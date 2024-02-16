Поздравления с днем рождения племяннице от тети: лучшие пожелания в стихах и прозе

Подарите племяннице свою любовь и тепло

Быть тетей — огромное счастье и большая ответственность одновременно. Племянница — это больше, чем просто родственница. Тетя должна быть для нее человеком, который подставит плечо в тяжелую минуту и вместе порадуется успеху.

Поздравление с днем рождения племяннице — это больше, чем просто стандартный текст на открытке. В этот праздник важно напомнить имениннице о своей любви. Подготовьте для нее особенные и уникальные поздравления с днем рождения любимой племяннице от тети.

Если вы находитесь в поиске подходящих слов, вам поможет наша подборка. "Телеграф" собрал самые красивые поздравления племяннице с днем рождения от тети. Загрузите любое из них на свой гаджет и отправьте через любой удобный мессенджер или социальную сеть дорогой имениннице.

Поздравления для племянницы от тети своими словами

Дорогая племянница, в твой день рождения я желаю тебе много улыбок, радости и любви в твоей жизни. Пусть каждый день будет полон счастья, исполнения желаний и положительных эмоций.

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Дорогая племянница, в твой главный день желаю, чтобы рядом с тобой всегда были люди, которые тебя любят и поддерживают. Пусть твое сердце всегда будет полно любви и доброты к другим.

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Любимая моя племянница, я желаю, чтобы каждый твой день был полон улыбок, радости и исполнения желаний. Желаю сил и упорства в достижении цели, которую ты перед собой ставишь.

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Дорогая племяшка, в твой день рождения я желаю, чтобы каждый твой день был полон улыбок и радости. Пусть каждый твой шаг будет шагом к осуществлению твоей мечты и реализации твоих увлечений.

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Племяшка, я желаю, чтобы каждый день твоей жизни был полон красоты, положительных эмоций и сюрпризов. Никогда не теряй веру в себя и свои мечты. Никогда не испытывай недостатка в смелости и решимости в достижении своей цели.

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Дорогая племянница, спасибо, что ты со мной и за то, что позволяешь делить твои радости и горести. В твой день рождения я желаю тебе, чтобы рядом с тобой всегда были люди, которые любят и поддерживают тебя. Путь твоя жизнь будет полна любви, исполнения желаний и успехов.

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Племянница, в твой день рождения я желаю, чтобы каждый день был для тебя новым приключением и полон позитивных эмоций. Желаю тебе оптимизма и уверенности в себе.

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Дорогая моя племяшка! 💕 Сегодня твой день, и я от всего сердца поздравляю тебя с Днём рождения! 🎂✨ Пусть каждый день дарит тебе радость, новые возможности и прекрасные моменты! Будь самой счастливой, здоровой, успешной и любимой! 💖 Пусть сбываются мечты, а рядом всегда будут искренние и добрые люди. Ты — наша радость, наше солнышко! ☀️ Обнимаю крепко и желаю море счастья! 🎁🥳

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С Днём рождения, моя яркая звёздочка! 🌟✨ Пусть твоя жизнь будет такой же яркой, как фейерверк, сладкой, как твой любимый торт 🍰, и интересной, как самые крутые приключения! 🌍🚀 Желаю море позитива, удачи, лёгкости во всём и пусть всё задуманное обязательно сбывается! 💫 Ты — умничка, красавица и просто чудо! Обожаю тебя и всегда рядом! 💕🎈

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Моя дорогая племянница! 💖 Сегодня твой особенный день, и я хочу пожелать тебе бесконечного счастья, крепкого здоровья и исполнения самых заветных желаний! ✨ Пусть твоя жизнь будет похожа на волшебную сказку, где сбываются мечты, светит солнце, и каждое утро начинается с улыбки! ☀️😊 Оставайся такой же доброй, искренней и прекрасной! С Днём рождения! 🎂🎉

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Племяшка, с Днём рождения! 🥳🎈 Желаю тебе, чтобы шоколадки не откладывались на талии 🍫, чтобы пятница наступала чаще, чем понедельник, а счастье в жизни было безлимитным, как интернет! 📱😂 Пусть все мечты сбываются, а настроение всегда будет на высоте! Ты супер, не забывай об этом! 💖 Обнимаю! 💃🎁

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Моя любимая племянница! 💕 С Днём рождения! Пусть каждый твой день будет наполнен радостью, улыбками и приятными сюрпризами! 🎂✨ Желаю тебе огромного счастья, безграничной любви и исполнения всех твоих желаний! Будь самой счастливой девочкой на свете! 💖🎈

Поздравления с днем рождения любимой племяннице от тети в стихах

Пусть сбудется все то, о чем мечтаешь,

Придет все то, чего так долго ждешь,

Пусть все плохое вдруг ты потеряешь,

А все хорошее нечаянно найдешь.

Пусть радость и успех шагают рядом,

Пусть кружится от счастья голова,

Племянница моя, тебе сегодня

Все самые прекрасные слова!

Пускай твоя улыбка станет ярче

И согревает мир своим теплом.

Я с днем рождения спешу тебя поздравить!

Желаю счастья и везения во всем!

***

Моя милая племяшка,

Королевна, обаяшка,

Будь здоровой, будь счастливой,

Ослепительно красивой!

Проживай все дни с восторгом,

Пусть веселья будет много,

Доброта, любовь, друзья

Окружают пусть тебя!

***

Будь ты прекрасна, женственна, умна.

Испей любовь взаимную до дна.

Пусть счастье ходит строго по пятам

И шанс дает сбываться чудесам.

Пусть в жизни будет всё всегда отлично:

В работе — всё стабильно, не критично;

На личном — всё воздушно-романтично;

А в кошельке — богато неприлично.

Проблемы — ну совсем микроскопичны,

Друзей тебе — надежных, закадычных.

Пусть легким будет выбор очень часто,

Проблем не будет в качестве балласта.

Хоть в самолете, хоть в автомобиле —

Всегда будь при параде и при стиле!

Пусть лучшая судьба тебе достанется —

Вот что желаю я тебе, племянница!

***

Племяшка милая моя,

Хочу поздравить я тебя,

Да так, чтоб тронули слова.

И пожелаю я сперва:

Здорова, счастлива ты будь

И об улыбке не забудь.

С родными будь открытой, милой,

Активной, яркой заводилой.

Иди по верному пути,

И, сколько б ни пришлось идти,

Пусть будет ровною дорога,

Друзей пусть будет очень много.

Карьеры, денег добивайся,

Но человеком оставайся

И в трудный час подставь плечо

Всем, кого любишь горячо!

***

Помню я тебя с пеленок,

Что за чудный был ребенок!

А теперь пред нами дама,

Будь всегда счастливой самой.

В день рожденья для племяшки

Накупила я вкусняшки,

Дай скорее поцелую,

Ведь, как дочь, тебя люблю я!

Пусть не будет огорчений,

Будет много увлечений.

Все исполнятся желанья,

Радости и процветанья!

***

Милая очаровашка,

Моя девочка, племяшка,

С днем рожденья, дорогая!

От души тебе желаю

Солнца в небе, настроения,

Счастья, радости, везения,

Быть красавицей, умняшкой,

Славной, доброю племяшкой!

Ты расти, моя родная,

Никогда проблем не зная,

Модной будь и позитивной,

Честной, бодрой и спортивной!

***

Племянница моя, родная,

С днем рождения тебя!

От всей души я поздравляю,

В этот день тебе желаю,

Чтоб счастливой ты была.

Чтоб цветы вокруг цвели

И дарили только радость.

Чтоб исполнились мечты —

Это ведь такая малость!

Будь всегда такой красивой,

Доброй, милой, заводной,

Самой лучшей и любимой.

Знай, что я всегда с тобой!

***

Говорят, похожа чем-то на меня.

Знаю, это так, ведь ты кровиночка моя.

Будь всегда счастливой, девочка моя,

С днем рожденья, милая, тебя!

Доброй будь, красивой, как цветок весной,

Знай, моя племяшка, я горда тобой.

***

Спешу поздравить я племяшку,

Сегодня день рождения твой!

Пусть бережет тебя Создатель,

Пусть жизнь течет всегда рекой!

Будь величавой, словно дива,

Будь хитроумной, как лисица,

Будь ты красивой, как царица,

Будь ты прекраснее зари!

Пусть будет истинною дружба,

Пусть будет крепкою любовь,

Пусть не погаснет твоя искра,

В глазах всегда горит огонь!

Любое из этих поздравлений дополнит красивая поздравительная картинка. Ранее "Телеграф" публиковал подборку красивых открыток племяннице от тети.