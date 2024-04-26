Появилось видео момента наезда пьяного чиновника на людей в Броварах

Чиновник внезапно вылетел на тротуар, по которому шли люди

В сети появились кадры ДТП в Броварах, в котором глава райгосадминистрации Владимир Майбоженко сбил четырех людей. Сейчас врачи пытаются сохранить жизни потерпевшим.

Видео наезда на толпу публикуют в Telegram-каналах. Момент ДПТ удалось зафиксировать благодаря камере наружного наблюдения.

На кадрах видно, что люди начали разбегаться буквально за несколько секунд до того, как в толпу влетает автомобиль чиновника. Однако они не успели, так как Volvo XC90 залетел на тротуар и лишь потом остановился. С какой скоростью ехал Майбоженко неизвестно, как и то, почему он выехал за пределы проезжей части. Правоохранители его задержали на месте аварии и увезли в отделение. В крови главы РВА обнаружили 2,3 промилле алкоголя. По факту аварии открыто уголовное дело по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

По словам мэра Броваров Игоря Сапожко, врачи сейчас делают все возможное, чтобы сохранить жизнь пострадавших, среди которых есть ребенок. Их госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что власти уже отреагировали на пьяное ДТП с участием главы РВА Владимиром Майбоженко. Чиновника требуют уволить и наказать по справедливости.