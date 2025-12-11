Колядки для маленьких школьников на украинском: стихи о деньгах и не только

Выучить рождественскую песню ребенку будет легко и быстро

В Украине православные христиане и греко-католики, пользующиеся новоюлианским церковным календарем, отмечают Рождество 25 декабря. По традиции украинцы колядуют в праздничные дни как накануне, так и после праздника.

Традиционно начинают колядовать после появления первой звезды в сочельник, 24 декабря. Самое активное колядование происходит уже утром 25 декабря – именно в день Рождества. С рождественскими песнями и пожеланиями могут ходить по домам дети и взрослые. "Телеграф" собрал подборку красивых и забавных рождественских колядок для маленьких школьников, которые подарят праздничное настроение каждому.

Коляд, Коляд, Колядниця

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п’ятака.

Одчиняйте скриньку,

Та давайте сливку,

Одчиняйте сундучок,

Та давайте п’ятачок.

Коляд, коляд, колядниця.

Добра з медом паляниця.

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п'ятака.

Як не дасте п'ятака,

Візьму бика за рога.

Не давайте копійки,

Бо порвуться кишеньки,

Будьте, люди, гонорові!

Дайте гроші паперові!

Ми колядували,

Ми вас віншували,

Нам ні пиріжечка,

Нам ні шеляжечка,

Нічого не дали.

Посунемо далі;

Де пиріг почуєм,

Там заколядуєм.

Святий Вечір, добрий вечір!

Коляда іде, всім дари везе.

Всім дари везе, нам слово каже.

Нам слово каже, що весь світ сяє.

Земле, земле, одчиняй двері.

Одчиняй двері, бо твій князь їде!

В гарну днину, в добрий час

Із Різдвом вітаєм Вас,

Із Вечерею Святою, веселою колядою.

Хай колядочка лунає

І сніжком хай посіває!

Хай Рік Новий несе в хату

Щастя й радості багато!

Коляд, коляд, коляда,

Хай обходить вас біда.

І нехай на ваш поріг

Прийде радість в Новий рік.

Щоб в добробуті цвіли,

Щоб щасливо ви жили,

І щоб рік цей молодий

Вам був кращий за старий.

Друзів зичимо багато;

Щоб у будні та на свято

Ваші гнулися столи.

Щоб здорові всі були!

Напомним, что многие церковные праздники были перенесены на новый стиль. "Телеграф" писал, когда отмечаются по-новому Собор Пресвятой Богородицы, Маланка и Крещения.