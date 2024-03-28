Потребители могут влиять на точность платежек за газ: в "Нафтогазе" рассказали, как это делать

Украинцам рассказали, до какого числа нужно передавать показания за газ

Украинцы каждый месяц должны вовремя передавать показатели счетчиков за газ, свет и воду. Сделать это можно как в онлайн-режиме, так и по номеру телефонов операторов.

В "Нафтогазе" рассказали украинцам, как сделать так, чтобы данные в ежемесячных платежках были точными и не нужно было переплачивать за услугу.

Влиять на точность счетов за газ просто. Для этого потребители должны своевременно передавать показания газового счетчика. Делать это нужно каждый месяц до 5 числа включительно. Только таким образом потребители будут платить исключительно за те кубометры газа, которые потребили.

Если же не вовремя передать показатели счетчика, то поставщик газа укажет в платежку среднюю сумму, согласно общим расчетам. В таком случае потребитель не застрахован от переплаты.

Также украинцам напомнили, как быстро и удобно передать показатели счетчика газа. Сделать это можно несколькими способами:

Через личный кабинет на сайте;

Через прямой вход на https://gas.ua/ru/indicators для быстрой подачи без необходимости регистрации;

Отправка SMS на номер 4647;

Через чаты в Viber или Telegram.

Также "Телеграф" рассказывал о том, как правильно снимать показания счетчиков воды. Их в квартире может быть один или два, что зависит от наличия централизованной горячей воды.