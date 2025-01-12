С Днем Татьяны: короткие поздравления в стихах и прозе на украинском

Как поздравить Татьяну с именинами

12 января празднуют День Татьяны – праздник всех женщин, чье имя звучит так красиво и мелодично. Татьяна — имя с греческими корнями, которое означает "упорядочница" или "основательница". Обладательницы этого имени носят сильный характер, творческую душу и несгибаемую веру в себя. Их можно называть ласково Танюша, Танечка, Таня, Таня.

Этот день — прекрасная возможность поздравить знакомых Татьян и поблагодарить их за искренность, доброту и вдохновение, которое они дарят другим. Не забудьте выразить свои теплые пожелания, ведь искреннее слово имеет невероятную силу. Сделать это можно с помощью поздравлений на украинском, которые подобрал для вас "Телеграф".

Поздравления с Днем Татьяны своими словами

🌺 Дорога Тетяно! Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай кожен день буде наповнений щастям, а ангел-хранитель оберігає від усіх негараздів. Бажаю безліч радісних моментів і приємних сюрпризів! 🌟

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Тетяно, з твоїм святом! Ти — справжня зірка, яка дарує світло і тепло всім навколо. Бажаю тобі любові, удачі та натхнення у всіх починаннях! 💖

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🎉 Тетянко, вітаю тебе з Днем ангела! Нехай у твоєму житті буде якомога більше радості, щирих усмішок і здійснених мрій. Ти — неймовірна! 🌈

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Дорога Танюшо, вітаю тебе! Бажаю, щоб у твоєму житті було стільки щастя, скільки зірок на небі. Нехай всі мрії збуваються, а серце завжди радіє! 💫

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🌸 Вітаю з Днем Тетяни! Твоя енергія та доброта захоплюють усіх навколо. Бажаю, щоб доля дарувала тобі лише найкраще, а всі дні були сповнені радості та тепла.

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Танечко, вітаю з твоїм днем! Нехай кожен новий день приносить тобі радість, гарний настрій і безліч можливостей для успіху. Ти заслуговуєш на все найкраще! 🌺

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🎀 Тетянко, з Днем ангела! Бажаю, щоб у твоєму житті завжди було місце для щастя, любові та здійснення мрій. Нехай всі негаразди залишаються далеко позаду!

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Танюшо, вітаю тебе! Нехай твоє життя буде яскравим і наповненим щасливими моментами. Бажаю тобі міцного здоров’я, удачі та щирих друзів! 💕

Поздравления с Днем Татьяны в стихах

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🌺 Тетяна, Танюшо, Тетянка,

Вітаю з твоїм лише святом!

Хай сонячних й радісних ранків

В житті твоїм буде багато.

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З днем Тетяни шлю вітання!

Хай здійсняться всі бажання.

Хай казковим буде вечір,

Хай буде повним щастя глечик 🌟

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Сьогодні твої іменини, Тетянко!🎉

Бажаю в душі лиш веселих пісень,

Щоб ти посміхалася кожного ранку,

Щоб був повен радощів кожен твій день!

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З Днем Тетяни привітати🌸

Поспішаю я сьогодні,

Усіх благ вам побажати

І здоров’ячка безодню.

Успіхів, достатку, ласки,

Миру, радості, добра,

Світлих днів, немов у казці,

Вірних друзів і тепла!🌟

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В День Тетяни побажань

Зичу щирих й шлю вітань!

Щастя, радості, натхнення,

Було щоб світлим сьогодення,

Життя презенти дарувало,

Негоди дім твій оминали!💕

***

Вітаю з днем Тетяни,🎀

Бажаю вам тепла,

І радості фонтани,

Й натхнення джерела!

І жити — не тужити

Ще добрих двісті літ,

Красу навкруг творити,

В житті лишити слід!💕