Поздравления с днем рождения с 15-летием девочке!

Подарите девочке нежное и доброе поздравление на 15-й день рождения

День рождения 15 лет — одна из первых круглых дат в жизни человека. В этом возрасте именинница принимает поздравления уже не только от родителей и близких, но и от хороших друзей со школы, а иногда даже от бойфренда.

"Телеграф" подготовил разнообразные поздравления девочке с пятнадцатилетием. Отправьте любое из них своей знакомой имениннице на день рождения. Ей обязательно понравится такой знак внимания.

Поздравления с 15-летием девушке в прозе

От всей души поздравляем с 15-летием! 💐🎂Желаем оставаться такой же солнечной, жизнерадостной, активной, веселой и оптимистичной, как сейчас. Успехов в учебе, взаимопонимания от родителей, настоящих друзей и нежной любви тебе!

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Сегодня тебе исполняется 15 лет. Что нужно в этом возрасте? Чтобы с учебой все было гладко и учителя хвалили почаще. А еще чтобы окружали только искренние подруги и хорошие друзья.💐🌞 И конечно же хочется много внимания от мальчишек.

Желаю, чтобы все это у тебя было. А еще желаю неустанно идти к своей мечте и легко покорять все вершины. 🎀🎈🌺С днем рождения!

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С днем рождения!🎉 В день твоего 15-летия хочу пожелать расцветать с каждым днем все ярче и ярче. Желаю, чтобы сердце было наполнено любовью и счастьем, а все желания исполнялись. И пусть каждый твой день начинается и заканчивается с улыбкой!🥰🎂

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От всей души поздравляю с юбилеем 15 лет! 🎀🎁Желаю тебе всегда оставаться такой же красивой, энергичной и веселой девушкой, пусть жизнь преподносит только приятные сюрпризы, друзья будут верными, а все мечты легко исполняются.

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Поздравляю тебя с 15-летием! И символично хочу пожелать тебе 15 главных компонентов в жизни: счастья, радости, удачи, успеха, отваги, красоты, любви, вдохновения, уверенности, целеустремленности, гордости, искренности, силы, настойчивости и везения. И пусть всегда у тебя все будет круто и здорово!🎂💖

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Поздравляю с пятнадцатилетием! 💐🎁💖Такой возраст — самый разгар подростковой жизни, поэтому я желаю тебе не сидеть на месте, а искать себя, пробовать множество нового, обрести мечту и идти к ней. Пусть этот период будет связан только с лучшими воспоминаниями, а рядом будут только самые близкие люди. Улыбайся чаще и никогда не унывай.

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Поздравляю с пятнадцатилетием.🎂🎈 Пусть учеба дается легко, пусть вокруг всегда будет множество друзей, пусть родители всегда понимают, а ты понимаешь их. Пусть настоящая любовь будет в твоей жизни. И главное, чтобы тебе всегда было интересно жить.

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С Днём Рождения, прекрасная именинница! 🎊 Тебе сегодня 15 — целая пора открытий и мечтаний! 💫 Пусть каждый день будет наполнен радостью, улыбками и яркими моментами 🌟 Желаю вдохновения, невероятных приключений и исполнения всех желаний! 💖🎁

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Счастливого 15-летия! 🎈 Пусть этот возраст принесёт море радости, новых возможностей и верных друзей! 💕 Пусть твои мечты сбываются, а сердце всегда светится счастьем! 😊 Никогда не переставай верить в чудеса и идти к своим целям! 🌟✨

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С Днём Рождения, принцесса! 👑💖 15 лет — это волшебное время юности, ярких эмоций и смелых желаний! 🎠 Пусть этот год будет полон радости, любви и вдохновения! ✨ Ты прекрасна, и у тебя впереди только самое лучшее! 💕🎀

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Поздравляю с 15-летием! 🎉 Пусть каждый твой день будет наполнен теплом, светом и радостью! 🌈 Желаю верных друзей, удачи во всём и бесконечного счастья! 💖 Пусть впереди тебя ждут только самые добрые и волшебные моменты! ✨🎁

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С чудесным 15-летием! 🎂 Пусть этот возраст откроет перед тобой мир возможностей и ярких впечатлений! 🌍💫 Желаю любви, удачи и исполнения всех заветных желаний! 💕 Никогда не переставай мечтать и верить в себя! ⭐🎊

Как поздравить девочку с 15 летием в стихах

Пятнадцать лет… Твой возраст идеален,

Чтобы найти себя и осознать,

Что каждый из нас в чем-то гениален,

И это просто нужно развивать.

Пятнадцать лет… В такие вот моменты

Задумайся и к сердцу обратись —

Сейчас расставить можешь ты акценты,

Запрограммировав судьбу свою и жизнь.

Пятнадцать лет… Тебя я поздравляю,

Взлететь тебе желаю высоко.

Стремись к мечте. Я жить тебе желаю

Уверенно, стабильно и легко!

***

Юбилей пришел прекрасный,

Ведь 15 — это классно.

У тебя характер славный,

С взрослыми уже на равных.

Счастья я тебе желаю,

С днем рождения поздравляю.

Будь ты умницей для всех,

В жизни ты имей успех!

***

Пятнадцать — это круто.

Останови минуту,

Запомни это время

Да насладись ты всеми

Реалиями детства,

А юность — по соседству.

В душе пусть сохранится

Открытою страница —

Круговорот сенсаций

… в котором лишь пятнадцать.

Работай над собой,

Учись — и мир весь твой!

***

Тебе 15 — это классно,

Вся жизнь лежит у твоих ног.

Желаем жизнью наслаждаться,

Желаем правильных дорог!

Будь умной, смелой, улыбайся

И никуда не торопись.

Живи, твори, играй, влюбляйся,

Ведь твой он, этот бренный мир!

Ты просто чудо, ты красотка,

Так пользуйся, вперед иди.

Ни в чём вообще не сомневайся.

Пусть все исполнятся мечты!

***

Поздравляем красавицу мы с юбилеем,

Пусть будут всегда открыты все двери,

Желаем успехов, здоровья и счастья,

Чтоб ушли все невзгоды и исчезли ненастья!

15 тебе — ты уже не ребенок,

Жизнь ведь летит без остановок,

Пусть друзья окружают и радость струится,

Пускай всем мечтаниям, суждено будет сбыться!

***

Будь веселой, позитивной,

Доброй, радостной, простой,

Яркой, нежной и активной,

Просто девушкой-мечтой!

Чтоб была счастливой самой

Ты в свои пятнадцать лет,

Развивалась и училась,

Никогда не знала бед!

Сил тебе и вдохновения,

Непременно расцветать,

Поздравляю с днем рождения,

Верить, жить, творить, мечтать!

***

Что за юное созданье

Отмечает юбилей?

Пусть твои все пожеланья

Исполняются скорей.

Хоть тебе уже пятнадцать,

Ты взрослеть не торопись.

Скоро может показаться:

Как же годы пронеслись!

А пока побудь прелестной,

Как весенние цветы,

В этот день такой чудесный

Пусть исполнятся мечты!

***

Когда тебе пятнадцать лет,

Лежит весь мир у твоих ног.

Пускай найдешь ты свой ответ,

Какую выбрать из дорог.

Пускай судьба тебя хранит

От злых людей, людей лихих.

Пускай в твоем календаре

Совсем не будет дней плохих.

Решишь вершины покорять —

Найди для каждой ты ступень.

Любимой и здоровой будь.

И будь счастливой каждый день!

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