Кушнер и Уиткофф снова едут к Путину: чего ждать после юбилейного визита

После Москвы представители Трампа отправятся к Зеленскому

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Спецпредставители президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф после 2-раундовых переговоров в Абу-Даби поедут в Москву на встречу с Владимиром Путиным. В повестке – обмен военнопленными, гуманитарные вопросы и расширение переговорного формата за счет европейцев.

Об этом Кушнер заявил 11 ноября после трехсторонних переговоров в ОАЭ, сообщает Укринформ. По его словам, участники договорились о крупнейшем гуманитарном обмене военнопленными, окончательные цифры которого согласуют на следующий день.

Что собираются согласовать в Москве

Ближайшая практическая задача поездки – завершить согласование обмена и обсудить другие гуманитарные вопросы. Американские представители также хотят перевести трехсторонние переговоры Украины, России и США в многосторонний формат с участием европейцев.

"Стив и я завтра поедем в Москву, чтобы встретиться с Путиным и обсудить то, что было проговорено сегодня, а также попытаться добиться большего прогресса в некоторых вопросах, которые обсуждались. Потому что мы видим некоторые возможности", – сказал Кушнер.

В Абу-Даби обсуждали послевоенную безопасность и гарантии для Украины. Кушнер связал их реализацию с договоренностями о территориях и остальных двусторонних вопросах. В консультациях с американцами участвовали представители ЕС, НАТО, Великобритании, Италии, Германии и Франции.

Сколько раз переговорщики приезжали в Россию

Сентябрьскую встречу с Путиным CNA называл восьмым визитом Уиткоффа в Москву за время войны, а в октябре представитель Трампа посетил Россию в девятый раз. Кушнер посещал РФ несколько раз. В хронологии поездок Уиткоффа отсчет начинается с 11 февраля 2025 года: тогда восстановление контактов сопровождалось освобождением американского учителя Марка Фогеля в обмен на россиянина Александра Винника.

Весной 2025 года Уиткофф еще трижды встречался с Путиным – 13 марта, 11 и 25 апреля. Предложение о 30-дневном перемирии не привело к прекращению огня: российская сторона выдвинула требования, включая остановку мобилизации в Украине. Апрельские переговоры в Санкт-Петербурге продолжались четыре с половиной часа, но также не дали соглашения.

Следующий важный визит состоялся 6 августа 2025 года. После него Уиткофф передал главе Белого дома Дональду Трампу сигнал о готовности Путина к компромиссу, что подтолкнуло президента США к саммиту на Аляске 15 августа. Однако встреча в Анкоридже не принесла ожидаемых российских уступок. Затем последовали поездка в Москву 2 декабря, контакты с Путиным в январе 2026 года и возвращение переговорщиков 5 сентября.

Чем закончились предыдущие попытки

Дипломатический трек привел к появлению сначала 28-пунктного, затем переработанного 20-пунктного плана. В январе и феврале 2026 года состоялись три раунда переговоров США, Украины и России в Абу-Даби и Женеве. Но прекращения войны они не обеспечили, а в апреле – августе активность Уиткоффа на украинском направлении остановилась.

Встреча 5 сентября продолжалась 3 часа 10 минут, сообщает DW со ссылкой на помощника Путина Юрия Ушакова. Помимо Украины стороны обсуждали крупные российско-американские проекты. Визит сопровождался объявлением временной остановки ударов по столицам, однако российская армия продолжила атаковать Киевскую область.

Главное препятствие оставалось политическим: Москва сохраняла территориальные требования. Поэтому конкретный результат новой поездки прежде всего связан с обменом пленными и организацией дальнейших переговоров. По вопросам территорий и послевоенной безопасности сторонам еще предстоит договариваться.