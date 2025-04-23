Российский футболист впервые прокомментировал инцидент с украинцем в Лиге чемпионов (видео)

Россиянин прервал молчание

Атакующий полузащитник "Монако" и сборной РФ Александр Головин прокомментировал инциденты перед играми Лиги чемпионов с "Бенфикой". Вратарь португальской команды и сборной Украины Анатолий Трубин не стал пожимать россиянину руку.

Соответствующий комментарий Головина приводит "Чемпионат". По его словам, он надеялся, что украинец пожмет ему руку.

"В первый раз я удивился, потому что вообще забыл об этом. Протянул руку, а потом понял, что этого можно было ожидать.

Перед вторым же матчем я подумал: "Ну мало ли, может, человек всё-таки захочет руку пожать". Мы же в любом случае спортсмены, не какие-то враги. Для меня нет проблемы протянуть руку сопернику, против которого играю. Ну он так решил – я на этом не зацикливался. Мне без разницы: он мне не друг, не брат, никто. Не хочет – значит не хочет. Никаких проблем", — заявил Головин.

Напомним, Трубин дважды не пожал руку Головину в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Впервые это произошло в поединке основного этапа ЛЧ. Скандал дошел до Госдумы РФ, где заявили, что украинца выгнали бы из сборной, если бы он поступил иначе. Затем украинец показал свою гражданскую позицию в матче плей-офф ЛЧ.