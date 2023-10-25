Поздравления друга с днем рождения своими словами: красивые и трогательные пожелания

Душевные слова с днем рождения другу не оставят именинника равнодушным

В день рождения друга не обойтись без поздравлений. Но, на удивление, для самых близких людей всегда труднее всего подобрать правильные слова. Пожелания в стихах могу показаться слишком пафосными. Тогда как поздравление с днем рождения своими словами другу будет звучать душевнее.

"Телеграф" предлагает подборку, в которой собраны теплые и добрые пожелания на день рождения другу своими словами. Любое из них можно отправить имениннику в мессенджере, или произнести во время личной встрече.

Короткие поздравления с днем рождения друга своими словами

Желаю другу всего наилучшего в его лучший день в году! 🥰🫶Больше веселья, вкусного торта🎂 и исполнения желаний! С днем ​​рождения!🥂

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С днем рождения, дорогой хранитель всех моих секретов!🥳 Я надеюсь, что все твои желания сегодня сбудутся, мой друг.

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С днем рождения, друг!🥳🎉 Счастья, здоровья, добра, везения, благополучия и процветания. Желаю тебе удачи по жизни!🎁

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С днем ​​рождения, мой замечательный, умный и верный друг. Живи своей лучшей жизнью!😊🎂🥳

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С твоим днем, с твоим праздником! 🥳🎁🎉 Желаю найти себя и развиваться в разных отраслях. Пусть любовь 🥰окрыляет, желаю найти ту единственную💃. Благополучия и мира🌍. С днем рождения!

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С днем рождения! Здоровья, сил, энергии во всех делах.🥳 Впереди только победы. Будь счастлив, любим, удачлив. Спасибо за то, что ты есть!🎂😊

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Поздравляю друг, и желаю огромных возможностей для счастливой жизни! Пускай все желания воплощаются в реальности и приносят радость! С днем рождения!🥂🎁🥳

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С днем рождения, друг, будь всегда счастливым, имей всё, что нужно в жизни, иди к своей цели твёрдой поступью и верь в мечту!🎁🎉

Прикольные поздравления другу своими словами

Говорят, чем старше ты становишься, тем умнее становишься. В твоем возрасте ты должен быть гением!😊 С днем ​​рождения!🥳🎁

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Возможно, нам придется позвонить в пожарную часть, чтобы помочь задуть все свечи на твоем сегодняшнем праздничном торте.🎂 С днем ​​рождения!🎉

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С новым годом жизни, мой друг!🥳 Не зацикливайтесь на том, что ты стал еще на год старше. Просто подумай, что ты на один год ближе к получению льгот для пенсионеров!😄

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Дружище, с днем рождения! Желаю с утра не страдать от дикого похмелья, а сегодня погулять на полную катушку. 🍾Пусть тебе живется невероятно круто и весело. Пусть на банковской карте всегда будут деньги.💲 Крепкого тебе здоровья, благополучия, удачи, добра, счастья, любви, хорошего настроения и самых ярких впечатлений!🎉🤩

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Мой друг, будь всегда в шоколаде, катайся по жизни как сыр в масле, ни в чём и никогда не нуждайся, отрывайся по полной, лети навстречу к своим мечтам и будь на позитиве. С днем рождения!🎉🎁🥳

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Дружище, дорогой, с днем рождения! Желаю быть и оставаться жгучим, дерзким, креативным, сексуальным, крутым. 🍷🤩🎉 Желаю деньжищ, а не деньжат. Удачи, бро, здоровья и мужицкого счастья!😊👍

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Дружище, с днем рождения! 🎂 Пусть этот год принесет тебе море новых впечатлений 🌊, крутых идей 💡 и невероятных приключений 🚀. Желаю сил 💪, удачи 🍀 и настоящего счастья 😊. Пусть всё, к чему ты стремишься, обязательно сбудется! 🎉🎁

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С днем рождения, мой друг! 🥳 Пусть каждый день будет полон радости 😃, приятных сюрпризов 🎁 и незабываемых моментов 🌍. Желаю крепкого здоровья, железных нервов 💪 и неиссякаемого позитива! Оставайся таким же крутым, каким ты есть! 🤩🔥

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Поздравляю, друг! 🎊 Пусть твоя жизнь будет такой же насыщенной 🎡, как лучший аттракцион, такой же интересной 📖, как увлекательная книга, и такой же яркой 🌈, как летний закат. Желаю тебе благополучия, счастья и успехов во всем! 🎂🚀

Поздравления с днем рождения другу своими словами до слез

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В жизни бывают взлеты и падения, но с таким другом, как ты, я могу все это выдержать. С днем ​​рождения, мой лучший друг!🎂💐

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Друг, который может заставить тебя улыбнуться в самый мрачный день — это настоящий подарок. Я так благодарен тебе за это. С днем ​​рождения!🎁💕

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Друзья могут приходить и уходить, но настоящие абсолютно всегда рядом. Спасибо за нашу непоколебимую дружбу. С днем ​​рождения!🎂🎁🍾🎉

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Ничто не делает меня более счастливым, чем видеть счастливым своего лучшего друга😊. Мы провели вместе так много хороших моментов, и мне не терпится увидеть, что будет дальше! С днем рождения, друг!🥳

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Ты даже не представляешь, как много значит для меня твоя дружба. Возможно, я не говорю это часто, но я люблю тебя и желаю тебе только счастья сегодня и всегда. С днем ​​рождения!💕😊🎉

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Сегодня день рождения у замечательного человечка, хорошего друга, который готов в любую минуту прийти на помощь😇. Хочу пожелать тебе безграничного счастья, искренней любви и нескончаемой удачи.🎉 Пусть с неба падают звезды⭐️ и все твои желания сбываются. Наслаждайся моментами и бери от жизни все. Ты стал для меня очень близким и родным человеком.

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Драгоценный друг, поздравляю с твоим новым годом🥳. Желаю в любую погоду чувствовать себя бодро и энергично. Пусть начало нового дня готовит тебе открытия, а его окончание дарит полное удовлетворение. Пусть здоровье никогда не подводит, а пустяки не отвлекают от любимого дела. Будь счастлив и весел на своем жизненном пути🥳🤩🎁.

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Дорогой мой и любимый друг! Поздравляю тебя с днем рождения!🎉🎁🥳 Мы знакомы с детства, и поэтому желаю тебе, чтобы все, что ты задумал, обязательно свершилось. А еще желаю крепкого здоровья, взаимной любви и благополучия во всех сферах жизни.

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С днем рождения, друг! А помнишь веселые приключения? Помнишь счастливые улыбки и время беззаботности? Так вот, я желаю тебе такой чудесной, интересной, разносторонней, увлекательной и счастливой жизни, как у избалованного ребенка. Пусть этот возраст позволяет добиваться своего. Желаю успехов, достатка, любви и здоровья.🥳🎁🍾🎂

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Поздравляю с днем рождения, дружище!🎂🥳 Желаю, чтобы у тебя было всё то, о чём ты только мечтаешь, и то, что будет делать тебя счастливым⭐️. Пусть у тебя всегда будут силы для достижения твоих целей, никогда не думай сдаваться! 🎉Желаю быть сильным, здоровым, любимым, и пусть к тебе притягиваются только такие же хорошие люди, как ты сам!

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С днем рождения! 🎂🎁От всей души желаю тебе беспредельного счастья, море позитивных впечатлений и незабываемых моментов. 🤩Пусть сбудется всё, что ты пожелаешь, и трудности не покажутся сложными. Пусть удача и успех всегда будут на твоей стороне, близкие, родные люди и преданные друзья будут рядом с тобой. 💕Желаю безграничной и чистой любви, быть финансово успешным💲, а также находиться в гармонии со своей душой. Живи в радость!

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С днем рождения, дружище! 🎉 Желаю тебе крепкого здоровья 💪, больших успехов 🚀 и только счастливых моментов 😊. Пусть каждый день приносит тебе радость 🎈, новые победы 🏆 и крутые впечатления! Живи на полную, будь счастлив и никогда не останавливайся! 🔥🎂

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Дорогой друг, поздравляю тебя с днем рождения! 🎊 Пусть в твоей жизни будет много ярких событий 🌟, верных друзей 🤝 и достижений, которыми можно гордиться 🏆. Пусть мечты сбываются ✨, а настроение всегда будет на высоте! 🎂🎁

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С днем рождения, брат! 🤜🤛 Желаю тебе всегда оставаться таким же энергичным ⚡, смелым 🦁 и целеустремленным 🎯. Пусть у тебя будет всё, о чем мечтаешь 💰🚗, а рядом будут только надежные люди! Крепкого здоровья и больших возможностей! 🔥🍀

Ранее "Телеграф" публиковал поздравления с днем рождения в военное время. Имениннику или имениннице будет приятно услышать слова поддержки и пожелания мира.