"Мне не смешно": Тищенко в зале суда наговорил о ботофермах и мандате, подборка заявлений нардепа

Не обошлось без курьеза

Народный депутат Николай Тищенко, у которого утром 25 июня провели обыски на дому, сделал несколько заявлений в зале Печерского суда города Киева. Ранее ему вручили подозрение от ДБР из-за избиения военного в Днепре, а теперь изберут меру пресечения.

Николай Тищенко назвал себя "политическим ревизором" и назвал условие, при котором откажется от мандата народного депутата. Скандальный нардеп сделал несколько громких заявлений в зале суда, "Телеграф" собрал подборку.

При каком условии Тищенко откажется от мандата

Нардеп не успел нормально пообщаться с прессой, потому что опаздывал на заседание. Однако он успел сказать журналистам, при каком условии оставит мандат.

"Если в Украине закроют все ботофермы, я оставлю мандат. Если в Украине ни одно дерево не упадет без разрешения, я готов сложить мандат", — сказал Тищенко.

То есть он не готов отказаться от своих полномочий. Нардеп подтвердил это, отметив, что этот мандат ему дали люди.

"Караван лает"

Нардеп хотел сверкнуть знанием украинских народных поговорок, но что-то пошло не по плану. Он сказал журналистам "Караван лает" и понял, что перепутал слова местами. "А собака идет", — сказали журналисты, чтобы помочь Тищенко закончить предложение.

Тищенко разбил телефон — заявление нардепа

В СМИ распространилась информация, что во время обыска нардеп разбил свой телефон. Сообщения подтверждаются видео. Этот вопрос подняли и в зале суда. Народный избранник и борец с ботофермами на него интересно ответил.

"Откуда информация, что разбит телефон? Откуда эта информация? Идут же следственные действия. Это недостоверная информация", — сказал Тищенко.

"Я за простых людей" — заявляет нардеп

"Я Николай Тищенко и я пришел помогать народу, обычным украинцам, и делать все то, как было в моем бизнесе. Я делал все то, что я демонстрировал на телевидении. Я делал все то, как я учил молодежь в "Мастершефе", в "Ревизоре", в "Танцах", в "Форде боярд". Всюду я демонстрировал пример и был образцом. Я все делал, чтобы Украину ценили и уважали, уважали обычных украинцев", — сказал Тищенко.

Он считает, что против него развернули информационную компанию. Это все якобы потому, что он защищает простых людей.

"Я политический ревизор, я за простых людей, поэтому против меня развернули масштабную информационную кампанию", — сказал Тищенко в зале суда.

Тищенко попросил не обижать его и не смеяться

Журналисты спросили у нардепа о его отношении к флешмобу среди военных. Речь идет о фотографиях и видео с нецензурными надписями на снарядах, которые распространяются в сети в последние дни. На них написана фамилия народного депутата, где его называют однословно самцом курицы. Тищенко это возмутило, и он попросил не обижать его.

"Я прошу вас меня не обижать", — сказал нардеп.

Тищенко также попросил не смеяться над ним. Он сказал, что именно он находится в суде, и ему не смешно.

"Я в суде. Вам смешно, мне — нет", — отметил народный избранник.

"Днепр — столица ботоферм", говорит нардеп.

Тищенко заявил, что в Днепре много ботоферм, управляемых ФСБ. И сказал, что никто с этим не борется. Сам город он назвал "столицей ботоферм".

"За ними стоит криминалитет. За этим стоит российское ФСБ. Ботофермы начали работать с Днепра, там придумали эту технологию. Днепр — это столица ботоферм. Это всем известно, но никто почему-то с этим не борется", — сказал нардеп.

Были некоторые вопросы, на которые Тищенко не ответил. Например, почему с ним были представители правоохранительных органов.

Отметим, что уже появилась общественная реакция на обыски и вручение подозрения Тищенко. Во фракции "Слуга народа" заявили, что не поддерживают с ним связи. На сайте Верховной Рады появилась петиция о лишении Тищенко мандата народного депутата.

Даже кум ресторатора, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак открестился от него. Он отметил, что они давно не общаются.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 20 июня неизвестные напали на военного Дмитрия Павлова в Днепре. Это произошло во время очередного рейда "борца с колл-центрами" Тищенко. Нардеп обвинил военного в том, что он крышует ботофермы и офисы, но именно ему вручили подозрение от ДБР после этого инцидента.

Отметим, что с Тищенко в тот момент была его помощница Эвелина Андриевская. Она внесена в базу "Миротворец" за антиукраинские высказывания.