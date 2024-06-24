Поздравления с рождением дочки для мамы: красивые пожелания и открытки
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Выберите особенное поздравление матери с рождением дочки
Рождение дочери — особенное событие для женщины. Это событие наполнено радостью, счастьем и другими самыми теплыми эмоциями. Поэтому если у вашей родственницы, подруги или коллеги родился ребенок, обязательно поздравьте ее.
Поздравление мамы с рождением дочери может быть короткими, длинными, серьезными или смешными. Вы можете выбрать готовое стихотворение или самостоятельно придумать пожелания. По сути, есть ограничения только собственной фантазией и характером отношений с новоиспеченной мамой.
Если вы понятия не имеете, как поздравить мамочку с рождением дочери, "Телеграф" вам поможет. Ниже представлена подборка пожеланий и открыток с рождением дочери на любой вкус.
Поздравить маму с рождением дочери своими словами
Поздравляю тебя, счастливая мамочка, с рождением прекрасной доченьки, с появлением на свет прекрасной принцессы и светлой радости. Желаю, чтобы кроха росла здоровенькой и счастливой, жизнерадостной и веселой. Желаю вам семейного блага и достатка, понимания и крепкой любви.
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Сегодня ты стала мамой прекрасной принцессы! Желаю тебе и твоей малышке крепкого здоровья, море положительных эмоций и трепетной заботы со стороны вашего любимого папы! Пускай каждое мгновение будет наполнено любовью и бесконечным счастьем!
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Поздравляю! Пусть крошка, которая сегодня появилась на свет, станет причиной нового витка в вашей жизни. Пусть дочка растет принцессой, гордостью и опорой. Пусть будет красивой в маму, а сильной и смелой — в папу. А самое главное — пусть будет счастливой и здоровой!
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Поздравляю тебя, счастливая мамочка! Теперь в твоей жизни зажглась яркая звёздочка — твоя доченька, и пусть эта звёздочка всегда светит и вдохновляет тебя. Желаю вам с малышкой замечательного самочувствия, огромных сил для весёлых идей, интересных занятий, постоянных увлечений, радостных прогулок, волшебных праздников. Пусть мама и дочурка всегда будут красивым созвучием улыбки и счастья.
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Поздравляем счастливую мамашу! Сегодня господь подарил тебе самое ценное сокровище. Ты береги его! Люби, цени, опекай и покажи что такое хорошо, а что такое плохо. Желаем здоровья тебе и малышке. Пускай ее судьба будет очень счастливой, познание жизни радостным, а взросление беззаботным. С рождением доченьки!
***
Поздравляю с дочкой. Теперь ты носишь гордое звание мамы. Пусть материнство принесет тебе счастье, а ночи будут спокойными. А тебе и малышке я желаю огромного счастья, чтобы вы чувствовали любовь и заботу.
Поздравления для мамы с рождением дочери в стихах
Озорные глазки, розовые щечки,
Поздравляю, мама, с появленьем дочки!
Пусть растет счастливой милая принцесса,
Мир для нее станет песнею чудесной.
Пусть добром и лаской каждый день согреет,
И как будто в сказке девочка взрослеет,
Счастья и здоровья маме вместе с дочкой,
Поскорее делайте первые шажочки!
***
Лапочка-дочка
В кроватке лежит,
Твой милый комочек
Так сладко сопит!
С событием пышным
Тебя поздравляю,
Тебе и малышке
Здоровья желаю!
***
Родилась у мамы дочка,
Вы сейчас, как два цветочка,
Вами только любоваться —
Невозможно оторваться!
Мы тебе, счастливой маме,
Скажем этими стихами,
Что ты лучшая на свете,
Счастье пусть, как солнце светит!
***
Есть энергия и силы,
Сердцем ты цветешь любя,
Ведь бутончик нежный, милый
Появился у тебя!
Это девочка родная,
Это крошка, твоя дочь.
Всё ты сможешь, дорогая,
Ради дочки превозмочь!
Поздравляем с появленьем
Смысла в жизни всей твоей.
Сил, здоровья и терпенья —
И тебе самой, и ей.
***
Вот принцесса родилась —
Жизнь другая началась!
Я желаю маме с дочкой
Крепко спать и днем, и ночью.
Пусть малышка не болеет,
Подрастает и умнеет,
Будет радовать улыбкой,
Меньше будет слез и шишек.
Пусть растет дочурка доброй,
И красивой, и здоровой,
А для мамы я желаю
Жить, ни дня не унывая!
***
Розовая ленточка, маленький конвертик,
Мама с папой счастливы, родилась принцесса!
С доченькой вас милые, нынче поздравляем,
И спокойных ночек всем троим желаем.
Чтоб росла красавица умной и здоровой,
Доброй и отзывчивой и всегда веселой!
А пока малышка пусть поспит немножко,
Только родилась она, маленькая крошка!
Открытки с рождением дочери маме
Ранее мы делились поздравлениями с рождением сына. Вместе с родителями разделите радость появлению нового человека на свет.