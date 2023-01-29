Поздоровлення з днем народження з 15-річчям дівчинці!
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Подаруйте дівчинці ніжне та добре вітання на 15-й день народження
День народження 15 років – одна з перших круглих дат у житті людини. У цьому віці іменинниця приймає вітання вже не лише від батьків та близьких, а й від добрих друзів зі школи, а іноді навіть від бойфренда.
"Телеграф" підготував різноманітні привітання дівчинці із п’ятнадцятиріччям. Надішліть будь-яке з них своїй знайомій іменинниці на день народження. Їй обов’язково сподобається такий знак уваги.
Вітання з 15-річчям дівчині у прозі
Щиро вітаємо з 15-річчям! 💐🎂 Бажаємо залишатися такою ж сонячною, життєрадісною, активною, веселою та оптимістичною, як зараз. Успіхів у навчанні, порозуміння від батьків, справжніх друзів та ніжного кохання тобі!
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Сьогодні тобі виповнюється 15 років. Що потрібно у цьому віці? Щоб із навчанням все було гладко і вчителі хвалили частіше. А ще щоб оточували тільки щирі подруги та хороші друзі. І звичайно ж хочеться багато уваги від хлопчиків.
Бажаю, щоби все це у тебе було. А ще бажаю невпинно йти до своєї мрії та легко підкорювати всі вершини. 🎀🎈🌺З днем народження!
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З днем народження! 🎉 У день твого 15-річчя хочу побажати розквітати з кожним днем все яскравіше та яскравіше. Бажаю, щоб серце було сповнене любов’ю та щастям, а всі бажання виконувалися. І нехай кожен твій день починається та закінчується з усмішкою!🥰🎂
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Від щирого серця вітаю з ювілеєм 15 років! 🎀🎁 Бажаю тобі завжди залишатися такою ж красивою, енергійною та веселою дівчиною, нехай життя підносить тільки приємні сюрпризи, друзі будуть вірними, а всі мрії легко здійснюються.
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Вітаю тебе із 15-річчям! І символічно хочу побажати тобі 15 головних компонентів у житті: щастя, радості, удачі, успіху, відваги, краси, любові, натхнення, впевненості, цілеспрямованості, гордості, щирості, сили, наполегливості та везіння. І нехай завжди у тебе все буде круто та здорово!🎂💖
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Вітаю із п’ятнадцятиріччям! 💐🎁💖Такий вік — самий розпал підліткового життя, тому я бажаю тобі не сидіти на місці, а шукати себе, пробувати безліч нового, знайти мрію і йти до неї. Нехай цей період буде пов’язаний тільки з кращими спогадами, а поряд будуть тільки найближчі люди. Усміхайся частіше і ніколи не сумуй.
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Вітаю з п’ятнадцятиліттям. 🎂🎈 Нехай навчання дається легко, нехай навколо завжди буде безліч друзів, нехай батьки завжди розуміють, а ти розумієш їх. Нехай справжнє кохання буде у твоєму житті. І головне, щоби тобі завжди було цікаво жити.
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З Днем Народження, чарівна імениннице! 🎊 Тобі сьогодні 15 — це час відкриттів і мрій! 💫 Нехай кожен день буде наповнений радістю, усмішками та яскравими моментами 🌟 Бажаю натхнення, неймовірних пригод та здійснення всіх бажань! 💖🎁
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Щасливого 15-річчя! 🎈 Нехай цей вік принесе море радості, нові можливості та вірних друзів! 💕 Нехай твої мрії здійснюються, а серце завжди світиться щастям! 😊 Ніколи не переставай вірити в дива і йти до своїх цілей! 🌟✨
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З Днем Народження, принцесо! 👑💖 15 років — це чарівний час юності, яскравих емоцій і сміливих бажань! 🎠 Нехай цей рік буде сповнений радості, любові та натхнення! ✨ Ти прекрасна, і попереду в тебе тільки найкраще! 💕🎀
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Вітаю з 15-річчям! 🎉 Нехай кожен твій день буде наповнений теплом, світлом і радістю! 🌈 Бажаю вірних друзів, удачі в усьому та безмежного щастя! 💖 Нехай попереду на тебе чекають лише найкращі й найчарівніші моменти! ✨🎁
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З чудовим 15-річчям! 🎂 Нехай цей вік відкриє перед тобою світ можливостей і яскравих вражень! 🌍💫 Бажаю любові, удачі та здійснення всіх заповітних мрій! 💕 Ніколи не переставай мріяти й вірити в себе! ⭐🎊
Як привітати дівчинку з 15-річчям у віршах
Ювілей — 15 років,
Вже позаду багато впевнених кроків,
Нехай життєвий шлях буде гладкий,
Доля й вибір — легкий,
Друзі будуть підтримкою,
Батьківська любов — твоєю начинкою,
Здоров’я, вдачі, настрою,
Людяність, щоб була твоєю прикрасою.
***
З ювілеєм 15-річним!
Хай чекає майбутнє величне,
Перемоги, здобутки та злети,
Хай про тебе напишуть газети.
Хай життя буде класним, яскравим,
Хай чекають і гроші, і слава,
В соцмережах — і лайки, й підписки,
Будь собою, не сірою мишкою!
***
Вже не перший ювілей,
Але твої 15 — найкращий.
Щоб завжди насолода була
І стороною тебе не обходила.
Щоб завжди бажане збувалося,
А цілі всі реалізувалися.
Щоб веселощів наповнене життя
Сформувало твоє хороше бачення.
Щоб міра всюди була
І лінію цю щоб не минала.
А емоції щоб не заважали,
І тільки щастя дарували.
***
15 років — дата прекрасна,
Попереду чекає доля ясна.
Бажаю вдачі і натхнення,
У всьому і завжди тобі везіння.
Твори, люби і процвітай,
Ніколи лиха ти не знай.
Здоров`я, щастя, позитиву,
Живи яскраво і красиво.
***
Тобі вже 15 — чудова пора,
Я з цим тебе щиро вітаю!
Я зичу натхнення, любові, тепла,
І щастя тобі я бажаю!
У тебе попереду ціле життя,
Тож плани складай грандіозні.
Вірю, що зможеш всього домогтися,
І наміри в тебе серйозні!
***
П`ятнадцять років… З ювілеєм
Тебе вітаємо ми щиро!
Щоб успіх став твоїм трофеєм,
Май завжди в сили свої віру
І до мети крокуй завзято,
Без остраху і без сумління.
Хай буде перемог багато,
Чекає хай тебе везіння!
***
У твої 15 років
Я бажаю від душі,
Щоб здійснилися надії,
Сподівання всі твої!
Хай щастить тобі в усьому —
В усіх справах, повсякчас,
Знай, якщо ти дуже хочеш,
Виповниться все ураз!
***
Хай лунає дружній сміх,
Буде щедрим та багатим
Все життя, неначе свято,
Увесь світ — до твоїх ніг!
Хай любов веде до мрій,
І п’ятнадцять, кругла дата,
Стане вісником крилатим
Щастя й різних чудасій!
***
Вже не перший ювілей,
Але твої 15 — найкращий.
Щоб завжди насолода була
І стороною тебе не обходила.
Щоб завжди бажане збувалося,
А цілі всі реалізувалися.
Щоб веселощів наповнене життя
Сформувало твоє хороше бачення.
Щоб міра всюди була
І лінію цю щоб не минала.
А емоції щоб не заважали,
І тільки щастя дарували.
Картинки та листівки з днем народження дівчинці на 15 років
Раніше "Телеграф" розповідав, як оригінально привітати дівчину з днем народження.