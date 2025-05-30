Вітання з 5-річчям хлопчику: зробіть його день народження незабутнім

Подаруйте імениннику радість та приємні враження

П’ятиріччя — чудовий вік, коли хлопчик активно пізнає світ, радіє навіть дрібницям і щиро вірить у дива. Привітати хлопчика з 5-річчям — значить подарувати йому море усмішок, яскравих вражень і добрих слів, адже в цей день він чекає на увагу від близьких і сюрпризи.

Імениннику буде дуже приємно почути щирі побажання від родини, друзів і навіть знайомих. Тому "Телеграф" підібрав для вас яскраві й душевні привітання з днем народження хлопчику на 5 років. Нехай вони подарують радість і залишать у серці маленького іменинника приємні враження.

Вітання з 5-річчям хлопчику у прозі

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З днем народження — 5 років! 🎂 Бажаю тобі неймовірних пригод, веселих ігор, добрих друзів і здійснення всіх заповітних бажань. Ти справжній супергерой — сміливий, розумний і добрий! 💪🚀

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Вітаємо з днем народження!🎈 Нехай кожен день буде сповнений сміхом, радістю та новими відкриттями. Щастя тобі, здоров’я та найкрутіших іграшок! 🧸✨

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З 5-річчям тебе! 🥳 Бажаю тобі зростати веселим, здоровим, розумним хлопчиком. Нехай поряд будуть люблячі люди, а в житті — лише яскраві барви та добрі казки! 📚🌈

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Вітаю з днем народження — 5 років! Нехай у твоєму житті буде багато чарів, солодощів, цікавих книжок і мультиків. Будь щасливим кожного дня! 🍭📺

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З днем народження! Тобі вже цілих 5 років! Нехай тебе завжди оточують турбота, любов і доброта. Бажаю тобі міцного здоров’я, радості й вірних друзів! 🤗👦

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З 5-річчям, наш чудовий хлопчику! 🌟 Нехай твої мрії здійснюються, немов за помахом чарівної палички, а життя буде наповнене дивовижними відкриттями та іграми! 🧩🚗

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Вітаю з днем народження! Бажаю тобі море цукерок, гори подарунків і море веселощів. Нехай кожен день буде, як свято! 🍬🎁🎊

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Тобі сьогодні виповнюється 5 років! Це час чудес, радості й усмішок. Нехай твоє життя буде, як казка — добра, яскрава й повна див! 🏰

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З днем народження — 5 років! Будь завжди радісним, сміливим і допитливим. Нехай на твоєму шляху буде лише світло, добро і щастя! 🐻🎈

Вітання хлопчику 5 років у віршах

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5 років — це маленький ювілей!

Веселощів багато, море сміху.

Здоров’я завжди буде хай міцне.

Зростай, дитино, рідним ти на втіху.

Щасливого дитинства та добра,

Веселих буднів, як і вихідних.

Нехай потішать торт тебе та гра.

І подарунків щедрих та крутих!

Нехай казкові мрії всі твої

Здійсняться, море щастя принесуть.

У серці хай співають солов’ї,

Щоб радість у душі своїй відчуть.

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День чудовий сьогодні і гарний,

Ювілей хай твій буде безхмарним.

З п’ятиріччям тебе я вітаю,

Тільки посмішки щиро бажаю.

Хай зникають усі хвилювання,

Хай скоріше здійсняться бажання,

Щоб в житті все було як належно,

Знало серце любов щоб безмежну.

Оченятка хай сяють, як зорі,

Сміх лунає, мов хвилі на морі,

Щоб душа твоя пісню співала,

Щастя, радість тобі дарувала.

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Щиро, з радістю вітаю,

Бо 5 років — ювілей!

Побажань багато маю:

Нових іграшок, ідей,

Втіх, розваг і задоволень,

Подарунків і забав,

Щастя і здоров`я в долі,

Знань нових і добрих справ!

***

У п’ятирічний ювілей

Прийми чудові привітання:

Цікавого тобі життя,

Нехай здійсняться всі бажання.

Рости, радій і посміхайся,

Новому ти щодня навчайся.

Хай казку кожна мить дарує,

Дивами доля зачарує.

***

Вітаю тебе з святом,

5 років вже тобі!

Нехай буде багато

Радості в житті!

Бажаю тобі щастя,

Хай виповняться мрії,

І щоби відбувалися

Лише гарні події!

***

Ти людина невеличка,

Але ти вже п`ятирічка!

Тож вітаємо завзято

Ми тебе у славне свято

Та бажаємо зростати,

Світ скоріше пізнавати,

Тішитись теплом родини.

Хай щастить тобі, дитино!

Листівки з днем народження хлопчику 5 років