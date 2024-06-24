Поздравления с рождением дочки для мамы: красивые пожелания и открытки

Выберите особенное поздравление матери с рождением дочки

Рождение дочери — особенное событие для женщины. Это событие наполнено радостью, счастьем и другими самыми теплыми эмоциями. Поэтому если у вашей родственницы, подруги или коллеги родился ребенок, обязательно поздравьте ее.

Поздравление мамы с рождением дочери может быть короткими, длинными, серьезными или смешными. Вы можете выбрать готовое стихотворение или самостоятельно придумать пожелания. По сути, есть ограничения только собственной фантазией и характером отношений с новоиспеченной мамой.

Если вы понятия не имеете, как поздравить мамочку с рождением дочери, "Телеграф" вам поможет. Ниже представлена подборка пожеланий и открыток с рождением дочери на любой вкус.

Поздравить маму с рождением дочери своими словами

Поздравляю тебя, счастливая мамочка, с рождением прекрасной доченьки, с появлением на свет прекрасной принцессы и светлой радости. Желаю, чтобы кроха росла здоровенькой и счастливой, жизнерадостной и веселой. Желаю вам семейного блага и достатка, понимания и крепкой любви.

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Сегодня ты стала мамой прекрасной принцессы! Желаю тебе и твоей малышке крепкого здоровья, море положительных эмоций и трепетной заботы со стороны вашего любимого папы! Пускай каждое мгновение будет наполнено любовью и бесконечным счастьем!

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Поздравляю! Пусть крошка, которая сегодня появилась на свет, станет причиной нового витка в вашей жизни. Пусть дочка растет принцессой, гордостью и опорой. Пусть будет красивой в маму, а сильной и смелой — в папу. А самое главное — пусть будет счастливой и здоровой!

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Поздравляю тебя, счастливая мамочка! Теперь в твоей жизни зажглась яркая звёздочка — твоя доченька, и пусть эта звёздочка всегда светит и вдохновляет тебя. Желаю вам с малышкой замечательного самочувствия, огромных сил для весёлых идей, интересных занятий, постоянных увлечений, радостных прогулок, волшебных праздников. Пусть мама и дочурка всегда будут красивым созвучием улыбки и счастья.

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Поздравляем счастливую мамашу! Сегодня господь подарил тебе самое ценное сокровище. Ты береги его! Люби, цени, опекай и покажи что такое хорошо, а что такое плохо. Желаем здоровья тебе и малышке. Пускай ее судьба будет очень счастливой, познание жизни радостным, а взросление беззаботным. С рождением доченьки!

***

Поздравляю с дочкой. Теперь ты носишь гордое звание мамы. Пусть материнство принесет тебе счастье, а ночи будут спокойными. А тебе и малышке я желаю огромного счастья, чтобы вы чувствовали любовь и заботу.

Поздравления для мамы с рождением дочери в стихах

Озорные глазки, розовые щечки,

Поздравляю, мама, с появленьем дочки!

Пусть растет счастливой милая принцесса,

Мир для нее станет песнею чудесной.

Пусть добром и лаской каждый день согреет,

И как будто в сказке девочка взрослеет,

Счастья и здоровья маме вместе с дочкой,

Поскорее делайте первые шажочки!

***

Лапочка-дочка

В кроватке лежит,

Твой милый комочек

Так сладко сопит!

С событием пышным

Тебя поздравляю,

Тебе и малышке

Здоровья желаю!

***

Родилась у мамы дочка,

Вы сейчас, как два цветочка,

Вами только любоваться —

Невозможно оторваться!

Мы тебе, счастливой маме,

Скажем этими стихами,

Что ты лучшая на свете,

Счастье пусть, как солнце светит!

***

Есть энергия и силы,

Сердцем ты цветешь любя,

Ведь бутончик нежный, милый

Появился у тебя!

Это девочка родная,

Это крошка, твоя дочь.

Всё ты сможешь, дорогая,

Ради дочки превозмочь!

Поздравляем с появленьем

Смысла в жизни всей твоей.

Сил, здоровья и терпенья —

И тебе самой, и ей.

***

Вот принцесса родилась —

Жизнь другая началась!

Я желаю маме с дочкой

Крепко спать и днем, и ночью.

Пусть малышка не болеет,

Подрастает и умнеет,

Будет радовать улыбкой,

Меньше будет слез и шишек.

Пусть растет дочурка доброй,

И красивой, и здоровой,

А для мамы я желаю

Жить, ни дня не унывая!

***

Розовая ленточка, маленький конвертик,

Мама с папой счастливы, родилась принцесса!

С доченькой вас милые, нынче поздравляем,

И спокойных ночек всем троим желаем.

Чтоб росла красавица умной и здоровой,

Доброй и отзывчивой и всегда веселой!

А пока малышка пусть поспит немножко,

Только родилась она, маленькая крошка!

Открытки с рождением дочери маме

Открытка поздравить с рождением дочери маму

Поздравления с рождением дочери для мамы

Открытка поздравить мамочку с рождением дочери

Открытка для мамы с рождением доченьки

Поздравление с доченькой

Ранее мы делились поздравлениями с рождением сына. Вместе с родителями разделите радость появлению нового человека на свет.