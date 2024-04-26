"Днепр-1" - "Динамо": прямая видеотрансляция матча

У команд возник небольшой конфликт перед игрой

В субботу, 27 апреля, "Днепр-1" в рамках центрального матча 26-го тура чемпионата Украины по футболу сезона 2023/24 примет "Динамо". Накануне днепряне отказали Бело-синим в переносе игры в другой город, хотя молодежные составы команд сыграли в Киеве.

В прямом эфире видеотрансляция матча "Днепр-1" — "Динамо" будет доступна на YouTube-канале Football Hub. Встреча состоится в Днепре на одноименной арене, начало поединка в 13:00 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция матча "Днепр-1" — "Динамо"

Команды подходят к игре в разном настроении. "Динамо" ведет борьбу за чемпионство с "Шахтером", а вот днепряне пытаются зацепиться за место в еврокубках. В любом случае данное противостояние уже стало принципиальным в украинским футболе, а потому зрителям наверняка будет интересно следить за игрой. Добавим, что в первом круге "Днепр-1" обыграл Бело-синих со счетом 1:0.

Напомним, в прошлом туре УПЛ киевляне разгромили "Полесье" со счетом 3:0, а днепряне потеряли очки в поединке против "Вереса" (1:1). Отметим, "Шахтер" в 26 туре чемпионата Украины проведет гостевую встречу с ЛНЗ.