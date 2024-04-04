Цена вопроса 2 миллиардов долларов - почему Philip Morris не уходит из России, и работает в Украине

Компания уже третий год пытается усидеть на двух стульях

Хотя за два года полномасштабной украино-российской войны против Украины от бизнеса в стране-агрессоре отказались многие западные компании, на такой шаг оказались способны далеко не все. К примеру, один из крупнейших производителей табачных изделий в мире — американский концерн Philip Morris продолжает работать и в Украине, и в России.

"Телеграф" разбирался, почему американцы несмотря на фактическое уничтожение их табачного бизнеса в Украине, не хотят отказываться работать в стране, которая стала тому причиной. При этом после вторжения российских войск в Украину в 2022 году компания давала громкие обещания покинуть рынок РФ.

Фабрика во Львове взамен остановленной в Харькове

Еще в 1994-м году Philip Morris приобрела Харьковскую табачную фабрику и открыла на ней производство, которое в лучшие годы составляло до 20 млрд сигарет, или до четверти объема табачного рынка Украины. Однако после попадания российской ракеты в мае 2022 года производство на предприятии встало.

В Philip Morris заявили, что хотя производство пострадало незначительно, из-за опасности для персонала и отсутствия бомбоубежищ производство будет перемещено во Львов. Речь шла об инвестициях более 30 млн дол. и создании 250 новых рабочих мест. Всего табачная компания в Украине до вторжения давала работу 1300 украинцам.

Как утверждают в Philip Morris, с 1994 года они инвестировали в Украину около 700 млн дол, а только за 2023-й год в виде налогов отдали 30,3 млрд грн или чуть более 800 млн дол. При этом по данным аналитического сервиса YouControl выручка ПАО "Филипп Моррис Украина" в 2022 году составила 5 млрд 66 млн грн. (157 млн дол.) тогда как годом ранее 11,4 млрд грн. (422 млн дол)

Хотя агрессия РФ привела к убыткам для Philip Morris в Украине, прекращать свой бизнес в стране-агрессоре компания не собирается.

Не хотят терять 2,5 млрд дол

Первая табачная фабрика на территории России открылась в Санкт-Петербурге лишь в 2000 году, то есть существенно позже, чем в Украине. Но именно российский рынок для американской компании всегда был приоритетным направлением. В годы расцвета Philip Morris владел в России тремя табачными фабриками, однако по состоянию на март 2024 года под контролем холдинга осталась всего одна фабрика. Одно из предприятий, к слову, было закрыто в феврале 2022 года — еще до российской агрессии в Украину компания посчитала что работа этого предприятия нерентабельна.

Тем не менее, табачный гигант постепенно сосредоточил в РФ все производственные мощности в компании "Филипп Моррис Ижора", продажи в "Филипп Моррис Сэйлз энд маркетинг", а управленческие функции в "Филип Моррис Интернэшнл".

По подсчетам Национального агентства Украины по противодействию коррупции (НАПК), инвестиции Philip Morris в России превышают 2 млрд дол. В самой же компании стоимость своего бизнеса в стране-оккупанте оценили в 2,5 млрд дол. При этом в компании настаивают, что в 2022-м году пытались выйти из РФ и вели переговоры о продаже бизнеса с тремя компаниями. Впрочем, переговоры не были успешными из-за слишком низких предложенных цифр. В западной деловой прессе и вовсе считают, что с такой аргументацией Philip Morris вряд ли когда-нибудь уйдет из России.

Налогов в Украине Philip Morris платит больше?

Отдельный вопрос – сколько денег в бюджеты Украины и России платит американский табачный гигант. По данным НАПК, производственное подразделение Philip Morris в России — "Филипп Моррис Ижора", в 2022-м году заплатила в виде налога на прибыль 136 млн дол, а если считать с другими подразделениями, тем же "Филип Моррис Интернэшнл", то 206 млн дол.

Однако окончательная сумма на которую Philip Morris фактически спонсирует Россию во время войны, остается неизвестной. К примеру, "Филипп Моррис Сэйлз энд маркетинг", которая занимается торговлей сигаретами на российском рынке, в виде налога на прибыль в 2022-м году заплатило 2 млрд. рос. руб. или порядка 34 млн дол. (при среднем курсе в 2022-м году в 60 рублей за 1 доллар).

В виде НДС тот же "Филипп Моррис Ижора" в 2022-м году отдал в казну РФ 605 млн рос. руб. или 10 млн дол, а "Филипп Моррис Сэйлз энд маркетинг" — 1,15 млрд руб. или 190 млн дол.

В украинский бюджет всех уровней, как утверждает "Филипп Моррис Украина", в 2023-м году компания заплатила 30,3 млрд грн или порядка 850 млн дол. Получается, согласно открытым данным, Philip Morris в Украине платит больше налогов чем в РФ, поскольку в бюджет России "Филипп Моррис Ижора", "Филипп Моррис Сэйлз энд маркетинг" и "Филип Моррис Интернэшнл" перечисляют порядка 400 млн долларов.

Вместе с тем, какие суммы уходят в виде налогов в местные бюджеты Российской Федерации – неизвестно, также как не известно, сколько Philip Morris платит акциза в казну страны. Последний в РФ кстати в 2024-м году вырос до как минимум 5633 рублей (порядка 68 долларов) за 1000 сигарет.

Тем временем в Украине объявили подозрение руководству компании – крупнейшего дистрибьютора табачных изделий, подозреваемых в уклонении от налогов на сумму более 1 млрд грн. Вероятно, речь идет об ООО "Тедис-Украина", история которой начинается в РФ и связана с олигархом Игорем Кеосаяном, который активно "дружит" с ФСБ и производит оружие.