Вітання з 5-річчям хлопчику: зробіть його день народження незабутнім
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Подаруйте імениннику радість та приємні враження
П’ятиріччя — чудовий вік, коли хлопчик активно пізнає світ, радіє навіть дрібницям і щиро вірить у дива. Привітати хлопчика з 5-річчям — значить подарувати йому море усмішок, яскравих вражень і добрих слів, адже в цей день він чекає на увагу від близьких і сюрпризи.
Імениннику буде дуже приємно почути щирі побажання від родини, друзів і навіть знайомих. Тому "Телеграф" підібрав для вас яскраві й душевні привітання з днем народження хлопчику на 5 років. Нехай вони подарують радість і залишать у серці маленького іменинника приємні враження.
Вітання з 5-річчям хлопчику у прозі
***
З днем народження — 5 років! 🎂 Бажаю тобі неймовірних пригод, веселих ігор, добрих друзів і здійснення всіх заповітних бажань. Ти справжній супергерой — сміливий, розумний і добрий! 💪🚀
***
Вітаємо з днем народження!🎈 Нехай кожен день буде сповнений сміхом, радістю та новими відкриттями. Щастя тобі, здоров’я та найкрутіших іграшок! 🧸✨
***
З 5-річчям тебе! 🥳 Бажаю тобі зростати веселим, здоровим, розумним хлопчиком. Нехай поряд будуть люблячі люди, а в житті — лише яскраві барви та добрі казки! 📚🌈
***
Вітаю з днем народження — 5 років! Нехай у твоєму житті буде багато чарів, солодощів, цікавих книжок і мультиків. Будь щасливим кожного дня! 🍭📺
***
З днем народження! Тобі вже цілих 5 років! Нехай тебе завжди оточують турбота, любов і доброта. Бажаю тобі міцного здоров’я, радості й вірних друзів! 🤗👦
***
З 5-річчям, наш чудовий хлопчику! 🌟 Нехай твої мрії здійснюються, немов за помахом чарівної палички, а життя буде наповнене дивовижними відкриттями та іграми! 🧩🚗
***
Вітаю з днем народження! Бажаю тобі море цукерок, гори подарунків і море веселощів. Нехай кожен день буде, як свято! 🍬🎁🎊
***
Тобі сьогодні виповнюється 5 років! Це час чудес, радості й усмішок. Нехай твоє життя буде, як казка — добра, яскрава й повна див! 🏰
***
З днем народження — 5 років! Будь завжди радісним, сміливим і допитливим. Нехай на твоєму шляху буде лише світло, добро і щастя! 🐻🎈
Вітання хлопчику 5 років у віршах
***
5 років — це маленький ювілей!
Веселощів багато, море сміху.
Здоров’я завжди буде хай міцне.
Зростай, дитино, рідним ти на втіху.
Щасливого дитинства та добра,
Веселих буднів, як і вихідних.
Нехай потішать торт тебе та гра.
І подарунків щедрих та крутих!
Нехай казкові мрії всі твої
Здійсняться, море щастя принесуть.
У серці хай співають солов’ї,
Щоб радість у душі своїй відчуть.
***
День чудовий сьогодні і гарний,
Ювілей хай твій буде безхмарним.
З п’ятиріччям тебе я вітаю,
Тільки посмішки щиро бажаю.
Хай зникають усі хвилювання,
Хай скоріше здійсняться бажання,
Щоб в житті все було як належно,
Знало серце любов щоб безмежну.
Оченятка хай сяють, як зорі,
Сміх лунає, мов хвилі на морі,
Щоб душа твоя пісню співала,
Щастя, радість тобі дарувала.
***
Щиро, з радістю вітаю,
Бо 5 років — ювілей!
Побажань багато маю:
Нових іграшок, ідей,
Втіх, розваг і задоволень,
Подарунків і забав,
Щастя і здоров`я в долі,
Знань нових і добрих справ!
***
У п’ятирічний ювілей
Прийми чудові привітання:
Цікавого тобі життя,
Нехай здійсняться всі бажання.
Рости, радій і посміхайся,
Новому ти щодня навчайся.
Хай казку кожна мить дарує,
Дивами доля зачарує.
***
Вітаю тебе з святом,
5 років вже тобі!
Нехай буде багато
Радості в житті!
Бажаю тобі щастя,
Хай виповняться мрії,
І щоби відбувалися
Лише гарні події!
***
Ти людина невеличка,
Але ти вже п`ятирічка!
Тож вітаємо завзято
Ми тебе у славне свято
Та бажаємо зростати,
Світ скоріше пізнавати,
Тішитись теплом родини.
Хай щастить тобі, дитино!