Первое заседание спецкомиссии Рады по Киеву началось с драки: видео

Тема вокруг деятельности столичной власти набирает обороты

Во вторник, 23 апреля, в Верховной Раде Украины состоялось первое заседание временной специальной комиссии по Киеву, которая должна расследовать эффективность деятельности столичной городской власти во время войны. В какой-то момент в коридоре началась словесная перепалка между собравшимися, которая переросла в стычку.

Мэр Киева Виталий Кличко также побывал на первом заседании и отметил, что на самом деле, комиссия не пытается профессионально разобраться в вопросах, которые надо помогать решать столице. Киевский градоначальник отметил, что "тратить время на такие посиделки" он "не видит смысла".

Так, в коридоре Верховной Рады произошел конфликт между народным депутатом Украины Виталием Безгиным (фракция "Слуга народа"), который возглавил ВСК по вопросам исследования эффективности работы органов публичной власти Киева, и депутатом Киевсовета и экс-нардепом от БПП Дмитрием Белоцерковцом.

Как отмечается, Безгин не хотел пускать Белоцерковца на первое заседание временной специальной комиссии (ВСК) по вопросам исследования эффективности работы органов публичной власти Киева как столицы Украины в период действия правового режима военного положения.

В результате между мужчинами началась словесная перепалка, которая переросла в драку.

Стоит отметить, что первое заседание комиссии посетил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, "эксперты, которых она (комиссия) привлекает — это непрофессиональные блогеры и шоумены не первого сорта".

"То есть все делается для создания картинки — за которой нет сути, а есть попытка дискредитировать городскую власть. Дезорганизовать процессы управления столицей, процессы жизнеобеспечения Киева.

И это очень опасная тенденция. Когда Киев выполняет функции столицы, помогает защитникам, обеспечивает все необходимые сервисы жителям, принимает переселенцев. Когда город восстанавливает поврежденную вражескими обстрелами инфраструктуру и жилые дома", — подчеркнул Кличко.

Стоит отметить, что пост Кличко вызвал в сети бурное обсуждение. Многие жители Киева обвинили действующего мэра в халатном отношении к своим обязанностям и "припомнили" ему закрытые станции метро, а также уничтожение исторических строений:

Справедливости ради стоит отметить, что в комментариях также многие начали благодарить мэра Киева, называли его "патриотом" и высказывали мнениео том, что Кличко находится на своем месте:

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что уровень воды в Днепре продолжает повышаться и Киев затапливает. В связи с этим, по городу был объявлен І (желтый) уровень опасности гидрологических явлений.