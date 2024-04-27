Есть ли смысл? Почему украинцам так понадобился "серый" паспорт за границей

Срок действия "серого" паспорта ограничен

После того как МИД Украины временно ограничил консульские услуги за рубежом для мужчин, украинцы стали интересоваться "серым" паспортом. Этот документ дает некоторые права беженцам в других странах

Подробнее о документе и о том, в каких странах его выдают, читайте в материале "Телеграфа" "Серый" паспорт: украинцам за границей закрутят гайки, но они нашли выход". Этот документ можно получить в пяти странах.

"Серый" паспорт официально называют паспортом иностранца. Его могут получить люди, которые не имеют гражданства страны, в которой живут. В то же время возможности документа разные и зависят от страны, в которой его выдали.

Оформить "серый" паспорт можно в Польше, Литве, Эстонии, Финляндии и Германии. Классический документ разрешает иностранцу легально находиться на территории страны, работать и строить карьеру. Также с таким документов разрешено получать образование и заводить семью.

Однако, есть нюанс — срок такого паспорта ограничен. Его обычно выдают на один-три года. По истечению этого периода иностранцу нужно возобновить документ.

Напомним, что 22 апреля стало известно о том, что МИД Украины временно ограничил предоставление консульских услуг для военнообязанных мужчин за границей. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил такое решение и напомнил, что пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед родиной.

Эта новость взволновала общество как внутри страны, так и за ее пределами. К примеру, в Варшаве мужчины ринулись "штурмовать" паспортные столы. В сети публиковали видео, на которых сотни мужчин пытались получить уже оплаченные документы или оформить новые. Позже в МИД заявили, что паспорт мужчины призывного возраста могут оформить только на территории Украины, но есть ряд исключений.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что некоторые страны ЕС заявили о готовности помочь вернуть мужчин в Украину. В частности, готовность выразила Литва и Польша.