Запрет консульских услуг за границей: в Польше украинцы "штурмуют" центры выдачи паспортов (фото, видео)

В "Паспортном сервисе" разъяснили ситуацию

После запрета на получение консульских услуг за границей для мужчин из Украины от 18 до 60 лет в центре выдачи украинских паспортов в Варшаве образовались огромные очереди. Соответствующие видео были опубликованы в социальных сетях.

Как отмечается, мужчинам не выдают даже уже готовые документы. Сотрудники объясняют это тем, что "не работает система". В то же время для детей и женщин таких ограничений нет.

В свою очередь в Центре обслуживания граждан "Паспортный сервис" сообщили, "по техническим причинам" была приостановлена выдача готовых документов в зарубежных подразделениях ГП Документ. Там также отметили, что подача заявлений-анкет на оформление паспортных документов осуществляется в обычном режиме.

"Выдача паспортов возможна для детей до 12 лет, в связи с отсутствием необходимости биометрической верификации. Зарубежные филиалы сообщат всем пользователям услуг о возобновлении работы систем выдачи документов на всех официальных ресурсах ГП Документ", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" сообщал, что вечером 22 апреля у журналистов оказалось распоряжение от МИД, которым украинским дипломатическим учреждениям за границей запретили предоставлять консульские услуги гражданам Украины мужского пола. Документ подписан первым заместителем министра иностранных дел Андреем Сибигой.

В свою очередь глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба выступил с заявлением по поводу этой ситуации. Он сообщил, что украинские граждане, находящиеся за границей, все равно имеют обязанности перед Украиной.