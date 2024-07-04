Тариф на газ: сколько украинцы будут платить до конца июля

Свои предложения на июль обнародовали 12 компаний

В июле тариф на газ в Украине остался без изменений. Однако стоимость за куб голубого топлива будет колебаться в зависимости от компаниии-поставщика.

В среднем, цены составляют от 7,70 гривны до 9,99. Об этом пишет "Газправда".

Такие тарифы будут действовать как минимум до конца апреля 2025 года. Однако два поставщика, а именно — "Эру Людям" и "Галнефтегаз" указали в качество конечной даты действия этого тарифа август 2024 года.

Отмечается, что около 98% потребителей являются клиентами компании "Нафтогаз Украина". Для них стоимость голубого топлива 7,96 за кубометр. Эта цена будет действовать до апреля следующего года без изменений.

Тарифы от компаний-поставщиков:

ООО "Эра Людям" – 7,70 грн (срок действия до 31 августа 2024 года)

ООО "Энерджи Трейд Групп" – 7,799 грн

ООО "ГК "Нафтогаз України" – 7,96 грн

ООО "Тернопольоблгаз Сбыт" – 7,96 грн

ООО "Прикарпат Энерго Трейд" – 7,98 грн

ООО "Полтавагаз Сбыт" – 7,99 грн

ООО "Галнефтегаз" ЧП "ОККО Контракт" – 7,99 грн (срок действия до 30 августа 2024 года)

ООО "Львовэнергосбыт" – 8,20 грн

ООО "Киевские Энергетические Услуги" (YASNO) – 8,46 грн

ООО "Днепровские Энергетические Услуги" (YASNO) – 8,46 грн

ООО "Аскания Энерджи" – 9,95 грн

ООО "Ритейл Сервис" ТМ "Светгаз" – 9,99 грн

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким будет тариф на воду для украинцев в июле.