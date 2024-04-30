В платье с цветами: принцесса Софи встретилась с Зеленскими в Киеве (фото)
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Герцогиня побывала в Киеве, Ирпене и Буче
Герцогиня Эдинбургская Софи, которая считается фавориткой королевы Елизаветы II, приехала в Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской, недавно общавшейся с королевской семьей Дании. Поездка Софи предполагает важную инициативу: защита пострадавших от сексуального насилия.
На странице Facebook Елена Зеленская показала кадры встречи. Визит герцогини говорит о солидарности с людьми всех возрастов, переживших ужасы войны.
Жена герцога Эдинбургского не ограничилась только экскурсией по Киеву. Женщина посетила разрушенный мост вблизи Ирпеня, где от обстрелов скрывались жители города.
Герцогиня также побывала в Семейном центре, где пообщалась с детьми и увидела множество автомобилей, которые спасали жизнь украинцев и были расстреляны или сожжены россиянами.
Добавим, что Софи почтила память жертв в городе Буча. В церкви Святого Андрея герцогиня помолилась и поставила свечу.
Во время этого визита Софи была в сдержанном черном платье с цветами. Первая леди Украины Елена Зеленская выбрала для встречи классический деловой костюм черного цвета.
Ранее "Телеграф" писал, что Елена Зеленская посетила символическую выставку "Ломикамінь". На выставке презентовали художественные работы о женщинах, незаконно заключенных из-за поддержки Украины.