Укр

Тариф на газ: сколько украинцы будут платить до конца июля

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Автор
Коллаж "Телеграфа" Новость обновлена 04 июля 2024, 16:02

Свои предложения на июль обнародовали 12 компаний

В июле тариф на газ в Украине остался без изменений. Однако стоимость за куб голубого топлива будет колебаться в зависимости от компаниии-поставщика.

В среднем, цены составляют от 7,70 гривны до 9,99. Об этом пишет "Газправда".

Такие тарифы будут действовать как минимум до конца апреля 2025 года. Однако два поставщика, а именно — "Эру Людям" и "Галнефтегаз" указали в качество конечной даты действия этого тарифа август 2024 года.

Отмечается, что около 98% потребителей являются клиентами компании "Нафтогаз Украина". Для них стоимость голубого топлива 7,96 за кубометр. Эта цена будет действовать до апреля следующего года без изменений.

Тарифы от компаний-поставщиков:

  • ООО "Эра Людям" – 7,70 грн (срок действия до 31 августа 2024 года)
  • ООО "Энерджи Трейд Групп" – 7,799 грн
  • ООО "ГК "Нафтогаз України" – 7,96 грн
  • ООО "Тернопольоблгаз Сбыт" – 7,96 грн
  • ООО "Прикарпат Энерго Трейд" – 7,98 грн
  • ООО "Полтавагаз Сбыт" – 7,99 грн
  • ООО "Галнефтегаз" ЧП "ОККО Контракт" – 7,99 грн (срок действия до 30 августа 2024 года)
  • ООО "Львовэнергосбыт" – 8,20 грн
  • ООО "Киевские Энергетические Услуги" (YASNO) – 8,46 грн
  • ООО "Днепровские Энергетические Услуги" (YASNO) – 8,46 грн
  • ООО "Аскания Энерджи" – 9,95 грн
  • ООО "Ритейл Сервис" ТМ "Светгаз" – 9,99 грн

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким будет тариф на воду для украинцев в июле.

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