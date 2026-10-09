Требовал уничтожать Украину и очень интересует США. В Черногории задержан известный российский пропагандист

Вместе с ним задержали жену, также пропагандистку

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В Черногории задержан Михаил Звинчук — один из крупнейших пропагандистских блогеров, автор российского канала "Рыбарь", который активно поддерживает войну России против Украины. Он находится под санкциями и является одним из ключевых рупоров кремлевской пропаганды.

Об этом сообщает черногорское издание Pobjeda. Утром 9 октября в городе Рисан был задержан сам Звинчук, его жена Валерия, которая тоже работает в проекте, и еще три сотрудника.

В операции приняли участие полиция и Агентство национальной безопасности Черногории. Задержание связано с прекращением вероятной деятельности Рыбаря, связанной с иностранным информационным влиянием.

Что известно о задержании Звинчука?

Звинчук задержан в городе Рисан

По сообщениям СМИ, Звинчук с супругой и другими спутниками приехали в Черногорию для съемок документального видео об усилении визового режима страны. Предполагалось, что в этих материалах европейская интеграция будет представлена ​​как навязанный извне процесс, угрожающий экономике, туризму и национальным интересам страны.

Администраторы "Рыбаря" подтвердили задержание Звинчука и его спутников и подчеркнули, что они легально и официально находились в Черногории. В планах якобы была съемка Цетинского монастыря, на которую ранее был подан официальный запрос. Пропагандисты заявили, что, несмотря на задержание Звинчука, его жены и других коллег, работа канала будет продолжена в том же режиме.

По информации местных СМИ, во время утренней операции по задержанию в районе Боко-Которского залива у Звинчука и его семьи были обнаружены дроны, сложная цифровая техника, электронные устройства и телефоны. Черногорская служба безопасности была предупреждена о прибытии пропагандистов, за ними следили в течение нескольких дней.

Забавно, что Звинчук опубликовал сториз, где хвастался, что проехал в Черногорию в обход санкций из-за пограничника, якобы забывшего проверить базу данных.

Сториз Звинчука в соцсети

Премьер-министр Черногории Милойко Спаич подтвердил задержание Михаила Звинчука. По его словам, страна защищает свои интересы.

"Мы предупреждали, что попытки гибридного действия и дестабилизации Черногории неотступно сопровождают наш европейский путь. Сейчас не время для поспешных заявлений, но и не время для наивных выводов. Есть серьезные основания полагать, что необходимо тщательно проверить каждую зацепку и рассмотреть каждую связь в более широком контексте, — написал он в соцсети Х.

Он добавил, что не будет разглашать "то, что должно оставаться в компетенции служб безопасности". По его словам, послание задержания российского пропагандиста простое — "институты выполняют свою работу, Черногория защищает свои интересы, и никто не поставит под угрозу наше европейское будущее".

Кто такой Михаил Звинчук?

Михаил Звинчук – бывший военный переводчик-арабист и сотрудник пресс-службы российского Минобороны. Канал "Рыбарь" поначалу специализировался на Ближнем Востоке. После вторжения в Украину канал превратился в один из самых больших российских провоенных каналов.

Михаил Звинчук. Фото: росСМИ

В декабре 2025 года Великобритания ввела против Звинчука санкции. В объяснении, было сказано, что деятельность проекта частично координируется администрацией президента России, финансируется "Ростехом" и осуществляется в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Кроме того, в США канал "Рыбарь" также обвиняется в операциях информационного влияния, направленных на вмешательство в американские выборы. Госдепартамент в рамках программы Rewards for Justice предлагал до 10 млн долларов за информацию о его сотрудниках.

Что Звинчук говорил об Украине?

Михаил Звинчук является одним из ключевых рупоров кремлевской пропаганды, его заявления по Украине полностью отражают цели российской войны. Он является жестким сторонником уничтожения Украины, в частности, призывал к разрушению нашей инфраструктуры.

В последнее время он активно поддерживал и называл "новым положительным этапом" массированные российские удары дронами по украинским мостам и транспортным узлам. В сентябре пропагандист публично пошел против официальной линии главы РФ Владимира Путина, который утверждал, что оборона Украины начинает сыпаться. Звинчук заявил, что украинский фронт не демонстрирует признаков краха, а ВСУ продолжают оказывать упорное сопротивление и эффективно обороняться.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что по мере потенциального приближения следующего раунда мирных переговоров растет количество западных политиков, экспертов и иного рода спикеров, громко призывающих Украину как можно быстрее идти на компромиссы, чтобы закончить войну. Кто на Западе действительно хочет "дружить" с Путиным.