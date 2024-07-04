Тариф на газ: сколько украинцы будут платить до конца июля
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Свои предложения на июль обнародовали 12 компаний
В июле тариф на газ в Украине остался без изменений. Однако стоимость за куб голубого топлива будет колебаться в зависимости от компаниии-поставщика.
В среднем, цены составляют от 7,70 гривны до 9,99. Об этом пишет "Газправда".
Такие тарифы будут действовать как минимум до конца апреля 2025 года. Однако два поставщика, а именно — "Эру Людям" и "Галнефтегаз" указали в качество конечной даты действия этого тарифа август 2024 года.
Отмечается, что около 98% потребителей являются клиентами компании "Нафтогаз Украина". Для них стоимость голубого топлива 7,96 за кубометр. Эта цена будет действовать до апреля следующего года без изменений.
Тарифы от компаний-поставщиков:
- ООО "Эра Людям" – 7,70 грн (срок действия до 31 августа 2024 года)
- ООО "Энерджи Трейд Групп" – 7,799 грн
- ООО "ГК "Нафтогаз України" – 7,96 грн
- ООО "Тернопольоблгаз Сбыт" – 7,96 грн
- ООО "Прикарпат Энерго Трейд" – 7,98 грн
- ООО "Полтавагаз Сбыт" – 7,99 грн
- ООО "Галнефтегаз" ЧП "ОККО Контракт" – 7,99 грн (срок действия до 30 августа 2024 года)
- ООО "Львовэнергосбыт" – 8,20 грн
- ООО "Киевские Энергетические Услуги" (YASNO) – 8,46 грн
- ООО "Днепровские Энергетические Услуги" (YASNO) – 8,46 грн
- ООО "Аскания Энерджи" – 9,95 грн
- ООО "Ритейл Сервис" ТМ "Светгаз" – 9,99 грн
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким будет тариф на воду для украинцев в июле.