Привітання з 8 березня сестрі: милі вірші, проза та листівки
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Міжнародний жіночий день — це гарна нагода привітати рідну людину теплими словами.
З 8 Березня, сестричка! Бажаю життя світлому, яскравому. Щоб твої очі завжди сяяли від щастя та радості. Щоб твої мрії збувалися, а плани здійснювалися. Щоб тебе завжди оточували чесні, надійні люди!
Моя сестричко, я вітаю
З жіночим святом, з днем весни!
Від серця щиро я бажаю
Удачі, щастя і краси!
І ще бажаю я натхнення,
Щоб гарний настрій в тебе був,
Щоб повз проходили проблеми,
Скоріше час невдач минув!
Сестричко люба, вітаю зі святом весни!
Коханою будь, всміхайся, сама люби.
Успішною будь, і нехай вдається усе,
А душа твоя хай повсякчас цвіте.
Хай у домі твоєму завжди лунає сміх,
Обіймай частіше найкращих людей своїх.
Нехай омиває весна землю теплою зливою,
Щоб ти, моя люба сестричко, завжди була щасливою!
Вітаю з 8 Березня тебе,
Нехай твоя доля сяє й цвіте,
Залишайся завжди такою:
Веселою, милою, чарівною.
Хай у серці твоїм панує любов,
Ніжні почуття душу прикрашають,
Хай радість завітає знов і знов,
Негаразди тебе оминають.
Моя гарна, мила сестричка, вітаю тебе з 8 Березня! Дуже хочу, щоб ти сяяла, як довгоочікуване весняне сонечко. Щоб кожен день був сповнений добра, надії та любові. Нехай все твоє життя буде світлим і легким. Ти потрібна, важлива, красива, прекрасна, розумна та самодостатня! Великих тобі успіхів! Зі святом!
З Міжнародним жіночим днем, сестричко, вітаю!
Днів щасливих, здійснення мрій тобі я бажаю.
Залишайся завжди така ж привітна і щира,
Хай в гармонії плине життя, любові і миру
Буде сповнене серце твоє, будеш досягати
Усього, що прагне душа… Цілую! Зі святом!
З весною, з святом березневим,
Приймай, сестричко, привітання.
Нехай пташки співають в серці,
Здійсняються усі бажання!
Краси бажаю та любові,
Натхнення, злагоди та щастя.
Нехай весна панує всюди,
Нехай усе, що хочеш, вдасться!
Дорога сестричка, з 8 Березня! Ти – справжній сонячний промінчик у нашій родині: ніжна, добра, неймовірно талановита та яскрава! Нехай кожен день приносить тобі радість, нехай мрії збуваються легко, а щастя та кохання завжди йдуть поруч! Залишайся такою ж красивою, чарівною та неповторною! Нехай у твоєму серці живе весна, а поряд будуть лише гідні люди!
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Дорога сестричка, з днем 8 Березня, зі святом весни та краси! Ти — промінчик сонця в нашій родині, ти наша розумниця і красуня, ти мій найдорожчий друг. Нехай кожен твій день буде виконаний лише позитивними емоціями. Бажаю тобі щастя та любові, здоров’я та краси, досягнення поставлених цілей та втілення найзаповітніших бажань.
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Моя улюблена сестро, вітаю тебе з 8 Березня! Бажаю, щоб твоє життя було, як твій улюблений серіал – захопливе, сповнене несподіваних приємних сюрпризів і з обов’язковим хепі-ендом! Нехай у тебе завжди буде мільйон причин для посмішки, а гаманець стає все товщим! Залишайся такою ж яскравою, стильною та життєрадісною!
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Моя люба сестричка! Нехай весняний вітерець приносить тобі тільки добрі новини, нехай щастя наповнює твою душу, а кохання – серце. Бажаю, щоб кожен момент твого життя був сповнений тепла, гармонії та натхнення! З 8 березня!