В вашей семье были развратники: какие фамилии указывают на это

Каждая фамилия имеет определенный социальный подтекст

Среди множества разнообразных украинских фамилий есть те, которые имеют определенный символизм. Например, это касается фамилий, которые в древности давали настоящим развратникам.

По данным генеалогического портала "Рідні", речь идет о таких фамилиях, как Гуляй, Блуд и Лахман. Их давали за соответствующее поведение и репутацию.

Рассмотрим эти три фамилии поближе и выясним, сколько в настоящее время насчитывается носителей этих фамилий по всей Украине.

Блуд

Эта фамилия происходить от слова "блудить", т.е, "сбиться с правильного пути". От него же произошло слово "блудница", которое, в свою очередь, дало рождение другому слову нецензурного характера. У христиан блуд означал физический и моральный грех. И хотя сейчас эта фамилия потеряла свое буквальное значение, в древние времена ее носителями были люди, которые вели развратный образ жизни и нарушали общепринятые нормы морали.

Сегодня в Украине насчитывается 88 человек с данной фамилией. В основном они проживают в Киевской, Черниговской и Запорожской областях. Меньше всего их насчитывается в городах Днепр, Запорожье, Харьков, Луганск, а также в Черкасской области.

Гуляй

Фамилия "Гуляй" происходит от слова "гулять". Сегодня оно во многих случаях носит нейтральный характер, но в древности оно часто ассоциировалось не столько с весельем, сколько с аморальным образом жизни. Часто таких людей, особенно женщин, называли "гулящими".

Сейчас в Украине живет 317 человек с этой фамилией. Чаще всего она встречается в Киевской и Черниговской областях, однако люди с фамилией "Гуляй" живут и в других регионах.

Лахман

Это, пожалуй, одна из редких фамилий Украины, которая имеет интересное происхождение. Слово "лахи" в украинском языке означало "тряпье", а "лахманами" называли неряшливо одетых людей. В переносном смысле это слово означало тех, кто ведет развратный образ жизни.

На сегодняшний день в Украине насчитывается 893 человека с этой фамилией. В основном они проживают в западных областях, но также встречаются в Киеве и Сумской области.

Ранее мы рассказали, какие фамилии метко давали в Украине нытикам.