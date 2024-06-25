Тищенко уже в суде: высказался насчет сдачи мандата (видео)

Мерой пресечения может стать домашний арест

Нардеп Николай Тищенко прибыл в зал заседаний Печерского суда в Киеве с опозданием на 12 минут. Ему должны избрать меру пресечения по делу о нападении на бывшего военного в Днепре.

Торопясь на заседание, нардеп избежал общения с журналистами, ограничившись одной фразой. Этот момент попал в объектив корреспондента "Телеграфа" Яна Доброносова. Также нардеп прокомментировал, будет ли сдавать мандат.

Извинившись за то, что не может уделить внимание прессе и прокомментировать дело, нардеп быстро пробежал между представителей СМИ. "Опаздываю. Вы мне препятствуете!" – сказал Тищенко.

На вопрос журналистов о сдаче мандата Тищенко ответил, что сделает это при определенных условиях.

"Если в Украине закроют все ботофермы, я составлю мандат. Если в Украине ни одно дерево не упадет без разрешения, я готов сложить мандат", — сказал он.

Отметим, что Офис Генерального прокурора подтвердил, что согласовано ходатайство об избрании нардепу меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Фамилия Тищенко не называется, но по обстоятельствам понятно, что речь идет о Тищенко.

Отмечается, что по этому же делу сообщено о подозрении еще одному лицу, активно участвовавшему в противоправных действиях, по ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 УК Украины. Продолжается установление других причастных к этому инциденту.

Ранее "Телеграф" писал, что 20 июня на военного Дмитрия Павлова в центре Днепра напала "свита" Тищенко. Мужчина в этот момент гулял с ребенком в коляске. Его скрутили, заковали в наручники и стали избивать за замечания по охране нардепа. Позже Николай Тищенко заявил, что военный якобы входит в ОПГ "9" в Днепре и крышует "офисы", ботофермы и других "мошенников".