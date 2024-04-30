В ТЦК рассчитывают на наплыв мужчин, а водителей ждет масса перемен – что изменится в Украине с 1 мая

Как избежать наказания за нововведения

Каждый месяц в Украине начинается с вступления изменений в законодательство, влияющих на жизнь украинцев. В апреле главными изменениями стали рост минимальной зарплаты и некоторых налогов. С 1 мая же изменения коснутся главным образом правил дорожного движения и мобилизации.

Фары должны гореть всегда, а дети сидеть в автокреслах

Последний весенний месяц 2024 года запомнится сразу двумя серьезными изменениями в правилах дорожного движения. Согласно первому из них с 1 мая в Украину будет запрещено перевозить детей ростом до 150 сантиметров без специальных удерживающих систем типа автокресла, бустера и им подобного.

В случае нарушения этого правила водитель должен будет заплатить штраф в размере от 510 до 850 гривен. Впрочем, в законе будут и исключения, о которых можно прочитать здесь.

Другим важным изменением станет необходимость за пределами городов постоянно держать включенными ближний свет фар или ходовые огни. Ранее это правило работало с 1 октября по 1 мая, но теперь оно станет постоянным.

Такое решение взято из практики правил дорожного движения в странах Евросоюза, где после использования нормы число ДТП упало в среднем на 10-15%, так как теперь водители и пешеходы лучше видят едущие автомобили.

Если же водитель на будет выполнять это правило, ему грозит штраф в размере от 425 до 510 гривен.

Лучше пройти ТЦК до 18 мая

С 18 мая вступит в силу новый закон о мобилизации, так что в ТЦК ожидают в связи с этим наплыва людей, желающих уточнить свои данные в документах военного учета. На протяжении 60 дней в рамках закона это будет необходимо сделать для того, чтобы получить военно-учетные документы и не быть задержанным на улице.

Как писал "Телеграф", существует перечень документов, которые необходимо взять с собой для прохождения сверки.

Как ожидается, после вступления в силу законопроекта больше людей захотят уточнить свои данные, чтобы не попадать под действие штрафов до 8500 гривен. Такой штраф начнут применять после 18 июля. Именно поэтому лучше начать сверку в начале мая, считают в ТЦК.

При этом всех явившихся в ТЦК отправят проходить ВЛК для определения степени пригодности и определения в одну из категорий военнообязанных.

Тарифы на коммунальные услуги

С 1 мая в Украине продолжат действовать старые тарифы на коммунальные услуги – ни один из них пока не изменится. Так, за природный газ и отопление украинцы будут платить прежнюю цену до окончания срока действия военного положения и еще 6 месяцев после него.

Хотя еще в феврале Национальная комиссия, регулирующая отношения в сфере энергетики и коммунальных услуг, разработала проект двухэтапного повышения тарифа на воду уже с апреля, пока он так и не принят.

Также действие льготного тарифа на электроэнергию продлено до конца мая, так что пока за 1 киловатт украинцы будут платить 2,64 грн.

Пенсии будут чуть выше, а выплаты ВПЛ получат не все

В мае некоторые украинские пенсионеры смогут рассчитывать на повышенные пенсии, в частности:

лицам, которым исполнилось 70 лет, до достижения 75-летнего возраста – в размере до 300 грн;

лицам, которым исполнилось 75 лет, до достижения 80-летнего возраста – в размере до 456 грн;

лицам, которым исполнилось 80 лет и старше, в размере до 570 грн.

Однако получить ее смогут только те пенсионеры, чья пенсия не превышает установленный законом размер.

Также с 1 мая внутренне перемещенные лица продолжат получат выплаты на компенсацию жилья. В первую очередь помощь переназначалась людям, которые не могут работать, ухаживают за детьми, тяжело больными, лицами с инвалидностью, не имеют доходов или имеют низкие доходы. Речь идет о гражданах, подавших заявления в органы социальной защиты населения или ЦНАП до 30 апреля или получивших продление выплат автоматически.

Размер выплат не изменился и составляет для лиц с инвалидностью и детей – 3000 грн и для других лиц — 2000 грн.

Также в мае изменятся некоторые даты церковных праздников из-за перехода Украины на новый календарь.