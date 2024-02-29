Вечный революционер. Почему Степан Хмара выступал против режима и президентов

Единственный более-менее одобрительный отзыв Степана Ильковича получил только один глава государства

В четверг, 29 февраля, исполнилось девять дней после смерти Героя Украины Степана Хмары, который во времена Советского Союза боролся с режимом и провел несколько лет в лагерях, а в годы независимости продолжил отстаивать украинскую идею. Его острые высказывания в сторону политиков и непримиримая позиция по отношению к врагам государства — уже часть истории. "Телеграф" собрал интересные факты из жизни выдающегося украинца.

Типографская машинка из Москвы и псевдоним

Убеждения Степана Хмары и его нелюбовь к тоталитарной системе сформировали время и регион, в котором он родился. Маленький Степан застал приход советской власти на Западную Украину вроде как с освободительными идеями, а по факту — с террором. В сознании будущего правозащитника и политика запечатлелась картина, как у школы энкаведешники добивали членов подполья.

"У нас власть советскую никто не воспринимал. Все прекрасно понимали, что это чужая власть, враги, захватчики. "Пришла советская власть — ничего не поделать". Вирусом советским люди не были заражены", — вспоминал об этом периоде Степан Илькович в спецпроекте "Дисиденты".

Впоследствии во время учебы в медицинском университете молодой Хмара собирал данные о репрессиях, преследованиях украинской интеллигенции и распространял эту информацию. Кроме того, знакомил украинцев с запрещенной литературой. Ему принадлежит перевод труда правозащитника и академика Андрея Сахарова "Размышления о мире, интеллектуальной свободе и прогрессе". Свой путь к самиздату сам Степан Илькович в одном из интервью объяснил тем, что группы, которые этим занимались в тот период, не продвигали идею государственности и самостоятельности Украины, а сосредотачивались на борьбе за права человека.

Архивным фото Степана Хмары в 21-летнем возрасте поделилась в соцсетях его жена Роксолана.

"Это было хорошо, но этого было мало и недостаточно. И надо было, чтобы кто-то нес ту эстафету государственности… Потому что какие могут быть гарантированы права человека, если не допускаются права нации?! А право нации — творить свое государство национальное. Я собственно из таких соображений подключился [к самиздату] на переломе 70-х годов силой обстоятельств, и писал статьи политического характера . Я считал, что это нужно было делать по двум причинам: во-первых, осветить репрессии КГБ того времени, особенно 1971-1972 годов, когда начался тотальный террор в Украине. сломить сопротивление", — отмечал Хмара.

Кроме вопросов, связанных с издательством, Степан Илькович на основе исторических фактов и демографических данных подготовил тщательное исследование "Этноцид украинцев в СССР".

"Эта книга, изданная в 1976 году на Западе на украинском и английском, в свое время стала информационной "бомбой" из-за железного занавеса. В отличие от правозащитных и общедемократических текстов диссидентов автор рассматривал СССР как оккупационную власть над украинцами, а режим как колониальный и этноцид" , — объяснял ее ценность журналист Вахтанг Кипиани.

Книга Облака об этноциде украинцев стала информационной "бомбой", раскрывавшей преступления советщины.

Чтобы подольше заниматься столь важным делом, Хмара писал под псевдонимом Максим Сагайдак. А чтобы запутать следы комитетчиков, использовал для распространения самиздата оборудование, приобретенное в Москве.

"В Украине все печатные машинки, которые были в продаже, регистрировались КГБ. Они с каждой "снимали" шрифт и потом отслеживали, кто купил. Так же и в комиссионных магазинах. Я об этом знал и знал, что в Москве такая регистрация не проводится. Поэтому послал человека, чтобы он купил там за мои деньги печатную машинку и фотоаппарат с зеркальным объективом, чтобы размножать фотокопии. Это дорогое и громоздкое средство, но других не было", — объяснял в упомянутом интервью Хмара.

Несмотря на все меры безопасности, КГБ вышел на след Степана Ильковича и арестовал в марте 1980-го. При обыске дома у него ничего не нашли и три дня продержали в изоляторе, а затем предъявили машинописный вариант "Украинского вестника" и ученическую тетрадь с показаниями одного из знакомых. "Хорошо, что он не все знал, и ни на кого другого, кто мне помогал, не вышли", — подчеркивал Хмара и объяснял поступок человека, который его фактически "сдал", страхом.

Пытки голодом, холодом и одиночеством

Следствие и суд над Хмарой были быстрыми – уже через полгода его признали виновным по двум статьям – "антисоветская агитация и пропаганда" и "частное предпринимательство" (ч. 1 ст. 62 и ст. 150 УК УССР). Наказанием стало семь лет лагерей строгого режима и пять лет ссылки с конфискацией имущества.

"Какая была тактика КГБ? Обязательно тем, кого сажали по 62-й статье, находили еще одну — чисто криминальную. Почему они это делали? Думаю, по двум причинам. Во-первых, эта статья совершенно не соответствовала действующей Конституции и они перестраховывалось. И потом, чтобы бросить тень на нашего брата. Вот видите, тот продавал… подсунули наркотики, другому 10 долларов, будто он торговал валютой, у Олексы Тихого нашли обрез на Донбассе, где он жил. Мне приписали предпринимательскую деятельность, потому что я работал стоматологом и вроде бы это логично воспринималось", — объяснял Степан Илькович в разговоре с журналисткой Татьяной Даниленко.

Отсидел весь термин Хмара на Урале — в концлагерях строгого режима ВС-389/35 (ст. Всехсвятская) и №36 (с. Кучино Пермской области), в последнем отбывал наказание и украинский поэт-шестидесятник Василий Стус. Степана Ильковича, как и других заключенных, все время продолжали "обрабатывать". Сначала это были предложения сотрудничества, на которые тюремщики получили отказ, а затем и другие методы воздействия. Среди них — лишение свиданий с родными и систематическое направление в карцер. Хмара провел в специальных изолированных камерах всего 302 (!) суток, то есть почти год.

Так выглядела всеобщая камера в лагере "Пермь-36", где содержались политические заключенные.

"Карцер на Урале — это серьезная пытка. Я не говорю о голоде — это такое, хотя и он присутствовал. Давали 50 граммов хлеба, но такого, что его нельзя было есть, через день суп, в котором плавало пару крупинок, и еще был чай — такая горячая грязная жидкость. Но больше всего что ударяло — это холод", — объяснял Хмара журналистке.

По его словам, шансов согреться, а без этого и уснуть, у человека в карцере не было. Ведь перед тем, как тебя туда отправляли, переодевали в тоненькую робу, кроме того, не давали постель и одеяло, так что лежать можно было только на дощатых нарах. Кстати, из-за того, что система лагерей до сих пор действует в современной России, где сейчас содержатся тысячи украинцев, Степан Илькович советовал в интервью беречь почки во время пребывания в карцере. Для этого лежа, по его словам, следует подкладывать под поясницу руки, чтобы немного изолировать их от холодного покрытия. А еще лучше свернуться калачиком, чтобы снизить площадь теплоотдачи, и вообще меньше двигаться, чтобы не нагружать сердце и беречь каждую калорию.

Хмара признался, что условия содержания были фактически несовместимы с жизнью, несмотря на это организм продолжал функционировать. Для объяснения этого диссидент придумал собственный термин — "феномен паука". Как это членистоногое, обитавшее в углу камеры и на длительное время замиравшее, не имея чем поживиться, а потом начинавшее плести свою паутину, так и человек без еды, сна и тепла на время замедлялся, экономя ресурсы, а впоследствии вопреки всем законам природы продолжал жить и бороться.

Голодовки, революции и законы

После выхода на свободу в 1987 году и возвращения в Украину Хмара стал активным участником происходивших в СССР общественных и политических процессов. Например, он был среди организаторов голодовки в Москве, чтобы привлечь внимание к репрессированной Украинской греко-католической церкви и Украине в целом.

"Когда был международный кинофестиваль в Москве, мы там сумели обмануть московские спецслужбы и милицию, и все же когда перед перерывом наши пикетчики выбросили лозунги, и это все было снято, сфотографировано, это тоже способствовало огласке и привлечению внимания международной общественности к вопросам Украины, вопросам Церкви, вопросам свободы, в конце концов, и вообще к украинскому вопросу, что есть такая Украина, есть такой народ, он борется за свободу и независимость", — вспоминал об одном из этапов той борьбы Облако в проекте "Устная история Независимой Украины 1988- 1991".

Впоследствии как народный депутат (был избран впервые в 1990 году в качестве мажоритарщика, а затем еще дважды проходил в парламент — Ред. ) вместе с немногими коллегами физически стал на сторону студенчества во время " Революции на граните", проходившей в Киеве в октябре 1990 года.

Облако и 12 его коллег-депутатов голодали вместе со студентами во время "Революции на граните". на

"Формально нас поддерживали все тогдашние оппозиционеры из Народного совета и Народного руха, но только их поддержка не распространялась по главному нашему требованию — "Перевыборы Верховной Рады на многопартийной основе ", и только Илькович организовал группу таких же ярых как он (12 человек), привел их к нам в лагерь, и они голодали на равных со студентами, — вспоминает в Facebook Олесь Доний, журналист и депутат Верховной Рады VII созыва. — Если бы оппозиция и Украина к нам тогда прислушались и провели перевыборы Верховного Совета, то мы бы в 1991 году устранили коммунистическую номенклатуру от власти, и Украина вслед за всей Центральной Европой уже давно была бы и в НАТО, и в ЕС, и, значит, фашистская Россия на нас бы не напала. Илькович это чувствовал. И как борец (вечный борец!) отстаивал. То есть опережал и время, и своих коллег по оппозиции (включая бывших диссидентов-политзаключенных)".

В том же году из-за спланированной провокации Хмара, несмотря на депутатский статус, еще раз окажется за решеткой — его обвинили в избиении работника милиции и на девять месяцев отстранили от законотворческой деятельности. На свободу он выйдет на следующий день после провозглашения независимости Украины. Однако Степан Илькович еще до ареста был задействован в работе парламентариев над Декларацией о государственном суверенитете Украины и в первую каденцию стал автором еще нескольких важных документов, которые имели значение для дальнейшего развития страны.

Степан Илькович трижды избирался в ВР Украины и участвовал в законодательстве.

"30 июля 1990 было принято постановление Верховного Совета (а тогда постановления имели силу закона) о срочной службе граждан Украины, — называл один из них Степан Хмара в интервью "Украине молодой". — Это был мой проект, за который проголосовали с незначительными изменениями. И уже осенью наши юноши остались служить в Украине — их больше не разбрасывали по территории Союза, не отправляли Бог знает куда. Тогда же некоторые попытались отменить такое постановление, но это не удалось. Так был открыт путь для создания Вооруженных сил Украины, тем более, что в том же 1990-м мы приняли и закон о Национальной гвардии Украины. А кроме этого — законы в поддержку экономической самостоятельности Украины".

Будет участвовать Степан Илькович и в Оранжевой революции, и в Революции достоинства. И еще несколько раз будет объявлять голодовку в поддержку тех или иных идей или личностей. Например, в 2015 году на один день откажется от еды вместе с участниками АТО, отправленными в Лукьяновское СИЗО. Кроме того, Степан Илькович будет приобщаться к громким судебным процессам. Среди них дело Семена Семенченко — бывшего нардепа и экскомандира 2-го батальона спецназначения "Донбасс", обвиненного в создании частной военизированной структуры. Также Хмара внимательно следил за процессом над "беркутовцами", которые расстреливали протестующих на улице Институтской в феврале 2014-го, и Романом Червинским — полковником ССО ВСУ, который, по мнению силовиков, превысил служебные полномочия во время неудачной операции по угону российского самолета.

Президент & парламент

На протяжении всей жизни Степан Хмара критиковал власть Украины в целом, и первых лиц в частности, да и в целом негативно отзывался об институте президентства. В одном из интервью он подчеркивал, что после развала СССР его активно продвигали из "Москвы" во всех бывших республиках как противовес парламентаризму и достигли своего. Это не позволило вовремя провести политические трансформации, последствия чего страна испытывает до сих пор.

"У нас основа всех кризисов — кризис власти в Украине. Потому что в Украине не было до сих пор настоящей украинской власти. Я имею в виду верхушку. Это потому, что у нас почти разрушен парламентаризм. У нас нет независимого парламента. Есть будто бы Верховный Совет, но на самом деле это филиал Администрации президента, сейчас это ОП, сам он ничего самостоятельно не решает! И это трагедия для Украины и это надо будет менять сразу после войны. Ибо если мы выбираем путь правового государства, то без полноценного парламента это сделать невозможно, поэтому борьба за парламентаризм — это борьба за демократическое правовое государство. К сожалению, многие из политиков тогдашних и нынешних этого не понимают. И, соответственно, общество. Потому что акценты всегда делаются на том, а кто будет президент? А не смотрят на то, что представительный орган, который должен отстаивать их интересы — это парламент!" – подчеркивал Степан Илькович.

Облако следил за многими судебными процессами, в частности, поддерживал экскомандира "Донбасса" Семенченко.

Касаясь персоналий украинских президентов, Хмара отмечал, что лучшего в стране еще не было и вряд ли будет. Леонида Кравчука в общении с прессой называл "абсолютно неспособным к государственному труду на таком уровне" и "сволочью, стоявшей на коленях перед Кремлем". Также он неоднократно подчеркивал, что тот допустил досадную для страны ошибки, отказавшись от ядерного оружия.

А Леонида Кучму в интервью Дмитрию Гордону характеризовал как "человека не интегрированного в украинскую культуру, который даже не знает украинского языка и истории". А еще он упрекал его в разрушении третьего состава парламента и превращении власти в мафиозную во времена его правления.

Более-менее одобрительный отзыв от Степана Ильковича получил лишь Виктор Ющенко, которого он определил как единственного украинского президента, при этом отметив его слабость как государственного менеджера и неспособность отказаться от "любимых друзей".

В 2021 году Хмара пришел в парламент по футболке с красноречивой надписью.

К Петру Порошенко диссидент имел многочисленные претензии, среди которых то, что тот не признал де-юре Россию агрессором и не ввел военное положение, когда уже был оккупирован Крым и российские войска начали войну на Донбассе, а также дал разгуляться в стране пятой колонне.

Не раз от Степана Хмары перепадало на орехи и действующему президенту Владимиру Зеленскому и его команде. Последнюю с трибуны Верховной Рады он обвинил в отсутствии патриотизма, сознательности и совести, назвал "шпаной, ликвидаторами государства" и "перекатиполем, не имеющим корней".

Денуклеаризация и демилитаризация РФ

Степан Хмара всегда однозначно высказывался о перспективах войны России с Украиной. По его мнению, она будет продолжаться до тех пор, пока северо-восточный сосед будет существовать в форме федерации.

"Какую Россия выберет форму войны с Украиной, будет зависеть от многих обстоятельств, — отмечал в эфире проекта "Великий Львов" Степан Илькович. — От самой Украины, от ее готовности защищаться. От международной ситуации. И, безусловно, от состояния России — экономического и социального прежде всего. Надеяться на то, что война прекратится, не стоит. Другое дело, какую ее форму, наиболее выгодную для себя, будет выбирать российское руководство. Мы должны помнить, что Россия провозгласила свой вердикт в отношении Украины, что такого государства нет и не может быть. И к этому они бы хотели идти, чтобы наконец реализовать эту идею фикс".

Облако не питало иллюзий, относительно намерений России воевать с Украиной еще длительное время.

Когда наконец полномасштабное вторжение началось, то Хмара не сидел дома и патрулировал свой квартал в Киеве с другими такими же "старыми партизанами". Об этом он рассказал журналисту Евгения Кузьменко.

Следующие два года и вплоть до смерти Степан Хмара активно следил за событиями в политической жизни страны и на фронте. Своими мыслями на этот счет делился в Facebook. Здесь и разъяснение еще в первые дни, почему следует не просить у зарубежных партнеров "закрыть небо над Украиной", а бороться за получение от них достаточного количества самолетов и снарядов. И более свежие размышления о залоге удачного контрнаступления, которому помогло бы открытие "белорусского фронта" с одновременным ударом по Керченскому мосту.

Радостное сообщение по случаю освобождения острова Змеиный Степан Илькович дополнил объяснением необходимости вытеснить российский военный флот из Черного и Азовского морей после окончательной победы над врагом.

"Чем больше теперь уничтожим военных судов Московии, тем существенно улучшим предпосылки для убеждения наших союзников, заставить рашистов забраться из теплых южных морей (на Балтике эта идея уже на начальной стадии воплощения в жизнь). Ведь Финляндия и Швеция фактически уже члены НАТО. Идею вытеснить постсоветскую Россию из теплых морей еще 40 лет назад я изложил своим собратьям из порабощенных республик СССР в концлагере на Урале. Уже тогда я считал, что реализация этой идеи — это мощный шаг для демонтажа Российской империи", — напоминал читателям диссидент.

Степан Илькович был до последнего в курсе событий на Украине и надеялся дождаться ее победы.

Также Хмара в сообщении о неудовлетворительных для страны результатах восьмого "Рамштайна" размышлял о трех возможных сценариях окончания войны. Первый — сокрушительный разгром российских войск и освобождение всех украинских территорий, включая Донбасс и Крым. А также последующая денуклеаризация (ядерное разоружение – Ред. ), демилитаризация и дезинтеграция РФ как империи под контролем международной антиимперской коалиции и последующим наказанием всех причастных. Второй – освобождение всех украинских земель от российской оккупации и прекращение боевых действий. Третий – полное поражение ВСУ.

"Украину устраивает первый вариант. И это нужно не только нам, украинцам, но и всему человечеству — ликвидация вселенского зла, как точно назвал Российскую империю великий президент США Рональд Рейган", — отмечал Хмара.

Последний пост Степан Илькович опубликовал 15 февраля – в то время, когда коварная болезнь оставляла ему уже совсем мало времени на этом свете. Облако выразил обеспокоенность тем, что в Авдеевку завели "нашу замечательную, профессиональную, добровольческую 3-ю штурмовую во главе с Андреем Белецким". А уже через шесть дней его не стало.