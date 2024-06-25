Что грозит Тищенко и сохранит ли его секреты разбитый телефон: детали от ГБР и Генпрокуратуры

Расследование продолжается

Народный депутат Николай Тищенко, которому сообщили о подозрении по делу о нападении на бывшего военного в Днепре может получить в качестве меры пресечения круглосуточный домашний арест. Хотя он разбил свой телефон, чтобы скрыть информацию, это никак ему не поможет — специалисты все равно получат с него все данные. Они могут помочь следствию.

Об этом сказала советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире "КИЕВ24". По ее словам, сторона обвинения будет просить для Тищенко круглосуточный домашний арест. Обыски также провели у помощницы нардепа.

"Да, он разбил свой телефон, но это никак не спасет ситуацию", — отметила она.

Сапьян добавила, что меру пресечения Тищенко будут избирать в ближайшее время, "сегодня-завтра". Сторона обвинения будет просить для нардепа домашний арест.

"У него будет ограничение свободы и далее будет продолжаться досудебное расследование", — сказала советница по коммуникациям ГБР.

По ее словам, хотя сейчас Тищенко подозревают в незаконном лишении свободы бывшего военного в Днепре, в ходе расследования могут выясниться и другие обстоятельства дела. Если так произойдет, нардеп может получить и дополнительные подозрения.

Офис Генерального прокурора подтвердил, что согласовано ходатайство об избрании нардепу меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Фамилия Тищенко не называется, но по обстоятельствам дела ясно, что речь идет о Тищенко.

Отмечается, что по этому же делу сообщено о подозрении еще одному лицу, активно участвовавшему в противоправных действиях, по ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 УК Украины. Продолжается установление других причастных к этому инциденту.

Напомним, 20 июня на военного Дмитрия Павлова в центре Днепра напала "свита" Тищенко. Мужчина в этот момент гулял с ребенком в коляске. Его скрутили, заковали в наручники и стали избивать за замечание по поводу охраны нардепа. Позже Николай Тищенко заявил, что военный якобы входит в ОПГ "9" в Днепре и крышует "офисы", ботофермы и других "мошенников".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 25 июня, во время обыска в имении Тищенко Государственное бюро расследования (ГБР) обнаружило много наличности и дорогие аксессуары. В частности, речь идет о часах Audemars Piguet Royal Oak Offshore.