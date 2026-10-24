От 190 грн: у какого оператора самый лучший тариф на мобильную связь для пенсионеров

Предложения для пенсионеров имеют определенные условия

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На фоне подорожания тарифов мобильных операторов украинцы ищут приемлемые и не слишком дорогие варианты подключения. Так, компания Vodafone предлагает абонентам тариф с фиксированной платой в 200 гривен в месяц.

Но подключить его могут не все желающие, ведь оператор установил для абонентов возрастные ограничения и дополнительные условия. Об этом сообщается на сайте компании.

Кому доступен самый дешевый тариф Vodafone

Главное преимущество тарифного предложения "Уважение" – возможность зафиксировать стоимость мобильной связи на 12 месяцев. Абонентская плата составляет 200 гривен в месяц и не будет меняться в течение года после подключения.

Акционным предложением подключения к этому тарифу может воспользоваться до 31 октября 2026 года. Тариф оформляется на контрактной основе в рамках Flexx GO. Также подключиться к Vodafone можно со своим номером благодаря услуге переноса мобильного номера (MNP). Присоединиться к акции можно при следующих условиях:

человеку должно исполниться 55 лет;

необходимо подать заявку на перенос номера в Vodafone;

необходимо заключить контракт и пополнить счет в 200 гривен;

предложение доступно только один раз.

После выполнения этих условий тариф активируется автоматически. При оформлении оператор проверяет, отвечает ли абонент возрастным требованиям.

Тариф "Уважение" от Vodafone

Какие еще есть тарифы для пенсионеров у других операторов

У украинских мобильных операторов Kyivstar и Lifecell также есть специальные тарифы для граждан пенсионного возраста. Они отличаются в цене, опциях в пакетах и требованиями к абонентам для подключения.

Kyivstar

Для людей старше 60 лет и лиц с инвалидностью в Kyivstar предлагают тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт". Подключить его можно в магазине оператора по предъявлении необходимых документов или с помощью "Дії".

Абонентская плата составляет 220 гривен в месяц. За эти деньги абоненты будут получать:

10 ГБ мобильного интернета, из которых 8 ГБ доступны в роуминге;

безлимитные звонки в сети Киевстар;

100 минут для звонков по Украине;

100 SMS;

доступ к "Киевстар ТВ Легкий";

домашний интернет со скоростью до 100 Мбит/с.

Тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт" от Kyivstar

Lifecell

В lifecell абонентам в возрасте от 55 лет доступен тариф "Забота". Его стоимость составляет 190 гривен в месяц.

Отдельным преимуществом тарифа является его фиксированная стоимость. Цена услуг не изменится до 31 декабря 2027 года, даже если оператор будет пересматривать стоимость других тарифов. В тариф включено:

20 ГБ мобильного интернета;

безлимитные звонки в сети lifecell

1000 минут для разговоров по Украине;

безлимитный доступ к ряду приложений, включая YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp, Facebook, Messenger и X.

Тариф "Забота" от Lifecell

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему украинцы массово отказываются от "Киевстар" и куда чаще всего идут его абоненты.