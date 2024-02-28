С днем рождения куме: красивые и теплые поздравления своими словами

Искренние и душевные поздравления куме — в подборке "Телеграфа"

Кума входит в круг самых близких людей. Обычно она присутствует на всех семейных праздниках и других важных событиях. Для некоторых эта женщина становится практически родственницей. Поэтому в день рождения куму хочется удивить и порадовать, сделать ее личный праздник ярче и счастливее.

Трогательные поздравления с днем рождения куме своими словами поднимут ей настроение и в очередной раз дадут понять, что она вам не безразлична.

От переизбытка чувств бывает трудно подобрать слова. На этот случай "Телеграф" составил для вас подборку, где собрал поздравления с днем рождения куме своими словами. Можете использовать эти готовые пожелания, либо использовать как основу для составления уникального поздравления. Надеемся, у вас получится по-настоящему порадовать именинницу.

Поздравления куме с днем рождения своими словами

Дорогая моя кума, 🌞🎁поздравляю тебя с днем рождения! Ты очаровательна! Искренне желаю тебе долгой и веселой жизни, чтобы рядом с тобой были только добрые люди, а в твоем доме всегда были любовь и понимание. Я очень дорожу тобой. Будь счастлива!

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Кумушка, дорогая, с днем рождения! Желаю тебе бескрайнее море счастья, внимания друзей, тепла родных и близких!💖🌺 Ярких тебе эмоций и самой настоящей любви!

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Кумушка, с днем рождения, моя хорошая! 🌞Я очень рада, что мы стали одной семьей. Ты самый искренний, добрый, справедливый человек. Именно тебе я доверяю своего ребенка, как себе и я знаю, что чтобы не случилось, ты будешь рядом! Я очень ценю тебя 💖и люблю! Пусть твои глаза сияют от счастья! Будь всегда прекрасной, обворожительной, любимой, успешной, счастливой и здоровой!

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Дорогая кума, ты мне уже как родная! Желаю тебе оставаться такой же доброй, позитивной и милой. Особенно желаю, чтобы твоя жизнь была светлой и радостной. Будь здорова и счастлива! 🥂🎁🎂С днем рождения!

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С днем рождения, кума! 🌺🎉Желаю, чтобы рядом с тобой всегда был человек, который поймет, поддержит и будет любить тебя больше жизни! Побольше тебе приятных сюрпризов и счастливых моментов. Пусть все твои мечты осуществляются!🌺🎀💲

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Моя неповторимая кума, пусть всё и всегда будет у тебя замечательно.🥰🌈 Пусть беды обходят стороной твой дом, а удача, достаток и счастье пусть сопровождают тебя ежеминутно. Будь любимой и счастливой! С днем рождения, дорогая!

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Моя красавица кума, оставайся такой же доброй, искренней и светлой! 🎉🎁🎂Пусть радостных моментов в твоей жизни будет как можно больше! Пускай любовь, здоровье и достаток наполняют твою жизнь счастьем! Спасибо, что ты всегда рядом и поддерживаешь меня! Знай, что все твои мечты обязательно сбудутся! Будь счастлива, дорогая, и улыбайся как можно чаще! С днем рождения!

Драгоценная кума, с днем рождения!🎁🎂 Пусть люди, которые тебя окружают, дарят свет и улыбки. Желаю тебе здоровья, новых достижений, планов и мечтаний! Пусть все будет отлично, а жизнь преподносит только приятные сюрпризы!🎉

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Кума, пусть этот день рождения пройдет ярко, незабываемо и весело.🤩💐🎈 Желаю, чтобы у тебя всегда были поводы для радости. Пусть все твои мечты осуществляются и желания исполняются!

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Кумушка моя, с днем рождения! Желаю тебе солнца, тепла, цветов, добра, женского счастья, крепкого здоровья, мужского внимания. 💖🥰Пусть твоя жизнь будет похожа на сказку. Люби и будь любима. Ты прекрасная, милая, замечательная. Желаю тебе, чтоб твои глаза всегда искрились радостью, а лицо освещала озорная улыбка.💐🎁

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Поздравляю с днем рождения тебя, кума! Желаю жить счастливо и не знать, что такое горе. Не сомневайся в себе, своих силах. Пусть тебя не покидает успех! Искренней и большой тебе любви и крепкого здоровья!

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