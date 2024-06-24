Привітання з народженням дочки для мами: гарні побажання та листівки
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Виберіть особливе вітання матері з народженням доньки
Народження дочки – особлива подія для жінки. Вона сповнена радістю, щастям та іншими найтеплішими емоціями. Тому якщо у вашої родички, подруги чи колеги народилася дитина, обов’язково привітайте її.
Привітання мами з народженням дочки може бути короткими, довгими, серйозними чи кумедними. Ви можете вибрати готовий вірш чи самостійно вигадати побажання. По суті, є обмеження лише своєю фантазією та характером стосунків із новоспеченою мамою.
Якщо ви поняття не маєте, як привітати матусю з народженням дочки, "Телеграф" вам допоможе. Нижче представлена добірка побажань та листівок із народженням дочки на будь-який смак.
Привітати маму з народженням дочки своїми словами
Вітаю тебе, щаслива матуся, з народженням прекрасної донечки, з появою на світ прекрасної принцеси та світлої радості. Бажаю, щоб дівчинка зростала здоровенькою та щасливою, життєрадісною та веселою. Бажаю вам сімейного блага та достатку, розуміння та міцного кохання.
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Сьогодні ти стала мамою прекрасної принцеси! Бажаю тобі й твоїй малечі міцного здоров’я, море позитивних емоцій і трепетної турботи з боку вашого улюбленого тата! Нехай кожна мить буде сповнена любов’ю та нескінченним щастям!
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Вітаю! Нехай крихта, яка сьогодні з’явилася на світ, стане причиною нового витка у вашому житті. Нехай донька росте принцесою, гордістю та опорою. Нехай буде гарною в маму, а сильною та сміливою – в тата. А найголовніше — нехай буде щасливою та здоровою!
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Вітаю тебе, щаслива матусю! Тепер у твоєму житті засяяла яскрава зірочка — твоя донечка, і нехай ця зірочка завжди світить і надихає тебе. Бажаю вам з малечею чудового самопочуття, величезних сил для веселих ідей, цікавих занять, постійних захоплень, радісних прогулянок, чарівних свят. Нехай мама та донька завжди будуть гарним співзвуччям посмішки та щастя.
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Вітаємо щасливу матусю! Сьогодні Господь подарував тобі найцінніший скарб. Ти бережи його! Люби, цінуй, опікуй і покажи що таке добре, а що таке погано. Бажаємо здоров’я тобі та дитині. Нехай її доля буде дуже щасливою, пізнання життя радісним, а дорослішання безтурботним. З народженням донечки!
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Вітаю із донькою. Тепер ти носиш горде звання мами. Нехай материнство принесе тобі щастя, а ночі будуть спокійними. А тобі та дитині я бажаю величезного щастя, щоб ви відчували любов і турботу.
Поздоровлення для мами з народженням дочки у віршах
Народження доньки — це дата, це свято!
І хочеться вас з таким днем привітати.
Достатку бажаю і світлого миру.
Завжди посміхайтесь — це дуже важливо.
Нехай все задумане завжди збувається,
І янгол з небес хай для вас посміхається.
***
У доньки народження день, її свято,
А ми привітати хотіли тебе,
Бо мама ти любляча, гарна, завзята,
Дитині своїй віддаєш всю себе.
Добра тобі, щастя, хай тішить дитина,
Хай донечка допомагає завжди.
Хай в злагоді й мирі живе вся родина,
А ти своє щастя у цьому знайди!
***
Вітаєм маму, бо у доньки свято!
Нехай вони обидві веселяться.
Мрій різних в день народження багато,
Тож хай усі вони в житті здійсняться.
Наснаги вам, здоров`я та терпіння.
Кохання хай панує поміж вами.
Бажаємо ми вам порозуміння.
Хай доня буде гордістю для мами!
***
Вітаємо чудову маму
З красивою донькою,
З днем народження!
Краси, гармонії рікою,
Затишку у домашній лоджії.
Тепла, любові, успіхів, удачі,
Нехай пливе до рук лише добро,
Живіть в достатку, королеви наче,
Щоб тільки щастя у житті було!
***
Ти — найщасливіша мама в світі,
Бо цей день дочки твоєї.
Тому від всього серденька
Привітати тебе хочу красиво.
Щоб завжди посміхалася
І малечею своєю пишалася.
Щоб твої оченята сіяли, як сонечко,
А душа горіла щастям за донечку.
Щоб хвилювання тебе не спіткали,
А проблеми вас, дівчата, стороною обходили.
І щоб людей лише хороших зустрічали,
А вищі сили щоб вас за руки тримали.
***
У доні твоєї в цей день справжнє свято,
І їй в день народження скажуть багато
Слів самих приємних, а я привітаю
Тебе як матусю, всіх благ побажаю!
Здоров`я й кохання, натхнення і сили,
Щоб мир не зникав у родинному колі,
Ніколи щоб з донею ви не тужили
Та мали усе, що потрібно у долі.
***
Привітання для гарної мами —
Хай надходять листи й телеграми,
Бо причина насправді чудова,
Принесе нехай радість казкову.
Хай зростає дитина у щасті,
Обминають її всі напасті,
Бог дарує і вдачу, і вроду,
Їй усміхнене сонце хай сходить!
Листівки з народженням дочки для мами
Раніше ми ділилися вітаннями з народженням сина. Разом із батьками розділіть радість появі нової людини на світ.