Поздравления с рождением сына: теплые пожелания и открытки

Лучшие поздравления с рождением сыночка

Встреча маленького человека в мире – одно из самых трогательных событий в жизни. С рождением ребенка для всех родителей начинается новый этап, которого они ждали последние девять месяцев. Конечно, в этот необыкновенный день эмоции будут смешаны с большой радостью, поэтому им будет приятно получить поддержку от своих близких. Лучший способ – подарить им поздравления с рождением сыночка и заверить, что вы готовы помочь.

"Телеграф" собрал самые красивые поздравления с новорожденным сыном. Здесь вы найдете примеры пожеланий в стихах и прозе, а также открытки. Это отличный способ показать новоиспеченным родителям свою поддержку и радость!

Поздравления с новорожденным сыном своими словами

Поздравляю с рождением сыночка! Пусть ваш малыш растет здоровеньким, крепким и послушным мальчиком. Желаю вам спокойных ночей, сил и возможностей вырастить и воспитать достойного мужчину. Пусть сынок вас только радует и наполняет вашу жизнь счастьем и любовью!

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Поздравляю с рождением сына! Желаю, чтобы он рос крепким, сильным, красивым и, конечно, счастливым. Желаю, чтобы по жизни его окружали только хорошие и надежные люди, а он сам год от года становился настоящим мужчиной, которым можно гордиться, и радовал родителей.

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С рождением сыночка! Маме — скорейшего безболезненного восстановления, здорового и спокойного малыша и поменьше бессонных ночей. Сыночку — вкусного молочка и здоровых, счастливых родителей рядом. Взаимопонимания, счастья, уважения, любви вашей семье!

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Поздравляем с желанным сыночком! Пусть растет здоровеньким, умненьким, послушным и счастливым на радость родителям и близким. Пусть ангел-хранитель оберегает его и помогает в трудные минуты. Всего самого наилучшего вашей семье!

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В вашем доме появился ещё один мужчина. Крепкого здоровья новорожденному и его родителям. Пусть малыш растёт и развивается вам на радость и, непременно, станет гордостью для папы и настоящим защитником для мамы. А пока он совсем кроха, пусть купается в вашей любви, нежности и заботе!

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Поздравляем Вашу семью с пополнением! Сын — это гордость и радость! Желаем малышу крепкого здоровья, озорной улыбки и веселого смеха. Пусть сынок радует вас каждый день своими победами, а папе с мамой желаем побольше сил и терпения!

Поздравления с рождения сына в стихах

В вашем доме праздник славный —

Мужичок родился главный,

Крепкий богатырь, милашка,

Ангелок-очаровашка.

Пусть, как папа, растет сильным

И, как мамочка, красивым,

Чтобы с самого рожденья

Был предметом восхищенья.

Не болел чтоб никогда,

Бодрым, шустрым был всегда,

Бегал, прыгал и скакал,

Папу с мамой уважал!

***

Вас с сынулей поздравляем

И здоровья всем желаем.

Пусть растет на радость вам

Не по дням, а по часам,

Шум и смех приносит в дом,

Всё исследуя кругом.

Папа с мамой, вам — везенья,

В воспитании — терпенья.

***

Девять месяцев вы ждали

Счастья этого, и вот —

То сбылось, о чём мечтали.

В жизни новый поворот!

Ваш малыш прекрасный самый,

В мире он такой один.

Поздравляем папу с мамой,

Ведь у вас родился сын!

***

Поздравляем вас с сынишкой,

Милым, маленьким мальчишкой,

И в семействе прибавлением,

И наследника рождением!

Пусть растет богатырем,

Умным, смелым мужиком,

И счастливым, и веселым,

И, конечно же, здоровым!

***

У вас сегодня прибавление!

Примите наше поздравление!

Сынишка пусть растет здоровым,

Сильным, смелым, очень добрым!

По ночам пусть крепко спит,

Днем немного пошалит.

Ангел пусть его хранит.

Чтоб был отменным аппетит!

Пусть на радость всем родным

Будет в меру озорным.

Чтобы в жизни у него

Было все лишь хорошо.

***

В этот радостный денек

У тебя случилось чудо,

Ведь родился твой сынок.

Это, правда, очень круто!

Пусть растет здоровым, крепким

И веселым парнем он!

Эх, какая радость — детки!

Наслаждайся каждым днем!

***

Мужичок! Какое счастье!

Жизнь наполнит вашу счастьем,

Принесет добро и свет

Вам на много-много лет.

Поздравляю вас с сыночком

И желаю ангелочку

Не болеть, расти большим,

Сильным быть, чуть озорным.

Всей семье желаю счастья.

Неотъемлемой пусть частью

Станет радость в жизни вашей.

Сыном мир теперь украшен!

Красивые открытки с рождением сына

Поздравление с рождением мальчика

Красивое поздравление с рождением мальчика

Поздравление на рождение сына

Пожелания с рождением сына

Поздравление с новорожденным мальчиком

Ранее "Телеграф" публиковал подборку поздравлений с новорожденным. Разделите радость этого события вместе с молодыми родителями.