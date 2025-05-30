Поздравления с 5-летием мальчику: сделайте его день рождения незабываемым

Подарите имениннику радость и приятные впечатления

Пять лет — прекрасный возраст, когда мальчик активно познает мир, радуется даже мелочам и искренне верит в чудеса. Поздравить мальчика 5 лет — значит подарить ему море улыбок, ярких впечатлений и добрых слов, ведь в этот день он ждет внимания от близких и сюрпризов.

Имениннику будет очень приятно услышать искренние пожелания от семьи, друзей и даже знакомых. Поэтому "Телеграф" подобрал для вас яркие и душевные поздравления с днем рождения 5 лет мальчику. Пусть они подарят радость и оставят в сердце маленького именинника приятные впечатления.

Поздравления с 5-летием мальчику в прозе

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С днем рождения 5 лет! 🎂 Желаю тебе невероятных приключений, веселых игр, добрых друзей и исполнения всех заветных желаний. Ты настоящий супергерой — смелый, умный и добрый! 💪🚀

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Поздравляем с днем рождения!🎈 Пусть каждый день будет наполнен смехом, радостью и новыми открытиями. Счастья тебе, здоровья и самых классных игрушек! 🧸✨

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С 5-летием тебя! 🥳 Желаю тебе расти веселым, здоровым, умным мальчиком. Пусть рядом будут любящие люди, а в жизни — только яркие краски и добрые сказки! 📚🌈

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Поздравляю с днем рождения 5 лет! Пусть в твоей жизни будет много волшебства, сладостей, интересных книг и мультфильмов. Будь счастлив каждый день! 🍭📺

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С днем рождения! Тебе уже целых 5 лет! Пусть тебя всегда окружают забота, любовь и доброта. Желаю тебе крепкого здоровья, радости и верных друзей! 🤗👦

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С 5-летием, наш замечательный мальчик! 🌟 Пусть твои мечты сбываются, как по волшебству, а жизнь будет наполнена удивительными открытиями и играми! 🧩🚗

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Поздравляю с днем рождения! Желаю тебе море конфет, горы подарков и море веселья. Пусть каждый день будет как праздник! 🍬🎁🎊

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Тебе исполняется 5 лет сегодня! Это время чудес, веселья и улыбок. Пусть твоя жизнь будет как сказка — добрая, яркая и полная чудес! 🏰

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С днем рождения 5 лет! Будь всегда радостным, смелым и любознательным. Пусть на твоем пути будет только свет, добро и счастье! 🐻🎈

Поздравления мальчику 5 лет в стихах

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С днем рождения, с юбилеем!

Вот исполнилось и пять,

Ты подрос и стал умелым,

Стал умней и больше знать!

Ты расти большим и сильным,

Славным, добрым пареньком,

Шустрым, радостным, активным

И заботливым при том!

Слушай мамочку и папу,

И чем можешь, помогай,

Будь хорошим мальчуганом —

Бегай, прыгай и играй!

***

С пятилетием, мальчишка,

Поздравляю я тебя!

Пусть гордится непременно

Дружная тобой семья.

Ты расти здоровым, смелым,

Добрым, бойким, деловым.

Заряжай родных и близких

Позитивом ты своим.

***

Пять лет — немаленькая дата,

Уже большой мальчишка ты,

Хотя ведь малышом когда-то

Тебя в конверте принесли.

Но быстро время пролетело,

Теперь тебя и не узнать.

Тебе в твой пятый день рожденья

Хотим здоровья пожелать.

Еще успеха и везенья,

Удачи и счастливых дней,

Мечты заветной исполненья,

Хороших преданных друзей!

***

Тебе сегодня ровно пять,

Тебя мы будем поздравлять

И станем пальчики считать:

Один — всегда будь самым первым,

А два — стань сильным и умелым,

Три — будь красивым, ловким, смелым,

Четыре — все ты должен знать,

А пять — стремись нас удивлять!

***

Веселому и умному,

Порой немного шумному,

Талантливому мальчику

Хотим мы пожелать

Здоровья, развлечений,

Полезных увлечений.

Мы очень-очень рады,

Что тебе сегодня пять!

***

Родной наш, в этот праздничный момент

Прими от нас огромный комплимент:

Ты взрослый, настоящий джентльмен.

Ты сильный, как из фильма супермен!

Желаем от души, чтоб в эти пять

Все было, о чем мог ты лишь мечтать.

Расти здоровым, сильным и большим.

Желаем тебе счастья от души!

Открытки с днем рождения мальчику 5 лет