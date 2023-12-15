Вітання з днем народження дитині у прозі: найкращі побажання

Виберіть найкрасивіше вітання дитини з днем народження у прозі

Для багатьох дітей день народження часто стає найяскравішою подією року. Цього дня вони практично не мають заборон на солодощі, їм дарують подарунки, вони в центрі уваги.

Природно, побажання на день народження дитині також має бути яскравим та винятковим. А враховуючи, що діти часто непосидючі й не готові довго слухати нудну промову, вітання має бути не дуже велике.

Раніше "Телеграф" ділився віршиками із днем народження дитині. Тепер ми зібрали в колекцію потішні, короткі привітання з днем народження дитині в прозі. Ці побажання підійдуть для хлопчиків і дівчаток різного віку.

З днем народження дитині – проза

З днем народження, 🍦🎈🎁🎂чудова дитина. Бажаю жити в яскравих фарбах та радісних емоціях, 🤩в чудових миттєвостях та веселих ідеях. Нехай сонечко завжди світить на твоєму шляху, нехай тобі зустрічаються тільки добрі люди, нехай серце твоє з кожним днем наповнюється любов’ю і щастям.

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Мила й чудова дитина, у твій день народження хочу побажати веселих пісень, добрих казок, загадкових пригод, захоплюючих книг, кумедних історій та радісних подій у житті 🤩🎉. Нехай у тебе завжди буде чудовий настрій, нехай тобі постійно світить сонце доброти та щастя.

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Чудове яскраве сонечко, прекрасна дитина, вітаю тебе з днем народження! 🎈🎂 Бажаю море позитиву та щирих посмішок, радості у всьому та великих успіхів! Міцного здоров’я, щасливих очей та гарного настрою!

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З днем народження! 🎁🎂 Бажаю: сонцю яскраво світити над головою, мріям збуватися, 🎈 світу широко відкривати свої можливості. Будь найщасливішою дитиною у світі, з яскравою фантазією, грандіозними планами, вірними друзями. Нехай бажані подарунки будуть подаровані, отримані завітні привітання, головні слова сказані. Здоров’я, пригод, подорожей, удачі!

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Сонечко, ми тебе вітаємо з днем народження! 🌞🎂 Бажаємо здоров’я, удачі, вірних друзів, багато подарунків та приємних сюрпризів🎁. Нехай усі твої бажання та мрії здійснюються. Іди по життю впевнено, досягай поставленої мети, радуйся кожній миті!

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З Днем народження, маленьке диво! 🎉🎂✨ Нехай твоє життя буде схоже на казку, повну чарівних миттєвостей, яскравих пригод та чудес! 🏰🦄 Нехай кожен день дарує тобі посмішки, подарунки 🎁, радість та море щастя! Будь завжди веселим, добрим та сміливим! Обіймаємо тебе! 🤗💖

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З Днем народження, сонечко! ☀️🥳 Нехай у тебе буде купа радості, гори подарунків 🎁, річки смакоти 🍭🍫 і ціле море веселощів! 🌊😂 Нехай мрії збуваються, посмішка не сходить з обличчя, а поряд завжди будуть найкращі друзі! Ти супер! 💪🎈💖

Вітання з днем народження у прозі дитини дівчинці

З Днем народження! Нехай у твоєму житті будуть тільки сонячні дні, вірні друзі, а всі мрії збуваються. Відмінного навчання, море везіння, успіхів у захопленнях, радісного настрою 🎂🎉.

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З днем народження! 🎉 Бажаю бути веселою, доброю, милою, красивою, талановитою і трохи пустотливою 🎀. Нехай у твоєму житті буде багато радісних днів, хороших друзів, цікавих пригод і чудових свят. Бажаю тобі завжди залишатися справжньою красунею та великою розумницею у всіх справах!

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Вітаю з днем народження найкрасивішу та найдобрішу дівчинку 😍🎂. Бажаю щасливого дитинства, бажаю досягти висот. Нехай перед тобою відчиняться всі двері прекрасного та доброго. Рости розумною, бешкетною, слухняною дівчинкою на радість своїм батькам. Мрій, і нехай усі ці мрії обов’язково здійсняться!

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З днем народження вітаю принцесу 🎀💕🎁. Зростай здоровою, розумною, красивою, бешкетною, але водночас слухняною дівчинкою 🌞. Нехай у тебе буде найщасливіше та безтурботне дитинство! Не поспішай дорослішати, адже дитинство минає швидко!

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Вітаємо прекрасну дитину! 🎀🎂 Бажаємо тобі ванільного щастя, мармеладної радості та полуничного настрою 🤩. Завжди будь такою ж активною, веселою та доброю. Завжди радуй нас відкритою посмішкою, а своїх батьків своїми успіхами та новими досягненнями. З днем народження! 🎈🌞

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З днем народження, маленька принцеса! 🎈🎁Я щиро бажаю тобі якомога довше вірити в чудеса, знати, що мрії обов’язково збуваються, здійснювати неймовірні відкриття, відчувати радість від спілкування з добрими людьми, бути впевненою, щасливою та безтурботною дівчинкою!

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Чудова та мила дівчинка, 🎀🎈🎁 вітаю тебе з днем народження! Бажаю цікавих та насичених днів у житті, веселих та казкових подій, добрих та життєрадісних друзів, захоплюючих та пізнавальних занять, щасливих та чарівних свят 🎂😉. Будь завжди такою ж чудовою, доброю, слухняною і найкращою!

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Хочу привітати з днем народження нашу яскраву зіроньку! 🌟Нехай усі твої бажання збуваються, дні будуть сонячними та насиченими, і навколо тебе завжди будуть найвірніші, найцікавіші та надійніші друзі! Даруй свою посмішку та ямочки на щоках цьому світу частіше!

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Вітаю тебе з днем народження! 😍🎂🎁🎈 Бажаю тобі, щоб у твоєму житті завжди панували любов, теплота, турбота та ніжність. Щоб на твоєму шляху завжди зустрічалися лише добрі люди! 💖

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Від щирого серця вітаю тебе, маленька красуня 💖, з днем народження. Усміхайся, насолоджуйся кожним днем і світи як сонечко — добром, теплотою і позитивом! Гарного тобі настрою та чудових захоплень.

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З Днем народження, наша радість! 🎂🎉 Нехай у тебе завжди буде гарний настрій, море іграшок 🧸, багато смаколиків🍬 і найдобріші друзі! Бажаю тобі здоров'я, щастя та виконання всіх мрій! 💖🎁

Вітання з днем народження у прозі дитині хлопчику

Вітаємо тебе з днем народження 🎁🎈🎂і бажаємо тобі вирости міцним та сильним, стати справжньою опорою мамі та татові, захисником слабких. Нехай у твоєму житті буде багато сонця, радості та добра 🌞💖. Бажаємо тобі багато вірних друзів, а найголовніше — стати добрим товаришем, який ніколи не кине друга в біді, а допоможе всім, чим може.

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З днем народження тебе ми вітаємо, добрих друзів, великих успіхів ми бажаємо! 🎂🎈Вражень, радості завжди, нехай буде життя до тебе добрим! Рости на радість близьким та рідним, будь розумним, сміливим та крутим!

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Бажаю тобі ніколи не переставати вірити в диво, не розгубити свою доброту, будь завжди чуйним, дбайливим та доброзичливим! 💖🌞😉 Нехай кожен день буде як свято! Рости великий і ніколи не хворій! 🎂🎁

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Щиро вітаємо з днем народження, малюче! Удачі тобі, гарного настрою та чудових подарунків до дня народження!

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Вітаю тебе з твоїм святом! Нехай у твоєму тілі буде повно енергії та здоров’я, як у космонавта! Бажаю, щоб усі мрії збулися, щоб успіхи росли горою, щоб друзі завжди були поряд і тішили тебе! Бажаю багато дива та щастя в житті. 🌞💕

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Дорогий, з днем народження! Бажаю тобі бути мужнім і сильним, але водночас добрим і щедрим хлопчиком. Нехай усі твої мрії та прагнення здійснюються, а на серці ніколи не буде смутку.

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Сьогодні ти став на рік дорослішим 🎉🎈 Це найрадісніший день для тебе та твоїх батьків. І мені так хочеться привітати тебе та побажати веселих днів і більше дивовижних моментів, які запам’ятаються тобі на все життя.

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Хлопчику наш улюблений, найкращий та рідний 🎁😎🎂! З днем народження тебе! Ми бажаємо тобі вирости гідним, сміливим, добрим, розумним, позитивним, чоловіком, а удача тебе щоб ніколи не покидала, ти наша гордість, наша опора.

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Наш маленький хлопчик, хочу побажати в день твого народження більше радостей, солодощів🎂🍦🍧 і пригод. Нехай у тебе буде достатньо хорошого і нічого не буде поганого. Нехай тебе оточують вірні друзі, добрі люди та мудрі вчителі. Щоб усі твої мрії та бажання збувалися. Я дуже люблю тебе, мій маленький, але такий мужній бешкетник.

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З днем народження маленький принц. 🌟🎉🎈 Бажаю тобі знайти вірних і відданих друзів, захоплення, яке тобі подобатиметься, підтримки батьків і родичів, більше смакот і можливостей для пізнання цього світу.

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Дорогий іменинник! 🎂🎉 Вітаю тебе з цим чудовим днем! Нехай твоє життя буде яскравим, як веселка 🌈, солодким, як морозиво 🍦, і цікавим, як найзахопливіші казки! 📖✨ Бажаю тобі міцного здоров'я, багато друзів та величезного щастя! Обіймаю! 🤗🎁💖

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З днем ​​народження, маленький герой! 🦸‍♂️🥳 Нехай кожен твій день буде наповнений захопливими пригодами 🚀, веселими іграми 🎮 та приголомшливими сюрпризами! 🎁 Нехай удача завжди буде на твоєму боці, а мрії здійснюються зі швидкістю світла! ⚡Будь найщасливішою дитиною на світі! 🎈💖

Раніше "Телеграф" публікував добірку поздоровлень для батьків із днем народження дитини. З неї можна вибрати гарні побажання у віршах та прозі, а також листівки для щасливих тат та мам.