Европа продлила беспошлинную торговлю с Украиной, но пошла навстречу фермерам ЕС: теперь получим меньше денег

В Европе будут внимательно следить за тем, какой объем агропродукции Украина ввозит в страны

Депутаты Европарламента на год продлили беспошлинную торговлю для украинской сельскохозяйственной продукции. При этом были введены новые ограничения на уровень импорта, чтобы успокоить протестующих фермеров ЕС.

Об этом сообщили в пресс-службе Европейской комиссии. За продление беспошлинной торговли проголосовали 428 депутатов, 131 отдал свой голос против, а 44 воздержались.

Решение вступит в силу 6 июня 2024 года и будет действительно год, до 5 июня 2025 года.

Согласно новым правилам, Еврокомиссия может принять оперативные меры, которые сочтет нужными, если на европейском рынке случится "значительный сбой из-за украинского импорта". Также, чтобы защитить европейских фермеров, Комиссия сможет резко остановить импорт особо чувствительных сельскохозяйственных продуктов (птицы, яиц, сахара, овса, крупы, кукурузы и меда). В пресс-службе Комиссии отметили, что в случае, если импорт этой продукции превысит средние объемы 2021–2023 годов, то пошлина снова может быть введена.

"В рамках соглашения об этих новых правилах Комиссия обязалась в ближайшее время начать переговоры с Украиной о постоянной либерализации торговли и активно поддерживать парламент в этом процессе", — сказано в сообщении пресс-службы.

Новые ограничения означают, что Украина получит от экспорта в Европу на 331 миллион евро меньше (по сравнению с 240 миллионами в первоначальном предложении), чем в 2023 году. По словам европейских дипломатов, речь идет о сумме в 353,2 млн долларов, передает Reuters.

Также "Телеграф" рассказывал, что польские фермеры разблокировали самый большой пункт пропуска на границе с Украиной. Он был закрыт с 9 февраля 224 года.