять на более крупных участках, а для этого нужно больше радаров и перекрытия больших участков. До этого мы в основном "тасовали" радары по участкам, чтобы добиться лучшей эффективности. Как лучше размещать существующее количество радаров, чтобы лучше противодействовать реактивным "шахедам" — большой вопрос и большой кусок координационной работы.

4) Эволюция в системах управления. Реактивный "шахед" — это лишь одно из средств в дроново-ракетном нашествии. Там участвуют и другие средства, и дроны-обманки, и дроны-разведчики, и ударные управляемые "шахеды". Эволюция меш-сетей позволила сделать эту систему более эффективной и лучше использовать реактивные "шахеды". И тут действительно вопрос: достаточно ли мы сделали в РЭБе для противодействия меш-сетям? Но это больше вопрос к Флешу.

5) Система. Система сейчас переживает перенастройку, потому что она эволюционно училась противодействовать более медленным целям. И эффективно этому научилась буквально несколько месяцев тому назад. От обнаружения до передачи информации на посты, на средства противодействия, на время реагирования в различных ситуациях, на возможности применения реактивной авиации, перекрытия участков, которые сейчас резко стали неэффективными, а это значит, что надо эти пазлы немедленно восполнить эффективными средствами, и много других сложностей. Изменения будут сильно зависеть от наличия необходимых средств и профессиональных способностей руководства, отвечающих за отдельные участки обороны, а также насколько на эти участки можно распространить секторы работы реактивной авиации.

Какие выводы из этого?

Мы видим следующий шаг эволюции российских средств и очередной вызов для нашей ПВО — переваривать цели, летящие массово на высоте 3500-4000 м+ и на скоростях 350-500 км/ч, с пониманием, что эти скорости и высоты будут увеличиваться и дальше. Также есть понимание, что нужно ориентироваться на "Герань-5" как базовое ударное средство врага и именно ему противодействовать в будущем. А это уже очень сложное для перехвата средство, которое не ограничивается пограничными областями, оно может лететь сильно дальше. То есть система должна уметь противодействовать уже не Герань-4, а Герань-5. И при этом — сбивать все остальное де*ьмо, которое тоже участвует в дроновых атаках, потому что участие классических пропеллерных дронов никто не отменял. Что достаточно непросто.

Украине нужно наращивать возможности противодействия таким угрозам. Впервые в мире. Впрочем, ничего нового.

Источник: публикация Сержа Марко в Facebook