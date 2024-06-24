Привітання з народженням дочки для мами: гарні побажання та листівки

Виберіть особливе вітання матері з народженням доньки

Народження дочки – особлива подія для жінки. Вона сповнена радістю, щастям та іншими найтеплішими емоціями. Тому якщо у вашої родички, подруги чи колеги народилася дитина, обов’язково привітайте її.

Привітання мами з народженням дочки може бути короткими, довгими, серйозними чи кумедними. Ви можете вибрати готовий вірш чи самостійно вигадати побажання. По суті, є обмеження лише своєю фантазією та характером стосунків із новоспеченою мамою.

Якщо ви поняття не маєте, як привітати матусю з народженням дочки, "Телеграф" вам допоможе. Нижче представлена добірка побажань та листівок із народженням дочки на будь-який смак.

Привітати маму з народженням дочки своїми словами

Вітаю тебе, щаслива матуся, з народженням прекрасної донечки, з появою на світ прекрасної принцеси та світлої радості. Бажаю, щоб дівчинка зростала здоровенькою та щасливою, життєрадісною та веселою. Бажаю вам сімейного блага та достатку, розуміння та міцного кохання.

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Сьогодні ти стала мамою прекрасної принцеси! Бажаю тобі й твоїй малечі міцного здоров’я, море позитивних емоцій і трепетної турботи з боку вашого улюбленого тата! Нехай кожна мить буде сповнена любов’ю та нескінченним щастям!

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Вітаю! Нехай крихта, яка сьогодні з’явилася на світ, стане причиною нового витка у вашому житті. Нехай донька росте принцесою, гордістю та опорою. Нехай буде гарною в маму, а сильною та сміливою – в тата. А найголовніше — нехай буде щасливою та здоровою!

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Вітаю тебе, щаслива матусю! Тепер у твоєму житті засяяла яскрава зірочка — твоя донечка, і нехай ця зірочка завжди світить і надихає тебе. Бажаю вам з малечею чудового самопочуття, величезних сил для веселих ідей, цікавих занять, постійних захоплень, радісних прогулянок, чарівних свят. Нехай мама та донька завжди будуть гарним співзвуччям посмішки та щастя.

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Вітаємо щасливу матусю! Сьогодні Господь подарував тобі найцінніший скарб. Ти бережи його! Люби, цінуй, опікуй і покажи що таке добре, а що таке погано. Бажаємо здоров’я тобі та дитині. Нехай її доля буде дуже щасливою, пізнання життя радісним, а дорослішання безтурботним. З народженням донечки!

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Вітаю із донькою. Тепер ти носиш горде звання мами. Нехай материнство принесе тобі щастя, а ночі будуть спокійними. А тобі та дитині я бажаю величезного щастя, щоб ви відчували любов і турботу.

Поздоровлення для мами з народженням дочки у віршах

Народження доньки — це дата, це свято!

І хочеться вас з таким днем привітати.

Достатку бажаю і світлого миру.

Завжди посміхайтесь — це дуже важливо.

Нехай все задумане завжди збувається,

І янгол з небес хай для вас посміхається.

***

У доньки народження день, її свято,

А ми привітати хотіли тебе,

Бо мама ти любляча, гарна, завзята,

Дитині своїй віддаєш всю себе.

Добра тобі, щастя, хай тішить дитина,

Хай донечка допомагає завжди.

Хай в злагоді й мирі живе вся родина,

А ти своє щастя у цьому знайди!

***

Вітаєм маму, бо у доньки свято!

Нехай вони обидві веселяться.

Мрій різних в день народження багато,

Тож хай усі вони в житті здійсняться.

Наснаги вам, здоров`я та терпіння.

Кохання хай панує поміж вами.

Бажаємо ми вам порозуміння.

Хай доня буде гордістю для мами!

***

Вітаємо чудову маму

З красивою донькою,

З днем народження!

Краси, гармонії рікою,

Затишку у домашній лоджії.

Тепла, любові, успіхів, удачі,

Нехай пливе до рук лише добро,

Живіть в достатку, королеви наче,

Щоб тільки щастя у житті було!

***

Ти — найщасливіша мама в світі,

Бо цей день дочки твоєї.

Тому від всього серденька

Привітати тебе хочу красиво.

Щоб завжди посміхалася

І малечею своєю пишалася.

Щоб твої оченята сіяли, як сонечко,

А душа горіла щастям за донечку.

Щоб хвилювання тебе не спіткали,

А проблеми вас, дівчата, стороною обходили.

І щоб людей лише хороших зустрічали,

А вищі сили щоб вас за руки тримали.

***

У доні твоєї в цей день справжнє свято,

І їй в день народження скажуть багато

Слів самих приємних, а я привітаю

Тебе як матусю, всіх благ побажаю!

Здоров`я й кохання, натхнення і сили,

Щоб мир не зникав у родинному колі,

Ніколи щоб з донею ви не тужили

Та мали усе, що потрібно у долі.

***

Привітання для гарної мами —

Хай надходять листи й телеграми,

Бо причина насправді чудова,

Принесе нехай радість казкову.

Хай зростає дитина у щасті,

Обминають її всі напасті,

Бог дарує і вдачу, і вроду,

Їй усміхнене сонце хай сходить!

Листівки з народженням дочки для мами

Листівка привітати з народженням дочки маму

Привітання з народженням дочки для мами

Листівка привітати матусю з народженням дочки

Листівка для мами з народженням донечки

Привітання з донечкою

Раніше ми ділилися вітаннями з народженням сина. Разом із батьками розділіть радість появі нової людини на світ.