Без пасок и пасхальных яиц некуда: каких традиций на Пасху придерживаются украинцы

Даже продукты в корзине, которую освячивают, имеют особое значение

Уже в это воскресенье, 5 мая, православные христиане в Украине будут праздновать Пасху. Этот праздник сопровождается уникальными традициями и обычаями, касающимися даже того, как принято здороваться в этот день.

О них сообщает портал Visit Ukraine. Отметим, что в современном мире некоторые традиции переосмыслялись и видоизменились.

Как правильно здороваться

В Пасху принято приветствоваться особым образом, говоря слова "Христос воскрес" и "Воистину воскрес". Приветствия часто сопровождаются тремя поцелуями в щеку, но во время пандемии и после нее от этой традиции значительно отступили.

Также традиционно здороваться первым должен тот, кто помоложе, но сейчас эту традицию также упускают, ведь определить возраст по внешнему виду не всегда удается.

Слова "Христос воскрес" и "Воистину воскрес" также используют для украшения выпечки, яиц или скатерти, полотенец и т.д.

Пасхальная корзина

Пасхальную корзину принята складывать не только для празднования в Украине, но в нашей стране она имеет особые черты. Уникальным ее делает в первую очередь декорирование. Веточки ивы, свечи и самое главное – вышитое полотенце, которое часто передают из поколения в поколение.

А вот в саму корзину кладут блюда, которые потом будут пробовать после службы и его образования. Называют этот праздничный обед разговением. Поэтому освящают обычно пасхальные яйца, кулич, сало и колбасу, хлеб, масло и сыр.

Но даже в элементах этой корзины есть символизм:

веточки символизируют переплетение любви и разума;

свеча – свет;

яйца – жизнь и плодородие.

Пасха и обед

На разговение собирается вся семья. На стол обязательно ставят освященные блюда – отведать их нужно всем. Центральными во время обеда кулич и пасхальные яйца, однако готовят не только их. Так на столе можно увидеть и другие вкусности.

Пасха – сладкий пасхальный хлеб, который пекут в канун праздника в четверг или субботу. У него особое значение – это присутствие Бога в жизни людей. Обращают внимание также на высоту готового блюда, ведь чем выше, тем больше процветания будет в семье.

Добавим, что для выпечки используют лучшие ингредиенты, однако не менее важно мысли хозяйки и одежда – они должны быть чистыми. Во время приготовления теста и при выпечке не рекомендуется шуметь, хлопать дверью, громко разговаривать, ведь это может помешать тесту подняться и хорошо пропекаться.

Яйца к Пасхе называют писанками, пасхальными яйцами или царапинами в зависимости от технологии окрашивания. Яйца окрашивают или расписывают, выцарапывают орнамент иглой или используют растопленный воск. Раньше для придания яйцам цвета использовали природные красители: плоды и кору деревьев, травы и цветы.

Без музыки на Пасху не обходились. В этот день заведено петь гаивки — песни, соединенные с танцами, которые зовут весну. Эта традиция сформировалась еще в языческие времена, однако не исчезла после христианизации Руси и живет и сейчас.

Что нельзя делать на Пасху

На Пасху действуют такие же, как и на любой другой великий церковный праздник:

нельзя заниматься тяжелым физическим трудом;

категорически запрещается ссориться, оскорблять других людей, завидовать и желать плохих вещей;

не следует шить и вязать, стирать и гладить одежду, убирать в доме;

работа на земле также под запретом — ни в саду, ни на огороде наводить порядок в этот день нельзя;

запрещено ходить на кладбище – для этого есть другие дни.

Заметим, что эти запреты не ограничены, а скорее указаниями, как правильно проводить этот день. В то же время у каждого запрета есть свой смысл.

Духовная подготовка: запреты на церковные праздники способствуют духовной подготовке и внутреннему очищению. Они напоминают верующим о важности празднования, а также о том, что это не просто традиционный праздник, а время для сосредоточения на вере, молитве и духовном росте.

Отказ от материальных вещей: Запрет на работу, уборку, шитье и другие бытовые дела напоминает верующим, что это особый день, когда они должны отказаться от материальных вещей и сосредоточиться на духовных ценностях.

Символика и вера: запреты отражают веру во власть Божию и важность соблюдения религиозных норм.

Сообщество и традиция: объединение верующих в совместном праздновании и напоминание о важности общности и веры.

Поливаемый понедельник

Пасхальные праздники не завершаются в воскресенье. В первый после праздника понедельник существует традиция обливать себя и других водой. Христиане верят, что вода в этот день становится целительной и помогает духовно очиститься.

Напомним, редакция "Телеграфа" составила списки храмов ВЦУ, в которых можно освятить в этом году пасхальные угощения.