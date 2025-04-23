В России отреагировали на срыв переговоров в Лондоне: что говорят у Путина

Переговоры о мире по Украине должны быть "непубличными".

На фоне отмены встречи на уровне министров иностранных дел пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выдал ряд заявлений. По его словам, в Лондоне не планировался саммит, а встреча послов США и Украины для продолжения американских посреднических усилий.

Как передают российские информагентства, Песков прокомментировал отмену встречи в Лондоне, объяснив это невозможностью "сблизить позиции сторон по некоторым вопросам". По его словам, США продолжают усилия по урегулированию войны в Украине. Это вроде бы приветствуется Москвой.

Спикер Путина также прокомментировал заявление американского вице-президента Джей Ди Венса о предоставлении России и Украине четких предложений по завершению войны. Песков отметил, что вокруг вопроса урегулирования существует много нюансов, требующих обсуждения, и такая работа продолжается.

Кремль не воспринимает слова Венса о вероятном выходе США из переговорного процесса как ультиматум со стороны Вашингтона. В то же время представитель российской власти настаивает, что любые варианты украинского урегулирования не могут быть публичными, потому что это якобы лишит их эффективности.

Песков также заявил, что Россия выступает против размещения миротворческого контингента на территории Украины.

Напомним, США не согласны со всеми требованиями России по Украине, СМИ узнали, на чем настаивают Штаты.