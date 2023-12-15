Поздравления с днем рождения ребенку в прозе: самые лучшие пожелания

Выберите самое красивое поздравление ребенка с днем рождения в прозе

Для многих детей день рождения часто становятся самым ярким событием года. В этот день у них практически нет запретов на сладости, им дарят подарки, они в центре внимания.

Естественно, пожелания на день рождения ребенку также должно быть ярким и впечатляющим. А учитывая, что дети часто непоседливы и не готовы долго слушать нудную речь, поздравление должно быть не очень большим.

Ранее "Телеграф" делился стишками с днем рождения ребенку. Теперь же мы собрали в коллекцию забавные, короткие поздравления с днем рождения ребенку в прозе. Эти пожелания подойдут для мальчиков и девочек всех возрастов.

С днем рождения ребенку — проза

С днем рождения, 🍦🎈🎁🎂замечательный ребенок. Желаю жить в ярких красках и радостных эмоциях, 🤩в чудесных мгновениях и весёлых идеях. Пусть солнышко 🌞всегда светит на твоём пути, пусть тебе встречаются только добрые люди, пусть сердечко💖 твоё с каждым днём наполняется любовью и счастьем.

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Милый и чудесный ребёнок👶, в твой день рождения хочу пожелать весёлых песен, добрых сказок, загадочных приключений, увлекательных книг, забавных историй и радостных событий в жизни🤩🎉. Пусть у тебя всегда будет чудесное настроение, пусть для тебя постоянно светит солнце доброты и счастья.

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Замечательное яркое солнышко🌞, прекрасный ребенок, поздравляю тебя с днем рождения! 🎈🎂Желаю море позитива и искренних улыбок, радости во всем и больших успехов! Крепкого здоровья, счастливых глазок и хорошего настроения!

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С днем рождения! 🎁🎂Желаю: солнцу ярко светить над головой, мечтам сбываться,🎈 миру широко открывать свои возможности. Будь самым счастливым ребенком на свете, с яркой фантазией, грандиозными планами, верными друзьями. Пусть желанные подарки будут подарены, заветные поздравления получены, главные слова сказаны. Здоровья, приключений, путешествий, удачи!

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Солнышко, мы тебя поздравляем с днем рождения! 🌞🎂Желаем здоровья, удачи, верных друзей, много подарков и приятных сюрпризов🎁. Пусть все твои желания и мечты исполняются. Иди по жизни уверено, достигай поставленных целей, радуйся каждому мгновению!

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С Днём рождения, маленькое чудо! 🎉🎂✨ Пусть твоя жизнь будет похожа на сказку, полную волшебных мгновений, ярких приключений и чудес! 🏰🦄 Пусть каждый день дарит тебе улыбки, подарки 🎁, радость и море счастья! Будь всегда весёлым, добрым и смелым! Обнимашки! 🤗💖

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С Днём рождения, солнышко! ☀️🥳 Пусть у тебя будет куча радости, горы подарков 🎁, реки вкусняшек 🍭🍫 и целое море веселья! 🌊😂 Пусть мечты сбываются, улыбка не сходит с лица, а рядом всегда будут лучшие друзья! Ты супер! 💪🎈💖

Поздравление с днем рождения в прозе ребенку девочке

С днем рождения! Пусть в твоей жизни будут только солнечные дни🌞, верные друзья, а все мечты сбываются🎈. Отличной учебы, море везения, успехов в увлечениях, радостного настроения🎂🎉.

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С днем рождения!🎉 Желаю быть весёлой, доброй, милой, красивой, талантливой и немного озорной🎀. Пусть в твоей жизни будет много радостных дней💖, хороших друзей, интересных приключений и чудесных праздников🎈. Желаю тебе всегда оставаться настоящей красавицей и большой умницей во всех делах!

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Поздравляю с днем рождения самую красивую и добрую девочку😍🎂. Желаю счастливого детства, желаю достигнуть больших высот. Пусть перед тобой откроются все двери прекрасного и доброго. Расти умной, озорной, послушной девочкой на радость своим родителям. Мечтай, и пусть все эти мечты обязательно сбудутся!

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С днем рождения поздравляю принцессу🎀💕🎁. Расти здоровой, умной, красивой, озорной, но в то же время послушной девочкой🌞. Пусть у тебя будет самое счастливое и беззаботное детство! Не торопись взрослеть, ведь детство проходит быстро!

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Поздравляем прекрасную малышку!🎀🎂 Желаем тебе ванильного счастья, мармеладной радости и клубничного настроения🤩. Всегда будь такой же активной, веселой и доброй. Всегда радуй нас открытой улыбкой, а своих родителей своими успехами и новыми достижениями. С днем рождения!🎈🌞

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С днем рождения, маленькая принцесса! 🎈🎁Я искренне желаю тебе как можно дольше верить в чудеса, знать, что мечты обязательно сбываются, совершать невероятные открытия, испытывать радость от общения с хорошими людьми, быть уверенной, счастливой и беззаботной девочкой!

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Чудесная и милая девочка,🎀🎈🎁 поздравляю тебя с днем рождения! Желаю интересных и насыщенных дней в жизни, веселых и сказочных событий, добрых и жизнерадостных друзей, увлекательных и познавательных занятий, счастливых и волшебных праздников🎂😉. Будь всегда такой же замечательной, доброй, послушной и самой лучшей!

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Хочу поздравить с днем рождения нашу яркую звёздочку! 🌟Пусть все твои желания сбываются, дни будут солнечными и насыщенными, и вокруг тебя всегда будут самые верные, интересные и надёжные друзья! Дари свою улыбку и ямочки на щеках этому миру чаще!

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Поздравляю тебя с днем рождения! 😍🎂🎁🎈Желаю тебе, чтобы в твоей жизни всегда царили любовь, теплота, забота и нежность. Чтобы на твоем пути всегда встречались только добрые люди!💖

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От всей души поздравляю тебя, маленькая красотулечка💖, с днем рождения. Улыбайся, наслаждайся каждым днём и свети как 🌞солнышко — добром, теплотой и позитивом! Хорошего тебе настроения и замечательных увлечений.

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С Днём рождения, радость наша! 🎂🎉 Пусть у тебя всегда будет хорошее настроение, море игрушек 🧸, много вкусняшек 🍬 и самые добрые друзья! Желаю тебе здоровья, счастья и исполнения всех мечт! 💖🎁

Поздравления с днем рождения в прозе ребенку мальчику

Поздравляем тебя с днем рождения 🎁🎈🎂и желаем тебе вырасти крепким и сильным, стать настоящей опорой маме и папе, защитником слабых. Пусть в твоей жизни будет много солнца, радости и добра🌞💖. Желаем тебе много верных друзей, а самое главное — самому стать добрым товарищем, который никогда не бросит друга в беде, а поможет всем, чем может.

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С днем рождения тебя мы поздравляем, хороших друзей, больших успехов мы желаем! 🎂🎈Впечатлений, радости всегда, будет пусть жизнь к тебе добра! Расти на радость близким и родным, будь умным, смелым и крутым!

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Желаю тебе никогда не переставать верить в чудо, не растерять свою доброту, будь всегда отзывчивым, заботливым и дружелюбным!💖🌞😉 Пусть каждый день будет как праздник! Расти большой и никогда не болей!🎂🎁

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Поздравляем с днем рождения, малыш!🎂🎈 Желаем тебе расти на радость родителям здоровым и крепким мальчиком, не огорчать их по пустякам, постоянно познавать мир и интересоваться самым прекрасным и волшебным в этом мире!😎🌞 Не спеши взрослеть, наслаждайся всеми прелестями детства! Удачи тебе, хорошего настроения и замечательных подарков к дню рождения!

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Поздравляю тебя с твоим праздником!🎈🎁 Пусть в твоём теле будет полно энергии и здоровья, как у космонавта! Желаю, чтобы все мечты сбылись, чтобы успехи росли горой, чтобы друзья всегда были рядом и радовали тебя! Желаю много чуда и счастья в жизни.🌞💕

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Дорогой, с днем рождения! Желаю тебе быть мужественным и сильным, но в то же время добрым и щедрым мальчиком. Пусть все твои мечты и стремления исполняются, а на сердце никогда не будет печали.

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Сегодня ты стал на год взрослее🎉🎈 Это самый радостный день для тебя и твоих родителей. И мне так хочется поздравить тебя и пожелать веселых деньков и больше удивительных моментов, которые запомнятся тебе на всю жизнь.

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Мальчик наш любимый, самый лучший и родной🎁😎🎂! С днем рождения тебя! Мы тебе желаем вырасти достойным, смелым, добрым, умным, позитивным, мужчиной, а удача тебя чтоб никогда не покидала, ты наша гордость, наша опора.

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Наш маленький мальчик, хочу пожелать в день твоего рождения побольше радостей, сладостей и приключений.🎈🎉🤩 Пусть у тебя будет достаточно хорошего и ничего не будет плохого. Пусть тебя окружают верные друзья, хорошие люди и мудрые учителя. Чтобы все твои мечты и желания сбывались. Я очень люблю тебя, мой маленький, но такой мужественный озорник.

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С днем рождения, маленький принц. 🌟🎉🎈Желаю тебе найти верных и преданных друзей, увлечение, которое тебе будет нравиться, поддержки родителей и родственников, побольше вкусностей и возможностей для познания этого мира.

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Дорогой именинник! 🎂🎉 Поздравляю тебя с этим замечательным днём! Пусть твоя жизнь будет яркой, как радуга 🌈, сладкой, как мороженое 🍦, и интересной, как самые захватывающие сказки! 📖✨ Желаю тебе крепкого здоровья, много друзей и огромного счастья! Обнимаю! 🤗🎁💖

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С Днём рождения, маленький герой! 🦸‍♂️🥳 Пусть каждый твой день будет наполнен увлекательными приключениями 🚀, весёлыми играми 🎮 и потрясающими сюрпризами! 🎁 Пусть удача всегда будет на твоей стороне, а мечты сбываются со скоростью света! ⚡ Будь самым счастливым ребёнком на свете! 🎈💖

Ранее "Телеграф" публиковал подборку поздравлений для родителей с днем рождения ребенка. Из нее можно выбрать красивые пожелания в стихах и прозе, а также открытки для счастливых пап и мам.