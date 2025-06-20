Журналисты вычислили квартиру Путина: куда выходят окна его спальни

Часовня, по предположениям расследователей, расположена над рабочим кабинетом президента на втором этаже

Журналисты проанализировали пропагандистский фильм Павла Зарубина, в котором президент России Владимир Путин показывает свою квартиру в Кремле, расположенную на третьем этаже Сенатского дворца. Фильм демонстрирует роскошные интерьеры, создавая образ "величия" и статуса главы РФ.

Об этом пишут росСМИ. По их выводам, апартаменты главы Кремля расположены в северной части здания, выходящего окнами на Красную площадь.

В фильме Зарубина показана гостиная, расположенная на третьем этаже между внешними корпусами дворца, с окнами во внутренний двор. Здесь же находятся столовая, где стоит икона Спаса Нерукотворного, и кухня, откуда Путин якобы доставал кефир для пропагандиста.

Путин в сюжете пропагандиста Зарубина показывает свои апартаменты

Другие комнаты – часовня, библиотека и спортзал – также расположены на третьем этаже, но их окна выходят на здание Кремлевского Арсенала. Часовня с иконой Казанской Божьей Матери, по предположениям расследователей, расположена над рабочим кабинетом президента на втором этаже, где также находится эта икона.

Собственно, спальня в показанном фильме отсутствует, однако Путин отметил, что спальни находятся в северной части Сенатского дворца, где окна, вероятно, выходят на Красную площадь.

Российские журналисты выяснили точное месторасположение квартиры Путина

Кроме того, в фильме заметны элементы роскоши – позолота, лепнина, массивные шторы, белый рояль и портрет императора Александра III.

Документальный ролик "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" стал очередным пропагандистским проектом, призванным подчеркнуть статус российского диктатора, демонстрируя его "домашний быт" в сердце Кремля.

Ранее "Телеграф" писал, что Путин почти 30 лет был женат на Людмиле Шкребневой, которая впоследствии покинула его ради младшего любовника. Хотя женщина была первой леди России, она редко появлялась на публике, а когда это случалось, часто становилась объектом насмешек из-за своего стиля одежды.