От 190 грн: у какого оператора самый лучший тариф на мобильную связь для пенсионеров
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Предложения для пенсионеров имеют определенные условия
На фоне подорожания тарифов мобильных операторов украинцы ищут приемлемые и не слишком дорогие варианты подключения. Так, компания Vodafone предлагает абонентам тариф с фиксированной платой в 200 гривен в месяц.
Но подключить его могут не все желающие, ведь оператор установил для абонентов возрастные ограничения и дополнительные условия. Об этом сообщается на сайте компании.
Кому доступен самый дешевый тариф Vodafone
Главное преимущество тарифного предложения "Уважение" – возможность зафиксировать стоимость мобильной связи на 12 месяцев. Абонентская плата составляет 200 гривен в месяц и не будет меняться в течение года после подключения.
Акционным предложением подключения к этому тарифу может воспользоваться до 31 октября 2026 года. Тариф оформляется на контрактной основе в рамках Flexx GO. Также подключиться к Vodafone можно со своим номером благодаря услуге переноса мобильного номера (MNP). Присоединиться к акции можно при следующих условиях:
- человеку должно исполниться 55 лет;
- необходимо подать заявку на перенос номера в Vodafone;
- необходимо заключить контракт и пополнить счет в 200 гривен;
- предложение доступно только один раз.
После выполнения этих условий тариф активируется автоматически. При оформлении оператор проверяет, отвечает ли абонент возрастным требованиям.
Какие еще есть тарифы для пенсионеров у других операторов
У украинских мобильных операторов Kyivstar и Lifecell также есть специальные тарифы для граждан пенсионного возраста. Они отличаются в цене, опциях в пакетах и требованиями к абонентам для подключения.
Kyivstar
Для людей старше 60 лет и лиц с инвалидностью в Kyivstar предлагают тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт". Подключить его можно в магазине оператора по предъявлении необходимых документов или с помощью "Дії".
Абонентская плата составляет 220 гривен в месяц. За эти деньги абоненты будут получать:
- 10 ГБ мобильного интернета, из которых 8 ГБ доступны в роуминге;
- безлимитные звонки в сети Киевстар;
- 100 минут для звонков по Украине;
- 100 SMS;
- доступ к "Киевстар ТВ Легкий";
- домашний интернет со скоростью до 100 Мбит/с.
Lifecell
В lifecell абонентам в возрасте от 55 лет доступен тариф "Забота". Его стоимость составляет 190 гривен в месяц.
Отдельным преимуществом тарифа является его фиксированная стоимость. Цена услуг не изменится до 31 декабря 2027 года, даже если оператор будет пересматривать стоимость других тарифов. В тариф включено:
- 20 ГБ мобильного интернета;
- безлимитные звонки в сети lifecell
- 1000 минут для разговоров по Украине;
- безлимитный доступ к ряду приложений, включая YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp, Facebook, Messenger и X.
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