Может ли "АТБ" закрыть супермаркет, если он не приносит прибыли: как сеть выбирает места для магазинов

Жители могут сами предложить место для нового магазина

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"АТБ" может закрыть супермаркет, который работает в убыток. В начале большой войны сеть уже завершила или приостановила работу десятков таких точек.

О закрытии убыточных магазинов писало Forbes со ссылкой на генерального директора компании Бориса Маркова. Персонал этих магазинов пришлось уволить.

На 2026 года массового закрытия магазинов "АТБ" не происходит. Торговые объекты компании снабжены автономными источниками питания (генераторами), что позволяет поддерживать бесперебойную работу даже при перебоях с электроснабжением.

При выборе новых мест "АТБ" указывает на своем сайте приоритетные локации: районы плотной жилой застройки от пяти этажей, территории возле вокзалов и городских рынков, пересечения автомобильных и пешеходных потоков. Для земельных участков также важна близость к основным городским магистралям, для готовых помещений – расположение на "красной линии".

Под строительство сеть рассматривает участки площадью от 0,2 до 0,6 га. На них должны помещаться супермаркет площадью 1300 или 850 м² и стоянка на 30–70 автомобилей. Предпочтительны участки с минимумом инженерных сетей и зеленых насаждений либо без них.

Готовый объект должен иметь общую площадь не менее 500 м², торговую – не менее 300 м² и возможность обустроить парковку на 10–60 машин. Магазин может быть встроенным или пристроенным, но предпочтение отдают отдельному одноэтажному зданию. Желательно, чтобы в торговом зале не было несущих стен.

Какие требования есть у "АТБ" к месту для новых точек/Инфографика ИИ

Актуальные акции в "АТБ"

Как сообщал "Телеграф", немецкий дискаунтер Lidl обсуждал покупку "АТБ" с марта по июль 2026 года. Договориться не удалось, но стороны намерены вернуться к вопросу после войны.