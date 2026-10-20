Трамп не хоче мати справу з Зеленським. Хто міг би представити Україну на переговорах

Найбільш ймовірна кандидатура — чинний голова Служби зовнішньої розвідки України

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Президент США Дональд Трамп 19 жовтня продовжив риторику жорсткої критики на адресу президента України Володимира Зеленського. Зокрема глава Білого дому заявив, що "можливо, Україні настав час висунути на мирні переговори іншу людину, а не Зеленського".

Що сказав Трамп про Зеленського

Президент США не полінувався повторити свою постійну тезу, що Зеленський нібито мав закінчити війну вже давно. На думку Трампа, глава України мав би слухати його.

"Зеленський — це людина, яка повинна була владнати цю війну давно. Якби він послухав мене, він би уклав набагато кращу угоду ще давним-давно, і мільйон людей з його боку залишилися б живими … Зеленський не дуже допомагає в цьому питанні (завершення війни). Я думаю, що він не хоче її припиняти. Але я хочу, щоб люди не гинули … Можливо, Україні настав час висунути на мирні переговори іншу людину, а не Зеленського", — заявив глава Америки.

Окрім того, він похвалив Росію. За оцінкою Трампа, "Росія, в цілому, поводилася адекватно щодо України".

Кого б США могли запропонувати для переговорів з боку України замість Зеленського

"Телеграф" спробував поміркувати, хто міг би стати перемовником від України, якщо Трамп категорично відмовиться мати справу з Володимиром Зеленським. Розібратися в цьому питанні допоміг ШІ ChatGPT. Це лише теоретичні міркування, жодних підтверджень, що Київ може зробити будь-кого головним перемовником замість Зеленського, немає.

Бажання Трампа бачити за столом іншу людину не означає, що США можуть самі обирати представника України: це рішення має ухвалити Київ. Однак якщо американський лідер справді наполягатиме на переговорах без Зеленського, Вашингтон, найімовірніше, зробить ставку на представника української делегації, уповноваженого вести переговори від імені держави. Є три найімовірніші кандидатури.

Рустем Умєров – найочевидніший кандидат

Він уже очолював українську переговорну делегацію та має досвід контактів з американською стороною. У серпні 2026 року Зеленський доручив йому продовжити роботу над дипломатичним завершенням війни. Тож для Вашингтона Умєров міг би стати прийнятною фігурою, без потреби змінювати всю переговорну команду.

Рустем Умєров. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Кирило Буданов – кандидат із безпековим досвідом

Буданов бере участь у дипломатичних контактах і має досвід роботи з американськими партнерами. Його перевага – розуміння військової ситуації та питань безпеки. Водночас немає підтверджень, що Трамп особисто хотів би бачити саме Буданова замість Зеленського.

Кирило Буданов. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Давид Арахамія – політичний перемовник

Він має досвід переговорів із російською стороною ще з 2022 року та контакти з представниками американської адміністрації. Арахамія міг би бути корисним для політичних домовленостей, однак його призначення головним представником України наразі залишається лише гіпотетичним сценарієм.

Давид Арахамія. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Чи може Трамп домогтися заміни Зеленського?

Тут ідеться про дві різні речі: заміну керівника переговорної делегації та заміну президента України. Українська влада теоретично через позицію Трампа може змінити керівника делегації. Заміна президента – зовсім інший політичний і конституційний процес.

Трамп уже закликав Україну обрати нового лідера, а 19 жовтня знову поставив під сумнів готовність Зеленського завершувати війну. Водночас американські посадовці продовжують контактувати з українським президентом і його командою.

Нагадаємо, голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, член фракції "Слуга народу" Олександр Мережко в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів, що ймовірна тристороння зустріч очільників США, Китаю та РФ під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) може мати дуже погані наслідки для України. Зокрема її результатом може стати спроба змусити нашу державу до капітуляції у війні.