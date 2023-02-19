Как поздравить с 70-летием женщину: трогательные пожелания и открытки

Не забудьте поздравить знакомую женщину с 70-летием

70 лет — возраст мудрости и уважения. В этом возрасте у человека есть возможность заниматься любимым делом, проводить время на свежем воздухе и много общаться с родными и близкими. Главное — чтобы не подводило здоровье.

Душевное поздравление для женщины с 70-летием сделает ее счастливей и поднимет настроение.

К праздничному дню можно подготовить традиционное поздравление с юбилеем. В этой подборке от "Телеграфа" вы найдете именно поздравления к 70-летию женщины. Здесь собраны лучшие пожелания своими словами и в стихах. А если юбилярша пользуется мессенджерами, можно выбрать для нее красочную открытку.

Поздравления с 70-летием женщине в прозе

Поздравляем Вас с 70-летием — возрастом мудрости, всеобщего почёта и уважения! Пусть здоровье не покидает Вас, жизнелюбие и вера в лучшее никогда не кончаются. Долголетия, добра Вам и домашнего уюта. Пусть Господь бережёт Вас от бед и невзгод, а добро и счастье будут с Вами постоянно. С днем рождения!

С днем рождения, с юбилеем! Сегодня круглая и очень красивая дата, красивый возраст и красивая юбилярша. Я хочу поздравить Вас, самую замечательную, активную и позитивную даму современности, с Вашим 70-летием — возрастом зрелости и мудрости, жизненного опыта и душевной красоты. Но в то же время этот возраст дает Вам карт-бланш: можно интересоваться всем новым, заниматься любимым делом, развлекаться, любить и дружить. Главное, чтобы не подводило здоровье, не гас в глазах задорный огонек. Будьте благополучны и счастливы, с юбилеем!

С юбилеем поздравляем такую мудрую, красивую и жизнерадостную женщину! Продолжайте дарить всем свою улыбку, не грустите и не унывайте, наслаждайтесь каждым прожитым днём. Пусть внуки и дети радуют вас, здоровье не хворает. Счастья, моря улыбок и тепла!

С юбилеем! 70 лет для женщины — прекрасный возраст. Пусть жизнь будет полна сил, желаний, а также возможностей их реализовать. Пусть события в жизни будут окрашены всеми цветами радуги. С юбилеем прекрасную женщину!

С чудесным юбилеем, с 70-летием! Позади чудесные годы, наполненные любовью и радостью, нежностью и заботой. Желаю вам преумножить все хорошее, что было и пережить еще тысячи счастливейших моментов рядом с близкими и родными людьми! Красоты вам и здоровья, достатка и удачи!

Поздравляю с отличным юбилеем! 70 лет – это прекрасный возраст, когда за плечами много опыта, достижений и теплых воспоминаний. Пусть впереди будет еще множество светлых дней, исполненных радости, любви родных и гармонии. Желаю здоровья, счастья, вдохновения и душевного покоя.

От всего сердца поздравляю с 70-летием! Пусть каждый день доставляет радость, а рядом всегда будут близкие люди, которые согревают своим вниманием и заботой. Желаю крепкого здоровья, хорошего настроения и сил для новых приятных моментов в жизни.

Семьдесят лет – это не просто юбилей, а настоящее жизненное сокровище, наполненное мудростью, опытом и теплом. Желаю вам гармонии в душе, крепкого здоровья, радости от каждого дня и безграничной любви родных. Пусть все мечты сбываются, а сердце всегда остается молодым.

С прекрасным юбилеем! 70 лет – это время, когда можно наслаждаться плодами своего труда, любовью семьи и гармонией. Желаю вам долгих и счастливых лет в кругу родных, хорошего самочувствия, радости в сердце и теплых встреч с друзьями. Пусть каждый день приносит вам счастье и покой.

Поздравления с 70-летним юбилеем женщине в стихах

Тридцать пять плюс тридцать пять, Что уж годы Вам считать? Наслаждайтесь и живите, Если хочется — любите! А не хочется — дружите, И красивою ходите, Замечательной, веселой, Обязательно здоровой! Чтобы дети рядом, внуки, Никаких проблем и скуки, Всё на свете успевать, И вообще не унывать!

Как прекрасен возраст ваш! Вам ведь столько и не дашь. Ну, пожалуй, тридцать пять, Больше не могу и дать! Пусть вас жизнь и дальше любит И удачею балует, Дети, внуки не болеют, Огорчать пусть вас не смеют. А еще я вам желаю Счастья без конца и края!

С юбилеем поздравляем И от всей души желаем Быть красоткой, молодиться, Никуда не торопиться! Всего "два по тридцать пять", Значит, время пошло вспять. Нужно смело веселиться И в кого-нибудь влюбиться! Снова бодро танцевать И счастливой самой стать, Быть по жизни оптимисткой, В чём-то даже пофигисткой!

Семьдесят лет — красивая дата, И за плечами уж опыт богатый, Мудрости, знаний у вас не отнять, В ваш день рождения хотим пожелать - Здоровье чтоб верно служило всегда, Не было чтобы проблем никогда, Жизнь проходила средь солнечных дней, И только бы радость принес юбилей!

Возраст круглый и почётный, Но совсем он не предел, Я желаю жить до сотни, Ведь так много разных дел: Радовать своей улыбкой, С правнуками поиграть И советов много разных И полезных раздавать! Вот поэтому желаю Не болеть и не хворать, И всех тех, кто окружает, Позитивом заряжать!

Юбилей — отличный повод Вместе всех родных собрать. Надо весело, задорно Этот праздник отмечать. Улетают годы-птицы, Молодыми вновь не быть, Но, поверь, еще не поздно Жить, смеяться и любить! Помни, 70 — лишь цифра. Бодрость духа — вот секрет. С днем рождения, дорогая! Радуй нас еще 100 лет!

С 70-летьем поздравляю! Это не только цифра и слова! В твой юбилей от всей души желаю, Чтоб молодость в душе жила! Пусть сердце не тревожит скука, И счастье рядышком живет, Мудрость будет — лучшая подруга, Здоровье никогда не подведет!

Такая дата – это срок! Рукой подать до долголетия! Хотим поздравить дружно вас С 70-летием! Здоровья чтобы был запас И дом всегда был чист и светел, И передать позвольте мне, Что любят вас все-все на свете!

Вам семьдесят! Красивый юбилей. Желаем Вам здоровья и терпенья. Чтоб становилось от любви теплей. Чтоб Вас не покидало вдохновенье. Уюта Вам, душевного тепла. Пусть дом наполнится добром и светом. Желаем от людей Вам лишь добра. Родные с добрым пусть спешат приветом. Пусть скука не приходит на порог. Пусть грусть-тревога в сердце не стучится. Пусть счастьем озарится дом И самое хорошее случится.

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