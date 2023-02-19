Как поздравить с 70-летием женщину: трогательные пожелания и открытки
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Не забудьте поздравить знакомую женщину с 70-летием
70 лет — возраст мудрости и уважения. В этом возрасте у человека есть возможность заниматься любимым делом, проводить время на свежем воздухе и много общаться с родными и близкими. Главное — чтобы не подводило здоровье.
Душевное поздравление для женщины с 70-летием сделает ее счастливей и поднимет настроение.
К праздничному дню можно подготовить традиционное поздравление с юбилеем. В этой подборке от "Телеграфа" вы найдете именно поздравления к 70-летию женщины. Здесь собраны лучшие пожелания своими словами и в стихах. А если юбилярша пользуется мессенджерами, можно выбрать для нее красочную открытку.
Поздравления с 70-летием женщине в прозе
- Поздравляем Вас с 70-летием — возрастом мудрости, всеобщего почёта и уважения! Пусть здоровье не покидает Вас, жизнелюбие и вера в лучшее никогда не кончаются. Долголетия, добра Вам и домашнего уюта. Пусть Господь бережёт Вас от бед и невзгод, а добро и счастье будут с Вами постоянно. С днем рождения!
- С днем рождения, с юбилеем! Сегодня круглая и очень красивая дата, красивый возраст и красивая юбилярша. Я хочу поздравить Вас, самую замечательную, активную и позитивную даму современности, с Вашим 70-летием — возрастом зрелости и мудрости, жизненного опыта и душевной красоты. Но в то же время этот возраст дает Вам карт-бланш: можно интересоваться всем новым, заниматься любимым делом, развлекаться, любить и дружить. Главное, чтобы не подводило здоровье, не гас в глазах задорный огонек. Будьте благополучны и счастливы, с юбилеем!
- С юбилеем поздравляем такую мудрую, красивую и жизнерадостную женщину! Продолжайте дарить всем свою улыбку, не грустите и не унывайте, наслаждайтесь каждым прожитым днём. Пусть внуки и дети радуют вас, здоровье не хворает. Счастья, моря улыбок и тепла!
- С юбилеем! 70 лет для женщины — прекрасный возраст. Пусть жизнь будет полна сил, желаний, а также возможностей их реализовать. Пусть события в жизни будут окрашены всеми цветами радуги. С юбилеем прекрасную женщину!
- С чудесным юбилеем, с 70-летием! Позади чудесные годы, наполненные любовью и радостью, нежностью и заботой. Желаю вам преумножить все хорошее, что было и пережить еще тысячи счастливейших моментов рядом с близкими и родными людьми! Красоты вам и здоровья, достатка и удачи!
- Поздравляю с отличным юбилеем! 70 лет – это прекрасный возраст, когда за плечами много опыта, достижений и теплых воспоминаний. Пусть впереди будет еще множество светлых дней, исполненных радости, любви родных и гармонии. Желаю здоровья, счастья, вдохновения и душевного покоя.
- От всего сердца поздравляю с 70-летием! Пусть каждый день доставляет радость, а рядом всегда будут близкие люди, которые согревают своим вниманием и заботой. Желаю крепкого здоровья, хорошего настроения и сил для новых приятных моментов в жизни.
- Семьдесят лет – это не просто юбилей, а настоящее жизненное сокровище, наполненное мудростью, опытом и теплом. Желаю вам гармонии в душе, крепкого здоровья, радости от каждого дня и безграничной любви родных. Пусть все мечты сбываются, а сердце всегда остается молодым.
- С прекрасным юбилеем! 70 лет – это время, когда можно наслаждаться плодами своего труда, любовью семьи и гармонией. Желаю вам долгих и счастливых лет в кругу родных, хорошего самочувствия, радости в сердце и теплых встреч с друзьями. Пусть каждый день приносит вам счастье и покой.
Поздравления с 70-летним юбилеем женщине в стихах
Тридцать пять плюс тридцать пять,
Что уж годы Вам считать?
Наслаждайтесь и живите,
Если хочется — любите!
А не хочется — дружите,
И красивою ходите,
Замечательной, веселой,
Обязательно здоровой!
Чтобы дети рядом, внуки,
Никаких проблем и скуки,
Всё на свете успевать,
И вообще не унывать!
Как прекрасен возраст ваш!
Вам ведь столько и не дашь.
Ну, пожалуй, тридцать пять,
Больше не могу и дать!
Пусть вас жизнь и дальше любит
И удачею балует,
Дети, внуки не болеют,
Огорчать пусть вас не смеют.
А еще я вам желаю
Счастья без конца и края!
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем
Быть красоткой, молодиться,
Никуда не торопиться!
Всего "два по тридцать пять",
Значит, время пошло вспять.
Нужно смело веселиться
И в кого-нибудь влюбиться!
Снова бодро танцевать
И счастливой самой стать,
Быть по жизни оптимисткой,
В чём-то даже пофигисткой!
Семьдесят лет — красивая дата,
И за плечами уж опыт богатый,
Мудрости, знаний у вас не отнять,
В ваш день рождения хотим пожелать -
Здоровье чтоб верно служило всегда,
Не было чтобы проблем никогда,
Жизнь проходила средь солнечных дней,
И только бы радость принес юбилей!
Возраст круглый и почётный,
Но совсем он не предел,
Я желаю жить до сотни,
Ведь так много разных дел:
Радовать своей улыбкой,
С правнуками поиграть
И советов много разных
И полезных раздавать!
Вот поэтому желаю
Не болеть и не хворать,
И всех тех, кто окружает,
Позитивом заряжать!
Юбилей — отличный повод
Вместе всех родных собрать.
Надо весело, задорно
Этот праздник отмечать.
Улетают годы-птицы,
Молодыми вновь не быть,
Но, поверь, еще не поздно
Жить, смеяться и любить!
Помни, 70 — лишь цифра.
Бодрость духа — вот секрет.
С днем рождения, дорогая!
Радуй нас еще 100 лет!
С 70-летьем поздравляю!
Это не только цифра и слова!
В твой юбилей от всей души желаю,
Чтоб молодость в душе жила!
Пусть сердце не тревожит скука,
И счастье рядышком живет,
Мудрость будет — лучшая подруга,
Здоровье никогда не подведет!
Такая дата – это срок!
Рукой подать до долголетия!
Хотим поздравить дружно вас
С 70-летием!
Здоровья чтобы был запас
И дом всегда был чист и светел,
И передать позвольте мне,
Что любят вас все-все на свете!
Вам семьдесят! Красивый юбилей.
Желаем Вам здоровья и терпенья.
Чтоб становилось от любви теплей.
Чтоб Вас не покидало вдохновенье.
Уюта Вам, душевного тепла.
Пусть дом наполнится добром и светом.
Желаем от людей Вам лишь добра.
Родные с добрым пусть спешат приветом.
Пусть скука не приходит на порог.
Пусть грусть-тревога в сердце не стучится.
Пусть счастьем озарится дом
И самое хорошее случится.
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