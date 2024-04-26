Пьяный чиновник сбил людей на переходе в Броварах и уже начал расплачиваться за это: все детали скандала

На виновника аварии завели уголовное дело, а за жизни пострадавших борются врачи

Глава Броварской районной государственной администрации Владимир Майбоженко устроил ДТП. Он сел за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения и сбил четверых людей, среди которых маленький ребенок.

"Телеграф" собрал все подробности аварии, которые известны к этому часу. Правоохранители задержали чиновника и открыли по факту аварии уголовное дело.

ДТП произошло в центре Броваров около 19:20 в пятницу, 26 апреля. Владимир Майбоженко на авто Volvo XC90 2018 года выпуска влетел в KFC-драйв и сбил людей, которые там шли. На место сразу же вызвали полицию и скорую. В крови водителя обнаружили 2,31 промилле алкоголя, хотя допустимая норма составляет 0,2 промилле.

Медики госпитализировали пострадавших, среди которых 32-летняя мать с 2,5-летней дочерью, и два мужчины 29 и 26-летний. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко. По предварительной информации у ребенка перелом плечевой кости и подкожная гематома участка головы. У остальных потерпевших — политравма, закрытая черепно-мозговая травма, переломы ключицы, плеча, лопатки и ребер. По словам свидетелей аварии, одного пострадавшего доставали из-под колес автомобиля. Возмущенные очевидцы аварии облили машину Майбоженко то ли краской, то ли кетчупом.

"Пострадавшие находятся в Броварской больнице интенсивного лечения. Делаем все необходимое для помощи людям", — сообщил Руслан Кравченко.

Также в сети опубликовали момент наезда на пешеходов. На кадрах с камеры уличного видеонаблюдения видно, как автомобиль чиновника вылетает на тротуар, по которому шли люди. Из-за того, что никто не ожидал, что такое произойдет, пешеходы не смогли отбежать в сторону.

Правоохранители сообщили, что завели уголовное дело по ч.2 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Владимир Майбоженко может сесть за решетку на срок от 3 до 8 лет и лишиться права управлять автомобилем на срок от 5 до 8 лет.

Известно, что автомобиль Volvo XC90 2018 года выпуска, на котором Майбоженко сбил людей, был куплен им в 2019 году и привезен в Украину из другой страны. Ориентировочная стоимость машины от 30 до 55 тысяч долларов.

Власти региона уже отреагировали на ДТП с участием своего коллеги. Глава Киевской ОГА Руслан Кравченко заявил, что Майбоженко нужно уволить, а расследование по обстоятельствам аварии должно пройти объективно и беспристрастно. Городской голова Броваров Игорь Сапожко ничего не сказал о справедливом наказании виновника ДТП, но отметил, что следит за расследованием.

Известно, что Владимир Майбоженко начал политическую карьеру с Киевского областного штаба Блока Юлии Тимошенко, а с 20 апреля 2006 по 14 мая 2010 был председателем Киевского областного совета. Также чиновник был замешан в скандале между "Батькивщиной" и "Партии регионов".

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве полицейская попала в ДТП. Улицу, где произошла авария, перекрыли.