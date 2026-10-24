Пленка, скотч или фанера: что лучше для окон на случай обстрелов

Подручные средства помогут минимизировать риск ранений

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Российские обстрелы носят террористический характер и часто приходятся на жилые районы. Полностью защитить жилье от таких ударов невозможно, однако есть способы минимизировать вероятность получения травм и ранений от обломков и стекла.

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Жители городов и поселков должны заранее подготовить собственные дома к вероятным обстрелам. Ведь при взрыве опасность представляет не только ударная волна, но и разбитое оконное стекло, разлетающееся по помещению.

Защитить окна от последствий прилета бытовыми средствами невозможно. Однако можно уменьшить риск травм и ранений, поклеив на окна архитектурную пленку или, по крайней мере, хотя бы обычный скотч и фанерные или деревянные щиты.

В то же время, защитная пленка может удерживать куски стекла вместе, однако не делает окно взрывостойким. Также ее эффективность зависит от самой пленки и качества монтажа.

В ГСЧС Украины советуют ударопрочную архитектурную пленку толщиной от 115 до 300 микрон. Ее наклеивают изнутри на всю поверхность стекла. В Украине такую пленку можно купить в интернет-магазинах или строительных гипермаркетах. Цена пленки начинаются от 269 гривен за метр.

Армированная пленка на рынке Украины

Строительный скотч, в свою очередь, не гарантирует защиты и не удержит все обломки стекла.

Фанерные или деревянные щиты тоже не дают никакой гарантии сохранения окон, а их установка не должна подвергать людей дополнительной опасности.

Также спасатели предостерегают, что две стены между вами и улицей защищают только от обломков стекла и ударной волны. И, если сигнал воздушной тревоги уже раздался, стоит направиться в укрытие. А, если добраться до него невозможно, необходимо отойти от окон вглубь квартиры, лучше за две стены, разместиться ниже уровня окон и прикрыть голову руками.

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