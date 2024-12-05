Ваши предки были аристократами, если фамилия звучит так. Проверьте свою
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Они имеют особое окончание
Украинские фамилии имеют интересное и разнообразное происхождение, ведь среди них есть те, которые указывают на ремесло предков, личные черты и даже принадлежность к аристократам.
Как отмечает профессор, доктор географических наук, академик Национальной академии наук высшего образования Петр Масляк на своем YouTube-канале, большинство таких родовых имен заканчиваются на "-ий" или "-ич".
К списку фамилий с аристократическими корнями относятся:
- Вишневецький;
- Чорторийський;
- Хоткевич;
- Німерович;
- Виговський;
- Чарнецький;
- Заславський;
- Курецький;
- Косаківський;
- Любомирський;
- Ружинський;
- Лукомський.
Среди этих фамилий можно выделить несколько групп, в частности производные титула, указывающие на наличие родовых поместий и образованные от имени князей. К первой группе относят Князь, Княжинський, Княжук. Эти родовые имена могут свидетельствовать о том, что их носители имели княжеское или хотя бы приближенное к князьям происхождение.
В то же время их давали и высокопоставленным чиновникам или боярам, приближенным к княжеским дворам.
К тому же если родовое имя созвучно с названием села или города, вероятно, предки владели этими землями. К таким фамилиям относят Острозький, Чарторийський, Вишневецький. А родовые имена Рюрикович, Ольгович, Всеволодович образовались от имен соответствующих князей.
Ранее "Телеграф" рассказывал, почему украинцы получали "овощные" фамилии.