Поздравления с 8 марта сестре: милые стихи, проза и открытки

Международный женский день - это хороший повод поздравить родного человека теплыми словами.

С 8 Марта, сестренка! Желаю жизни светлой, яркой. Чтоб твои глаза всегда сверкали от счастья и радости. Чтоб мечты твои сбывались, а планы осуществлялись. Чтоб тебя всегда окружали честные, надежные люди

Очень сильно постараюсь

Для тебя быть лучшим братом!

Все, о чем меня попросишь,

Буду в этом помогать!

Милая моя сестренка,

Поздравляю с 8 марта!

Ты — мой близкий человечек,

Я хочу тебе сказать!

Сестренка моя, ты такая красивая,

Умная, добрая и терпеливая!

Умеешь ты слушать и помогаешь,

Всегда, и во всем меня выручаешь!

Желаю тебе быть самой любимой,

Найти жениха, чтоб носил на руках!

Хочу с 8 марта тебя я поздравить

В этих чудесных, прекрасных стихах!

В этот славный день весенний,

В день прекрасной половины,

Я хочу тебя поздравить

Глубиною всей души!

Моя милая сестренка,

Поздравляю с 8 марта!

В мире будь самой счастливой

И к удаче поспеши!

Моя хорошая, милая сестричка, поздравляю тебя с 8 Марта! Очень хочу, чтобы ты сияла, как долгожданное весеннее солнышко. Чтобы каждый день был полон добра, надежды и любви. Пусть вся твоя жизнь будет светлой и легкой. Ты нужна, важна, красива, прекрасна, умна и самодостаточна! Больших тебе успехов! С праздником!

Сестра всегда меня услышит,

Сестра всегда меня поддержит

Сестра всегда во всем поможет,

И будет доброй, милой, нежной!

Я поздравляю с 8 марта

Тебя, любимая сестренка!

Хочу еще я здесь добавить,

Что ты отличная девчонка!

Сверкает солнце за окном,

Значит уже пришла весна!

С международным женским днем,

Моя любимая сестра!

Пусть негатив уйдет навечно

И дни все будут яркими!

И пусть судьба тебя одарит

Приятными подарками!

Дорогая сестричка, с 8 Марта! Ты – настоящий солнечный лучик в нашей семье: нежная, добрая, невероятно талантливая и яркая! Пусть каждый день приносит тебе радость, пусть мечты сбываются легко, а счастье и любовь всегда идут рядом! Оставайся такой же красивой, обаятельной и неповторимой! Пусть в твоём сердце живёт весна, а рядом будут только достойные люди!

Дорогая сестренка, с днем 8 Марта, с праздником весны и красоты! Ты — лучик солнца в нашей семье, ты наша умница и красавица, ты — мой самый дорогой друг. Пускай каждый твой день будет исполнен только позитивными эмоциями. Желаю тебе счастья и любви, здоровья и красоты, достижения поставленных целей и воплощения самых заветных желаний.

Моя любимая сестра, поздравляю тебя с 8 Марта! Желаю, чтобы твоя жизнь была, как твой любимый сериал – захватывающей, полной неожиданных приятных сюрпризов и с обязательным хэппи-эндом! Пусть у тебя всегда будет миллион причин для улыбки, а кошелёк становится всё толще! Оставайся такой же яркой, стильной и жизнерадостной!

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Моя дорогая сестричка! Пусть весенний ветерок приносит тебе только хорошие новости, пусть счастье наполняет твою душу, а любовь – сердце. Желаю, чтобы каждый момент твоей жизни был полон тепла, гармонии и вдохновения! С 8 марта!