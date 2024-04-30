Военнообязанные с просроченными паспортами: Эстония сделала заявление, отправит ли их в Украину

На основании временной защиты в Эстонии 6500 украинских мужчин в возрасте 18−60 лет имели вид на жительство

Эстония не планирует принудительно отправлять украинских мужчин призывного возраста на Родину, в случае, если их паспорта будут просрочены. В стране считают, что мобилизация — это вопрос, который касается государства и его граждан.

Об этом сообщила советник отдела политики гражданства и миграции МВД Аннели Викс, пишет ERR. По ее словам, вид на жительство в Эстонии на основании временной защиты имели 6500 украинских мужчин в возрасте 18−60 лет.

"Мобилизация — это вопрос, касающийся государства и его граждан. У Министерства внутренних дел нет плана принудительной репатриации законно проживающих в Эстонии граждан Украины, бежавших из-за войны, в том числе граждан Украины, принадлежащих к целевой группе возможной украинской мобилизации", — сказала Викс.

Она добавила, что если украинские граждане призывного возраста не смогут обменять свои просроченные паспорта в посольстве Украины, у них не будет возможности путешествовать.

Отмечается также, что отсутствие действующего проездного документа не снимает возможность подачи заявления на получение или продления вида на жительство. В том числе на основании временной защиты.

"Действующий порядок также допускает идентификацию или подтверждение личности на основании других доказательств. Однако иностранец не может обратиться за визой при отсутствии действительного проездного документа", — подчеркнула Викс.

На конец апреля в Эстонии действующий вид на жительство на основании временной защиты имели около 31 тысячи военных беженцев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Литве пока не рассматривают меры по возвращению военнообязанных украинцев домой. Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас отметила, что никто не будет отвозить в Украину. Однако этих лиц, возможно, могут ограничить в выплатах, разрешении на работу и выдаче документов.

В то же время правительство Польши готовится урегулировать вопросы насчет формальностей с пребыванием украинских мужчин призывного возраста в стране. Будут прописаны нововведения в новой редакции закона о помощи украинцам.