В Раде рассказали важные детали о заседании нового "Рамштайна"

Ряд стран объявили о рекордных пакетах помощи, ведется работа по получению комплексов Patriot

Заседание группы Рамштайн 26 апреля стало успешным для Украины. Участники обсудили вопросы логистики.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал глава постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее НАТО, народный депутат Егор Чернев.

"Успешность любого заседания в формате Рамштайн напрямую зависит от предварительных договоренностей и решений на самом высоком уровне. Учитывая, что США, Великобритания и ряд других стран накануне объявили о предоставлении нам рекордных пакетов помощи, сегодняшнее заседание группы Рамштайн было очень успешным. Проговаривались вопросы логистики и порядка доставки в Украину уже объявленной помощи и дополнительные потребности Украины в ПВО, артиллерии и бронетехнике", — рассказал Чернев.

Так, нардеп напомнил, что Украине до сих пор необходимо не менее 7 комплексов Patriot.

"Как объявил Президент, мы сделаем все, чтобы их получить. Уже договорено, что Германия передаст нам еще один, уже третий Patriot, по другим работам ведется", — рассказал Чернев.

В то же время нардеп подтвердил распространенную в испанской прессе информацию о том, что Мадрид сможет предоставить Украине только ракеты к системе Patriot — без самих установок ПВО.

"Дело в том, что Испания имеет в наличии только три батареи Patriot, на двух из них наши и испанские военные проходят обучение, а третья дислоцируется в Турции. Соответственно, возможности передачи нам этих систем ПВО у Испании ограничены. Мы надеемся, что наши испанские друзья в конце концов найдут возможность передать нам Patriot, но и за ракеты к ним – большая благодарность", – добавил Чернев.