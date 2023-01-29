Поздоровлення з днем ​​народження з 15-річчям дівчинці!

Подаруйте дівчинці ніжне та добре вітання на 15-й день народження

День народження 15 років – одна з перших круглих дат у житті людини. У цьому віці іменинниця приймає вітання вже не лише від батьків та близьких, а й від добрих друзів зі школи, а іноді навіть від бойфренда.

"Телеграф" підготував різноманітні привітання дівчинці із п’ятнадцятиріччям. Надішліть будь-яке з них своїй знайомій іменинниці на день народження. Їй обов’язково сподобається такий знак уваги.

Вітання з 15-річчям дівчині у прозі

Щиро вітаємо з 15-річчям! 💐🎂 Бажаємо залишатися такою ж сонячною, життєрадісною, активною, веселою та оптимістичною, як зараз. Успіхів у навчанні, порозуміння від батьків, справжніх друзів та ніжного кохання тобі!

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Сьогодні тобі виповнюється 15 років. Що потрібно у цьому віці? Щоб із навчанням все було гладко і вчителі хвалили частіше. А ще щоб оточували тільки щирі подруги та хороші друзі. І звичайно ж хочеться багато уваги від хлопчиків.

Бажаю, щоби все це у тебе було. А ще бажаю невпинно йти до своєї мрії та легко підкорювати всі вершини. 🎀🎈🌺З днем народження!

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З днем народження! 🎉 У день твого 15-річчя хочу побажати розквітати з кожним днем все яскравіше та яскравіше. Бажаю, щоб серце було сповнене любов’ю та щастям, а всі бажання виконувалися. І нехай кожен твій день починається та закінчується з усмішкою!🥰🎂

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Від щирого серця вітаю з ювілеєм 15 років! 🎀🎁 Бажаю тобі завжди залишатися такою ж красивою, енергійною та веселою дівчиною, нехай життя підносить тільки приємні сюрпризи, друзі будуть вірними, а всі мрії легко здійснюються.

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Вітаю тебе із 15-річчям! І символічно хочу побажати тобі 15 головних компонентів у житті: щастя, радості, удачі, успіху, відваги, краси, любові, натхнення, впевненості, цілеспрямованості, гордості, щирості, сили, наполегливості та везіння. І нехай завжди у тебе все буде круто та здорово!🎂💖

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Вітаю із п’ятнадцятиріччям! 💐🎁💖Такий вік — самий розпал підліткового життя, тому я бажаю тобі не сидіти на місці, а шукати себе, пробувати безліч нового, знайти мрію і йти до неї. Нехай цей період буде пов’язаний тільки з кращими спогадами, а поряд будуть тільки найближчі люди. Усміхайся частіше і ніколи не сумуй.

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Вітаю з п’ятнадцятиліттям. 🎂🎈 Нехай навчання дається легко, нехай навколо завжди буде безліч друзів, нехай батьки завжди розуміють, а ти розумієш їх. Нехай справжнє кохання буде у твоєму житті. І головне, щоби тобі завжди було цікаво жити.

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З Днем Народження, чарівна імениннице! 🎊 Тобі сьогодні 15 — це час відкриттів і мрій! 💫 Нехай кожен день буде наповнений радістю, усмішками та яскравими моментами 🌟 Бажаю натхнення, неймовірних пригод та здійснення всіх бажань! 💖🎁

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Щасливого 15-річчя! 🎈 Нехай цей вік принесе море радості, нові можливості та вірних друзів! 💕 Нехай твої мрії здійснюються, а серце завжди світиться щастям! 😊 Ніколи не переставай вірити в дива і йти до своїх цілей! 🌟✨

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З Днем Народження, принцесо! 👑💖 15 років — це чарівний час юності, яскравих емоцій і сміливих бажань! 🎠 Нехай цей рік буде сповнений радості, любові та натхнення! ✨ Ти прекрасна, і попереду в тебе тільки найкраще! 💕🎀

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Вітаю з 15-річчям! 🎉 Нехай кожен твій день буде наповнений теплом, світлом і радістю! 🌈 Бажаю вірних друзів, удачі в усьому та безмежного щастя! 💖 Нехай попереду на тебе чекають лише найкращі й найчарівніші моменти! ✨🎁

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З чудовим 15-річчям! 🎂 Нехай цей вік відкриє перед тобою світ можливостей і яскравих вражень! 🌍💫 Бажаю любові, удачі та здійснення всіх заповітних мрій! 💕 Ніколи не переставай мріяти й вірити в себе! ⭐🎊

Як привітати дівчинку з 15-річчям у віршах

Ювілей — 15 років,

Вже позаду багато впевнених кроків,

Нехай життєвий шлях буде гладкий,

Доля й вибір — легкий,

Друзі будуть підтримкою,

Батьківська любов — твоєю начинкою,

Здоров’я, вдачі, настрою,

Людяність, щоб була твоєю прикрасою.

***

З ювілеєм 15-річним!

Хай чекає майбутнє величне,

Перемоги, здобутки та злети,

Хай про тебе напишуть газети.

Хай життя буде класним, яскравим,

Хай чекають і гроші, і слава,

В соцмережах — і лайки, й підписки,

Будь собою, не сірою мишкою!

***

Вже не перший ювілей,

Але твої 15 — найкращий.

Щоб завжди насолода була

І стороною тебе не обходила.

Щоб завжди бажане збувалося,

А цілі всі реалізувалися.

Щоб веселощів наповнене життя

Сформувало твоє хороше бачення.

Щоб міра всюди була

І лінію цю щоб не минала.

А емоції щоб не заважали,

І тільки щастя дарували.

***

15 років — дата прекрасна,

Попереду чекає доля ясна.

Бажаю вдачі і натхнення,

У всьому і завжди тобі везіння.

Твори, люби і процвітай,

Ніколи лиха ти не знай.

Здоров`я, щастя, позитиву,

Живи яскраво і красиво.

***

Тобі вже 15 — чудова пора,

Я з цим тебе щиро вітаю!

Я зичу натхнення, любові, тепла,

І щастя тобі я бажаю!

У тебе попереду ціле життя,

Тож плани складай грандіозні.

Вірю, що зможеш всього домогтися,

І наміри в тебе серйозні!

***

П`ятнадцять років… З ювілеєм

Тебе вітаємо ми щиро!

Щоб успіх став твоїм трофеєм,

Май завжди в сили свої віру

І до мети крокуй завзято,

Без остраху і без сумління.

Хай буде перемог багато,

Чекає хай тебе везіння!

***

У твої 15 років

Я бажаю від душі,

Щоб здійснилися надії,

Сподівання всі твої!

Хай щастить тобі в усьому —

В усіх справах, повсякчас,

Знай, якщо ти дуже хочеш,

Виповниться все ураз!

***

Хай лунає дружній сміх,

Буде щедрим та багатим

Все життя, неначе свято,

Увесь світ — до твоїх ніг!

Хай любов веде до мрій,

І п’ятнадцять, кругла дата,

Стане вісником крилатим

Щастя й різних чудасій!

***

Вже не перший ювілей,

Але твої 15 — найкращий.

Щоб завжди насолода була

І стороною тебе не обходила.

Щоб завжди бажане збувалося,

А цілі всі реалізувалися.

Щоб веселощів наповнене життя

Сформувало твоє хороше бачення.

Щоб міра всюди була

І лінію цю щоб не минала.

А емоції щоб не заважали,

І тільки щастя дарували.

Картинки та листівки з днем народження дівчинці на 15 років

Листівка привітати дівчинку з 15-річчям

Вітальна листівка з днем народження дівчинки 15

Листівка на день народження 15 років дівчинці

Картинка привітання з днем народження 15-річній дівчинці

З днем ​​народження дівчинці на 15 років

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