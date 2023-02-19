Як привітати з 70-річчям жінку: зворушливі побажання та листівки

Не забудьте привітати знайому жінку із 70-річчям

70 років — вік мудрості та поваги. У цьому віці людина має можливість займатися улюбленою справою, проводити час на свіжому повітрі та багато спілкуватися з рідними та близькими. Головне — щоб не підводило здоров’я.

Душевне привітання для жінки з 70-річчям зробить її щасливішою та підніме настрій.

До святкового дня можна підготувати традиційне привітання з ювілеєм. У цій добірці від "Телеграфа" ви знайдете саме вітання до 70-річчя жінки. Тут зібрані найкращі побажання своїми словами та у віршах. А якщо ювілярка користується месенджерами, можна вибрати для неї мальовничу листівку.

Привітання з 70-річчям жінці у прозі

Вітаємо Вас з 70-річчям – віком мудрості, загальної пошани та поваги! Нехай здоров’я не залишає Вас, життєлюбність та віра в краще ніколи не закінчуються. Довголіття, добра Вам та домашнього затишку. Нехай Господь береже Вас від бід та негараздів, а добро та щастя будуть з Вами постійно. З Днем народження!

Із днем народження, з ювілеєм! Сьогодні кругла і дуже гарна дата, гарний вік та гарна ювілярка. Я хочу привітати Вас, чудову, активну і позитивну даму сучасності з Вашим 70-річчям — віком зрілості та мудрості, життєвого досвіду та душевної краси. Але водночас цей вік дає Вам карт-бланш: можна цікавитись усім новим, займатися чим подобається, розважатися, любити та дружити. Бажаю, щоб не гас в очах завзятий вогник. Будьте щасливі, з ювілеєм!

З ювілеєм вітаємо таку мудру, гарну та життєрадісну жінку! Продовжуйте дарувати всім свою усмішку, не сумуйте, насолоджуйтесь кожним прожитим днем. Нехай онуки та діти радують вас, здоров’я не підводить. Щастя, моря усмішок та тепла!

З ювілеєм! 70 років для жінки – прекрасний вік. Нехай життя буде сповнене сил, бажань, а також можливостей їх реалізувати. Нехай події у житті будуть забарвлені всіма кольорами веселки. З ювілеєм чудову жінку!

З чудовим ювілеєм, із 70-річчям! Позаду чудові роки, наповнені любов’ю та радістю, ніжністю та турботою. Бажаю вам примножити все хороше, що було і пережити ще тисячі найщасливіших моментів поряд із близькими та рідними людьми! Краси вам та здоров’я, достатку та удачі!

Вітаю з чудовим ювілеєм! 70 років – це прекрасний вік, коли за плечима багато досвіду, досягнень і теплих спогадів. Нехай попереду буде ще безліч світлих днів, сповнених радості, любові рідних і гармонії. Бажаю здоров’я, щастя, натхнення та душевного спокою.

Від щирого серця вітаю з 70-річчям! Нехай кожен день приносить радість, а поруч завжди будуть близькі люди, які зігрівають своєю увагою та турботою. Бажаю міцного здоров’я, чудового настрою та сил для нових приємних моментів у житті.

Сімдесят років – це не просто ювілей, а справжній життєвий скарб, наповнений мудрістю, досвідом і теплом. Бажаю вам гармонії в душі, міцного здоров’я, радості від кожного дня та безмежної любові рідних. Нехай усі мрії здійснюються, а серце завжди залишається молодим.

З прекрасним ювілеєм! 70 років – це час, коли можна насолоджуватися плодами своєї праці, любов’ю сім’ї та гармонією. Бажаю вам довгих і щасливих років у колі рідних, гарного самопочуття, радості в серці та теплих зустрічей з друзями. Нехай кожен день приносить вам щастя і спокій.

Вітання з 70-річним ювілеєм жінці у віршах

Вас вітаю з ювілеєм, Сім десятків славних літ. Та ще рано долі вашій Надавать життєвий звіт. Вам бажаю в тілі сили, Оптимізму та наснаги, Радості у колі близьких, Їх підтримки та поваги.

Сімдесят… З ювілеєм вітаю І, по-перше, здоров`я я зичу, Бо його найціннішим вважаю, Ну а серце вперед нехай кличе. Будуть сили нехай і натхнення, І душа хай щомиті радіє. Буде мирним нехай сьогодення І всі справдяться в долі надії!

Вітаю з ювілеєм, Поважні 70. Бажаю Вам в кишені Побільше грошенят. Здоров’я та наснаги, Душевного тепла, Бадьорості, поваги, Та щоб любов була. Хай серце не тривожать Нужда, печалі, сум, Життя добра примножить, Дарує мир, красу.

З ювілеєм! 70 — Це найкраща з усіх дат! Мудрість є і досвід теж, Нема вже стресів та пожеж. Є — насолода від життя, Веселе й гарне майбуття, І безліч шансів, й безліч мрій, Й цікавих тисячі подій. Бажаю бути на коні, Не рахувати більше дні, А гармонійно й класно жити, Всім серцем мріяти й любити!

Сім десятків, кажучи між нами, То є привід гарно посидіти: Хай здоров’я кріпне і з роками Не стихає в серці буйний вітер. Множиться добро нажите в домі І не буде місця суму й втомі!

З ювілеєм вас щиро вітаєм, 70 — це серйозний рубіж. Новизни у житті вам бажаєм, Полетіти, наприклад, в Париж! Хай життя ваше буде натхненним, Повним радості, щастя й тепла. Щоб щасливі були достеменно, Щоб не знали хвороб ви та зла!

У цю важливу мить Побажаю вам ще багато літ. Щоб ваші щасливі 70 років Дарували тільки щастічка потоки. Щоб ваша посмішка нас чарувала І людей інших не минала. Щоб горе і турботи вас не спіткали, А душа лише любов’ю співала. Щоб оченята ваші сіяли, А серденько ніжно вигравало. Щоб внуки ніколи не забували, А рідні вас стороною не обходили.

Листівки із 70-річним ювілеєм жінці

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