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Ваши предки были аристократами, если фамилия звучит так. Проверьте свою

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Украинские фамилии, которые давали аристократам Новость обновлена 05 декабря 2024, 15:43
Украинские фамилии, которые давали аристократам. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Они имеют особое окончание

Украинские фамилии имеют интересное и разнообразное происхождение, ведь среди них есть те, которые указывают на ремесло предков, личные черты и даже принадлежность к аристократам.

Как отмечает профессор, доктор географических наук, академик Национальной академии наук высшего образования Петр Масляк на своем YouTube-канале, большинство таких родовых имен заканчиваются на "-ий" или "-ич".

К списку фамилий с аристократическими корнями относятся:

  • Вишневецький;
  • Чорторийський;
  • Хоткевич;
  • Німерович;
  • Виговський;
  • Чарнецький;
  • Заславський;
  • Курецький;
  • Косаківський;
  • Любомирський;
  • Ружинський;
  • Лукомський.

Среди этих фамилий можно выделить несколько групп, в частности производные титула, указывающие на наличие родовых поместий и образованные от имени князей. К первой группе относят Князь, Княжинський, Княжук. Эти родовые имена могут свидетельствовать о том, что их носители имели княжеское или хотя бы приближенное к князьям происхождение.

В то же время их давали и высокопоставленным чиновникам или боярам, приближенным к княжеским дворам.

К тому же если родовое имя созвучно с названием села или города, вероятно, предки владели этими землями. К таким фамилиям относят Острозький, Чарторийський, Вишневецький. А родовые имена Рюрикович, Ольгович, Всеволодович образовались от имен соответствующих князей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему украинцы получали "овощные" фамилии.

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