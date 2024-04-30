В платье с цветами: принцесса Софи встретилась с Зеленскими в Киеве (фото)

Герцогиня побывала в Киеве, Ирпене и Буче

Герцогиня Эдинбургская Софи, которая считается фавориткой королевы Елизаветы II, приехала в Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской, недавно общавшейся с королевской семьей Дании. Поездка Софи предполагает важную инициативу: защита пострадавших от сексуального насилия.

На странице Facebook Елена Зеленская показала кадры встречи. Визит герцогини говорит о солидарности с людьми всех возрастов, переживших ужасы войны.

Кладбище расстрелянных автомобилей. Фото Facebook.com

Жена герцога Эдинбургского не ограничилась только экскурсией по Киеву. Женщина посетила разрушенный мост вблизи Ирпеня, где от обстрелов скрывались жители города.

В Буче. Фото Facebook.com

Герцогиня также побывала в Семейном центре, где пообщалась с детьми и увидела множество автомобилей, которые спасали жизнь украинцев и были расстреляны или сожжены россиянами.

Добавим, что Софи почтила память жертв в городе Буча. В церкви Святого Андрея герцогиня помолилась и поставила свечу.

Во время этого визита Софи была в сдержанном черном платье с цветами. Первая леди Украины Елена Зеленская выбрала для встречи классический деловой костюм черного цвета.

Ранее "Телеграф" писал, что Елена Зеленская посетила символическую выставку "Ломикамінь". На выставке презентовали художественные работы о женщинах, незаконно заключенных из-за поддержки Украины.