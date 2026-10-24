Никогда не крутите стрелки назад: как правильно перевести механические часы

Для моделей с календарём неправильная настройка способна нарушить смену даты

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Чтобы перевести механические часы на час назад, не обязательно вращать стрелки в обратную сторону. Это ещё и соответствует примете: говорят, возвращать стрелки назад – к беде.

Способ настройки зависит от механизма и наличия календаря. На одних моделях достаточно прокрутить стрелки вперёд на 11 часов, на других придётся сделать 23-часовой оборот, сообщает "Телеграф".

Почему стрелки советуют двигать вперёд

Запрет вращать стрелки назад встречается в народных приметах, но технические рекомендации связаны с устройством часов. Как объясняет "ДЕКА", механические часы предпочтительно переводить по часовой стрелке, хотя большинство современных калибров допускают недолгое вращение в обратную сторону.

Для часов с календарём watch4you даёт более строгую рекомендацию: обратное вращение может сломать задействованный механизм. На некоторых калибрах без дополнительных функций стрелки можно немного повернуть назад, но предпочтительным направлением всё равно считают движение вперёд. Поэтому разрешение на обратный ход не распространяется на все механические часы.

Как перевести часы на час назад, не вращая стрелки в обратную сторону

Чтобы настроить время, вытяните заводную головку в крайнее положение для перевода стрелок. Если часы показывают только время и не имеют календаря или других дополнительных функций, прокрутите стрелки вперёд на 11 часов. На циферблате появится нужное время – на час меньше исходного.

Если у часов есть календарь, прокрутите стрелки вперёд на 23 часа. Такой оборот нужен, чтобы сохранить правильное чередование дневных и ночных часов. Если ограничиться 11 часами, календарь начнёт менять дату в полдень, а не в полночь.

При переходе на час вперёд всё проще: переведите стрелки на один час. После настройки верните заводную головку в исходное положение и плотно прижмите к корпусу.

Как обращаться с заводной головкой при настройке

Вращайте заводную головку плавно и небольшими движениями, не дёргайте её. Вытягивайте и возвращайте на место тоже без усилий: грубое обращение может повредить резьбу. Особенно осторожно нужно обращаться с миниатюрными моделями.

Для точной настройки времени watch4you советует вытягивать головку, когда секундная стрелка находится на отметке 12, а затем сверять показания с точным временем в интернете. Если в часах есть функция остановки секундной стрелки, её последующий запуск поможет точнее синхронизировать время.

Перед настройкой изучите оригинальную инструкцию именно к своей модели – эту рекомендацию также даёт watch4you. У механизмов есть особенности, поэтому порядок действий с головкой и допустимое направление вращения стрелок нужно выбирать с учётом устройства конкретных часов.

Перевод стрелок назад к беде?

В народных приметах перевод стрелок механических часов назад связывают с неудачами.

Задержка развития и возврат к прошлым проблемам: Считается, что крутить стрелки назад — значит привлекать в жизнь старые ошибки, "тормозить" собственное будущее и возвращать из прошлого нерешенные конфликты или беды.

Считается, что крутить стрелки назад — значит привлекать в жизнь старые ошибки, "тормозить" собственное будущее и возвращать из прошлого нерешенные конфликты или беды. Потеря энергии и удачи: Суеверие гласит, что такое действие "поворачивает вспять" жизненные часы человека, забрасывая в жизнь застой, финансовые трудности и упаднические настроения.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 25 октября 2026 года в 4:00 часы нужно будет перевести на час назад – на 3:00. Сезонный перевод времени в стране сохраняется, несмотря на планы его отменить. Ранее Верховная Рада поддержала законопроект об отказе от перевода часов, однако он так и не вступил в силу окончательно. Поэтому механические часы и часть бытовой техники придётся настроить вручную.