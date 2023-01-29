Поздравления с днем рождения с 15-летием девочке!
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Подарите девочке нежное и доброе поздравление на 15-й день рождения
День рождения 15 лет — одна из первых круглых дат в жизни человека. В этом возрасте именинница принимает поздравления уже не только от родителей и близких, но и от хороших друзей со школы, а иногда даже от бойфренда.
"Телеграф" подготовил разнообразные поздравления девочке с пятнадцатилетием. Отправьте любое из них своей знакомой имениннице на день рождения. Ей обязательно понравится такой знак внимания.
Поздравления с 15-летием девушке в прозе
От всей души поздравляем с 15-летием! 💐🎂Желаем оставаться такой же солнечной, жизнерадостной, активной, веселой и оптимистичной, как сейчас. Успехов в учебе, взаимопонимания от родителей, настоящих друзей и нежной любви тебе!
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Сегодня тебе исполняется 15 лет. Что нужно в этом возрасте? Чтобы с учебой все было гладко и учителя хвалили почаще. А еще чтобы окружали только искренние подруги и хорошие друзья.💐🌞 И конечно же хочется много внимания от мальчишек.
Желаю, чтобы все это у тебя было. А еще желаю неустанно идти к своей мечте и легко покорять все вершины. 🎀🎈🌺С днем рождения!
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С днем рождения!🎉 В день твоего 15-летия хочу пожелать расцветать с каждым днем все ярче и ярче. Желаю, чтобы сердце было наполнено любовью и счастьем, а все желания исполнялись. И пусть каждый твой день начинается и заканчивается с улыбкой!🥰🎂
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От всей души поздравляю с юбилеем 15 лет! 🎀🎁Желаю тебе всегда оставаться такой же красивой, энергичной и веселой девушкой, пусть жизнь преподносит только приятные сюрпризы, друзья будут верными, а все мечты легко исполняются.
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Поздравляю тебя с 15-летием! И символично хочу пожелать тебе 15 главных компонентов в жизни: счастья, радости, удачи, успеха, отваги, красоты, любви, вдохновения, уверенности, целеустремленности, гордости, искренности, силы, настойчивости и везения. И пусть всегда у тебя все будет круто и здорово!🎂💖
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Поздравляю с пятнадцатилетием! 💐🎁💖Такой возраст — самый разгар подростковой жизни, поэтому я желаю тебе не сидеть на месте, а искать себя, пробовать множество нового, обрести мечту и идти к ней. Пусть этот период будет связан только с лучшими воспоминаниями, а рядом будут только самые близкие люди. Улыбайся чаще и никогда не унывай.
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Поздравляю с пятнадцатилетием.🎂🎈 Пусть учеба дается легко, пусть вокруг всегда будет множество друзей, пусть родители всегда понимают, а ты понимаешь их. Пусть настоящая любовь будет в твоей жизни. И главное, чтобы тебе всегда было интересно жить.
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С Днём Рождения, прекрасная именинница! 🎊 Тебе сегодня 15 — целая пора открытий и мечтаний! 💫 Пусть каждый день будет наполнен радостью, улыбками и яркими моментами 🌟 Желаю вдохновения, невероятных приключений и исполнения всех желаний! 💖🎁
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Счастливого 15-летия! 🎈 Пусть этот возраст принесёт море радости, новых возможностей и верных друзей! 💕 Пусть твои мечты сбываются, а сердце всегда светится счастьем! 😊 Никогда не переставай верить в чудеса и идти к своим целям! 🌟✨
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С Днём Рождения, принцесса! 👑💖 15 лет — это волшебное время юности, ярких эмоций и смелых желаний! 🎠 Пусть этот год будет полон радости, любви и вдохновения! ✨ Ты прекрасна, и у тебя впереди только самое лучшее! 💕🎀
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Поздравляю с 15-летием! 🎉 Пусть каждый твой день будет наполнен теплом, светом и радостью! 🌈 Желаю верных друзей, удачи во всём и бесконечного счастья! 💖 Пусть впереди тебя ждут только самые добрые и волшебные моменты! ✨🎁
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С чудесным 15-летием! 🎂 Пусть этот возраст откроет перед тобой мир возможностей и ярких впечатлений! 🌍💫 Желаю любви, удачи и исполнения всех заветных желаний! 💕 Никогда не переставай мечтать и верить в себя! ⭐🎊
Как поздравить девочку с 15 летием в стихах
Пятнадцать лет… Твой возраст идеален,
Чтобы найти себя и осознать,
Что каждый из нас в чем-то гениален,
И это просто нужно развивать.
Пятнадцать лет… В такие вот моменты
Задумайся и к сердцу обратись —
Сейчас расставить можешь ты акценты,
Запрограммировав судьбу свою и жизнь.
Пятнадцать лет… Тебя я поздравляю,
Взлететь тебе желаю высоко.
Стремись к мечте. Я жить тебе желаю
Уверенно, стабильно и легко!
***
Юбилей пришел прекрасный,
Ведь 15 — это классно.
У тебя характер славный,
С взрослыми уже на равных.
Счастья я тебе желаю,
С днем рождения поздравляю.
Будь ты умницей для всех,
В жизни ты имей успех!
***
Пятнадцать — это круто.
Останови минуту,
Запомни это время
Да насладись ты всеми
Реалиями детства,
А юность — по соседству.
В душе пусть сохранится
Открытою страница —
Круговорот сенсаций
… в котором лишь пятнадцать.
Работай над собой,
Учись — и мир весь твой!
***
Тебе 15 — это классно,
Вся жизнь лежит у твоих ног.
Желаем жизнью наслаждаться,
Желаем правильных дорог!
Будь умной, смелой, улыбайся
И никуда не торопись.
Живи, твори, играй, влюбляйся,
Ведь твой он, этот бренный мир!
Ты просто чудо, ты красотка,
Так пользуйся, вперед иди.
Ни в чём вообще не сомневайся.
Пусть все исполнятся мечты!
***
Поздравляем красавицу мы с юбилеем,
Пусть будут всегда открыты все двери,
Желаем успехов, здоровья и счастья,
Чтоб ушли все невзгоды и исчезли ненастья!
15 тебе — ты уже не ребенок,
Жизнь ведь летит без остановок,
Пусть друзья окружают и радость струится,
Пускай всем мечтаниям, суждено будет сбыться!
***
Будь веселой, позитивной,
Доброй, радостной, простой,
Яркой, нежной и активной,
Просто девушкой-мечтой!
Чтоб была счастливой самой
Ты в свои пятнадцать лет,
Развивалась и училась,
Никогда не знала бед!
Сил тебе и вдохновения,
Непременно расцветать,
Поздравляю с днем рождения,
Верить, жить, творить, мечтать!
***
Что за юное созданье
Отмечает юбилей?
Пусть твои все пожеланья
Исполняются скорей.
Хоть тебе уже пятнадцать,
Ты взрослеть не торопись.
Скоро может показаться:
Как же годы пронеслись!
А пока побудь прелестной,
Как весенние цветы,
В этот день такой чудесный
Пусть исполнятся мечты!
***
Когда тебе пятнадцать лет,
Лежит весь мир у твоих ног.
Пускай найдешь ты свой ответ,
Какую выбрать из дорог.
Пускай судьба тебя хранит
От злых людей, людей лихих.
Пускай в твоем календаре
Совсем не будет дней плохих.
Решишь вершины покорять —
Найди для каждой ты ступень.
Любимой и здоровой будь.
И будь счастливой каждый день!
Картинки и открытки с днем рождения девочке на 15 лет
Ранее "Телеграф" рассказывал, как оригинально поздравить девушку с днем рождения.